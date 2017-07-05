Кто с кем и почему

«Когда начались военные действия, я колебался, уезжать или нет. Страшно было. Действительно, когда читаешь вечернюю молитву, где говорится: «Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет», понимаешь, что это не образ художественный, а так на самом деле может случиться…»

«Новороссийский дневник», продолжение редакционной экспедиции в Луганскую и Донецкую народные республики. О храме за заводской проходной и о Первом Военном Госпитале ДНР.