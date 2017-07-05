Девятый выпуск — май 2017 (№779)

05.07.2017   Главная     Комментариев нет

Кто с кем и почему

Опубликовано: 12.05.2017

Управление Роскомнадзора по Республике Коми прислало нам предупреждение. Читаю: «По результатам планового систематического наблюдения… выявлено нарушение: на странице 12 выпуска № 4 опубликована статья “Новороссийский дневник” (автор Михаил Сизов), которая содержит информацию об экстремистской украинской организации “Правый сектор”… отсутствует указание на то, что деятельность данной организации запрещена». Я посмотрел, что это за кусок: прямая речь писателя Глеба Боброва. На Луганщине он, наверно, один из самых ярых борцов с украинскими экстремистами…

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Вера и ревущие моторы

Опубликовано: 12.05.2017

Обычно в мае открывается сезон у российских байкеров. Первый день мая выдался трагичным в Ульяновской области: возле села Баратаевка произошла авария с участием двух мотоциклов и нескольких автомобилей: разбились оба мотоциклиста и водитель встречного автомобиля. Виновник аварии – мотоциклист, ехавший впереди, настоятель храма Св. Татианы в посёлке Октябрьском игумен Флавиан (Лапухов). Авторегистратор зафиксировал явное превышение им скорости и рискованный обгон…

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Секретное освящение

Опубликовано: 12.05.2017

НТВ и интернет-газета «Взгляд» рассказали о Владимире Борисовиче Киндюке, который утверждает, что в 1941 году участвовал в освящении подступов к Москве накануне решающего сражения с гитлеровцами: «Я – совсем молодой тогда ещё парнишка – совершенно случайно, сам того не зная, участвовал в исполнении этой команды». По словам ветерана, лётчики вылетали с аэродрома на Ходынском поле на трёхместных истребителях И-16…

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Дети войны

Опубликовано: 12.05.2017

В преддверии Дня Победы монастырь на Ганиной Яме посетили 55 бывших немецких заключённых, членов «Российского Союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей».

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Короткой строкой

Опубликовано: 12.05.2017

Новости короткой строкой

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«Хорошо мне жить!»

Опубликовано: 04.07.2017

Она всегда сидит у окошка и смотрит на улицу: не покажется ли из-за дома кто знакомый и родной? На телефонный звонок не надеется, как и на дверной. Слышать стала плохо, но глаза ещё выручают, хоть и девяносто два годочка уже… Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Афанасьевна Королёва в юности служила аэростатчицей — защищала небо Москвы.

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Последняя битва

Опубликовано: 05.07.2017

Непарадная история Великой Отечественной раздражала нашу пропаганду, которая, впрочем, так и не смогла позолотить войну. Столкнулась с волей тысяч фронтовиков, в том числе писателей, поэтов, кинорежиссёров, отстоявших свою память – горькую. Как этот рассказ о Берлинском сражении, последнем, стоившем нам десятки тысяч жизней.

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Доктор Панин

Опубликовано: 05.07.2017

Доктору не спалось, утром он должен принять самое важное в своей жизни решение. Город был оккупирован, рядом со старым помещичьим домом разбит детский концлагерь. Детей отбирали здоровых — насколько могут быть здоровы оголодавшие дети. И брали у них кровь для переливания немецким солдатам…

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Новороссийский дневник

Опубликовано: 05.07.2017

«Когда начались военные действия, я колебался, уезжать или нет. Страшно было. Действительно, когда читаешь вечернюю молитву, где говорится: «Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет», понимаешь, что это не образ художественный, а так на самом деле может случиться…»

«Новороссийский дневник», продолжение редакционной экспедиции в Луганскую и Донецкую народные республики. О храме за заводской проходной и о Первом Военном Госпитале ДНР.

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«Любил он Бога и любил народ»

Опубликовано: 05.07.2017

17 апреля 2017 года отошёл ко Господу схимонах Кукша. В миру его звали Николай Андреевич Букирев, и был он старейшим ветераном Великой Отечественной войны в России. 16 июня ему исполнилось бы 105 лет.

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Быть нужным

Опубликовано: 05.07.2017

«Я жил среди безбожного окружения, где, кроме мамы, никто не молился. Все жили в обычных отношениях. Хочешь сделать карьеру — подставь сопернику ножку, займись имитацией активной деятельности… В храмах же я видел бабушек в белых платочках – больных, калеченных, потерявших родных, которые без Бога жить не могли. Я видел как бы два народа. Среди одного находился сам, другой стоял в церкви. И возникла мысль, с кем я: с народом Божиим или с людьми, озабоченными собственной успешностью?»

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Несёт муравьишка на спинке бревно…

Опубликовано: 05.07.2017

Ранней весной, не успеет ещё в лесу сойти снег, на прогретых солнышком местах вовсю кипит работа: муравьи приводят в порядок свой дом. С поздней осени до весны в муравейнике жизнь замирала, он казался необитаемым, а на самом-то деле его жители забирались в глубокие подземные норы и спали там, сбившись в кучу, – так ведь теплее! И вот теперь проснулись и хлопочут как ни в чём не бывало.

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Спасутся ли хорошие люди?

Опубликовано: 05.07.2017

Вроде бы Бог хочет всех спасти. Но про спасение всех в Священном Писании ничего не говорится. Наоборот, Христос рассказывает притчу о нерадивых девах, которым Он скажет, что не знает их, когда они придут на встречу с Женихом с потухшими светильниками. Сказано также, что много званых, да мало избранных…

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На поленьях смола, как слеза…

Опубликовано: 05.07.2017

Несколько лет назад довелось услышать по радио сообщение группы «Поиск»: под Москвой обнаружены останки защитников Родины, павших на подступах к столице в 1941 году. Среди них солдат Фёдор Котов из города Валуйки. Известен был адрес его проживания до призыва на фронт, но непонятно административное подчинение городка, относившегося до войны к Курской области. Патриоты-поисковики обращались к радиослушателям с просьбой донести сообщение о гибели солдата до его семьи. И вот я иду по названному адресу…

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Два Степана

Опубликовано: 05.07.2017

Добрый день! Три года назад в «Вере» была опубликована статья Анны Малыхиной «Под копытами рыжего коня» (№ 700, январь 2014 г.). В ней говорилось о моём прапрадеде священнике Иоанне Мысове, расстрелянном в 1937 году. А я хочу рассказать о сыне и о внуке о. Иоанна, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной.

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Просьбы о помощи

Опубликовано: 05.07.2017

Просьбы о помощи с адресами нуждающихся.

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Цветник духовный

Опубликовано: 05.07.2017

Раз сказала совесть человеку, что он не прав, другой, третий… Решил он избавиться от неё. Да не на день или два – навсегда!

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