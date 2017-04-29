«Злословят нас – мы благословляем»

«У каждого из нас есть свой крест, – объясняет психолог Наталия Матвеева. – Некоторые берут его и несут. При этом они становятся сильнее. Но есть и те, кто ломается. Чаще всего из колеи нас выбивают обстоятельства, в которых мы чувствуем себя неуверенно: неизвестность впереди, семейные конфликты, проблемы на работе… Если такая ситуация длится в течение нескольких месяцев или лет, она приводит человека к стрессу или даже трагедии». Отчасти этому был посвящён наш разговор с Наталией Матвеевой. Ещё мне было интересно узнать, что привело её в Церковь.