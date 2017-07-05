Девятый выпуск — май 2017 (№779)
Кто с кем и почему
Управление Роскомнадзора по Республике Коми прислало нам предупреждение. Читаю: «По результатам планового систематического наблюдения… выявлено нарушение: на странице 12 выпуска № 4 опубликована статья “Новороссийский дневник” (автор Михаил Сизов), которая содержит информацию об экстремистской украинской организации “Правый сектор”… отсутствует указание на то, что деятельность данной организации запрещена». Я посмотрел, что это за кусок: прямая речь писателя Глеба Боброва. На Луганщине он, наверно, один из самых ярых борцов с украинскими экстремистами…
Вера и ревущие моторы
Обычно в мае открывается сезон у российских байкеров. Первый день мая выдался трагичным в Ульяновской области: возле села Баратаевка произошла авария с участием двух мотоциклов и нескольких автомобилей: разбились оба мотоциклиста и водитель встречного автомобиля. Виновник аварии – мотоциклист, ехавший впереди, настоятель храма Св. Татианы в посёлке Октябрьском игумен Флавиан (Лапухов). Авторегистратор зафиксировал явное превышение им скорости и рискованный обгон…
Секретное освящение
НТВ и интернет-газета «Взгляд» рассказали о Владимире Борисовиче Киндюке, который утверждает, что в 1941 году участвовал в освящении подступов к Москве накануне решающего сражения с гитлеровцами: «Я – совсем молодой тогда ещё парнишка – совершенно случайно, сам того не зная, участвовал в исполнении этой команды». По словам ветерана, лётчики вылетали с аэродрома на Ходынском поле на трёхместных истребителях И-16…
Дети войны
В преддверии Дня Победы монастырь на Ганиной Яме посетили 55 бывших немецких заключённых, членов «Российского Союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей».
Короткой строкой
Новости короткой строкой
«Хорошо мне жить!»
Она всегда сидит у окошка и смотрит на улицу: не покажется ли из-за дома кто знакомый и родной? На телефонный звонок не надеется, как и на дверной. Слышать стала плохо, но глаза ещё выручают, хоть и девяносто два годочка уже… Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Афанасьевна Королёва в юности служила аэростатчицей — защищала небо Москвы.
Последняя битва
Непарадная история Великой Отечественной раздражала нашу пропаганду, которая, впрочем, так и не смогла позолотить войну. Столкнулась с волей тысяч фронтовиков, в том числе писателей, поэтов, кинорежиссёров, отстоявших свою память – горькую. Как этот рассказ о Берлинском сражении, последнем, стоившем нам десятки тысяч жизней.
Доктор Панин
Доктору не спалось, утром он должен принять самое важное в своей жизни решение. Город был оккупирован, рядом со старым помещичьим домом разбит детский концлагерь. Детей отбирали здоровых — насколько могут быть здоровы оголодавшие дети. И брали у них кровь для переливания немецким солдатам…
Новороссийский дневник
«Когда начались военные действия, я колебался, уезжать или нет. Страшно было. Действительно, когда читаешь вечернюю молитву, где говорится: «Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет», понимаешь, что это не образ художественный, а так на самом деле может случиться…»
«Новороссийский дневник», продолжение редакционной экспедиции в Луганскую и Донецкую народные республики. О храме за заводской проходной и о Первом Военном Госпитале ДНР.
«Любил он Бога и любил народ»
17 апреля 2017 года отошёл ко Господу схимонах Кукша. В миру его звали Николай Андреевич Букирев, и был он старейшим ветераном Великой Отечественной войны в России. 16 июня ему исполнилось бы 105 лет.
Быть нужным
«Я жил среди безбожного окружения, где, кроме мамы, никто не молился. Все жили в обычных отношениях. Хочешь сделать карьеру — подставь сопернику ножку, займись имитацией активной деятельности… В храмах же я видел бабушек в белых платочках – больных, калеченных, потерявших родных, которые без Бога жить не могли. Я видел как бы два народа. Среди одного находился сам, другой стоял в церкви. И возникла мысль, с кем я: с народом Божиим или с людьми, озабоченными собственной успешностью?»
Несёт муравьишка на спинке бревно…
Ранней весной, не успеет ещё в лесу сойти снег, на прогретых солнышком местах вовсю кипит работа: муравьи приводят в порядок свой дом. С поздней осени до весны в муравейнике жизнь замирала, он казался необитаемым, а на самом-то деле его жители забирались в глубокие подземные норы и спали там, сбившись в кучу, – так ведь теплее! И вот теперь проснулись и хлопочут как ни в чём не бывало.
Спасутся ли хорошие люди?
Вроде бы Бог хочет всех спасти. Но про спасение всех в Священном Писании ничего не говорится. Наоборот, Христос рассказывает притчу о нерадивых девах, которым Он скажет, что не знает их, когда они придут на встречу с Женихом с потухшими светильниками. Сказано также, что много званых, да мало избранных…
На поленьях смола, как слеза…
Несколько лет назад довелось услышать по радио сообщение группы «Поиск»: под Москвой обнаружены останки защитников Родины, павших на подступах к столице в 1941 году. Среди них солдат Фёдор Котов из города Валуйки. Известен был адрес его проживания до призыва на фронт, но непонятно административное подчинение городка, относившегося до войны к Курской области. Патриоты-поисковики обращались к радиослушателям с просьбой донести сообщение о гибели солдата до его семьи. И вот я иду по названному адресу…
Два Степана
Добрый день! Три года назад в «Вере» была опубликована статья Анны Малыхиной «Под копытами рыжего коня» (№ 700, январь 2014 г.). В ней говорилось о моём прапрадеде священнике Иоанне Мысове, расстрелянном в 1937 году. А я хочу рассказать о сыне и о внуке о. Иоанна, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной.
Просьбы о помощи
Просьбы о помощи с адресами нуждающихся.
Цветник духовный
Раз сказала совесть человеку, что он не прав, другой, третий… Решил он избавиться от неё. Да не на день или два – навсегда!
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