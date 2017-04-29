Шестой выпуск — март 2017 (№775)
«Злословят нас – мы благословляем»
Наталью Поклонскую вновь «изобличили», на этот раз за высказывание на телеканале «Царьград». Прогрессивная и атеистическая общественность не смотрит его из принципа, но кто-то сигнализировал – и началось бурное обсуждение: имеет ли право депутат Государственной Думы верить в то, что в Севастополе начал мироточить бюст св. Императора Николая Второго? Одни возопили о глупости Поклонской, другие о её мракобесии. Было много невразумительных оскорблений, даже сквернословия.
День за днём
- Монастырская наука
- Короткой строкой
Первосвятитель Зелёного острова
Священный Синод включил в список святых Русской Православной Церкви святителей Центральной и Западной Европы, прославленных задолго до 1054 года, когда произошло окончательное разделение христианства.
Служение в таёжном краю
«Неужто язычество неискоренимо, батюшка?» – «Если святителям Стефану Пермскому, Ионе, Герасиму и Питириму не удалось искоренить, то куда уж нам-то, грешным? Но мы стараемся». Разговор с настоятелем Свято-Никольского кафедрального собора г. Кудымкар отцом Сергием Пийтером.
Не сдаваться
«У каждого из нас есть свой крест, – объясняет психолог Наталия Матвеева. – Некоторые берут его и несут. При этом они становятся сильнее. Но есть и те, кто ломается. Чаще всего из колеи нас выбивают обстоятельства, в которых мы чувствуем себя неуверенно: неизвестность впереди, семейные конфликты, проблемы на работе… Если такая ситуация длится в течение нескольких месяцев или лет, она приводит человека к стрессу или даже трагедии». Отчасти этому был посвящён наш разговор с Наталией Матвеевой. Ещё мне было интересно узнать, что привело её в Церковь.
Храм на канале
Каждый раз, когда туристический теплоход, следуя по Беломорканалу на Соловки, останавливается на 15-м шлюзе, пассажиры видят на высоком берегу церковку, сложенную из бруса. С виду этот небольшой храм ничем не примечателен. Но, как говорится, мал золотник… Лично для меня вообще чудо, что здесь, в Сосновце, он стоит.
Совмещённые профессии
В конце января 2017 года Патриархия опубликовала проект документа «Профессии, совместимые и несовместимые со священством». Мы попросили прокомментировать этот проект священника Максима Стырова (он — клирик храма Рождества Христова в г. Сыктывкаре, и он же — кандидат экономических наук, преподаватель в университете) и врача с 20-летним стажем, священника Сыктывкарской епархии иерея Александра Соколова.
«Синий крест»
…я в церковном отношении «кочевал» по городу, стараясь найти во всех отношениях подходящее мне место. Как-то, беседуя на эту тему с жившей в нашей квартире верующей дамой, я услышал от неё совет посетить храм во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, находящийся в Заячьем переулке, в районе пересечения Таврической улицы с Суворовским проспектом. Введенская церковь в Заячьем переулке в дореволюционное время была домовым храмом при убежище Синего креста…
Дело было Великим постом…
Таня с бабушкой пошли в гости к бабе Полюшке. Баба Полюшка очень старенькая и живёт одна. Бабушка сказала бабе Полюшке: «Хата у вас снаружи совсем обветшала. Мы с Танюшей её подмажем, а потом побелим». Бабушка делала замес из глины и половы в большом корыте: «Танюша, давай-ка помогай». Таня помогать не хотела, боялась руки испачкать.
Цветные стёклышки фотографа Прокудина-Горского
Наш рассказ – о человеке, благодаря которому мы можем из XXI века как бы шагнуть в прошлое и увидеть, какой была наша Родина столетие назад. Сергей Михайлович Прокудин-Горский изъездил всю Российскую империю, чтобы запечатлеть на цветных фотографиях жизнь даже самых дальних и глухих её уголков. «На цветных? Не может быть! – скажете вы. – Не могло быть в то время качественного цветного фото. Это в фотошопе потом раскрасили». Так же подумала и я, наткнувшись в Интернете на несколько старинных цветных снимков прекрасного качества. А оказалось, они подлинные.
Дни последние
Всю ночь Пелагея не могла сомкнуть глаз. В голове гудели мысли, без спроса роились образы, душа болела, раскалывалась на части. Глухую физическую боль чувствовала внутри Пелагея, будто раздели её душу догола и морят то жаром, то холодом. Это была её последняя ночь в родном гнезде, на Смоленщине.
Чужая родня
Как-то мне говорит: «Мои родители хотят с тобой познакомиться, я им сказала, что у меня есть жених». Я чуть не помер от счастья: даже заикнуться боялся, а она сама – «жених». Но попросил с родителями притормозить немного, нужно хотя бы костюм приличный купить. Ну а потом эта трагедия…
Рыбка к празднику
С веранды всю зиму тянуло вкусным солёным духом. Это оттого что на оконной решётке был подвешен лещ. Его привезла мама. Мама приехала в сентябре, ещё по теплу, и рыбина была уже с душком. Протёрли растительным маслом и убрали с глаз долой на веранду. Мама навезла ещё много гостинцев, поэтому про леща и не вспоминали.
Цветник духовный
Однажды три молодых монаха отправились за духовными советами к старцу, жившему в отдалённой обители. Известен он был не только своей молитвенностью, но и гостеприимством. Придя в монастырь, иноки опустились на колени перед старцем и смиренно попросили принять их на некоторое время – преподать духовные уроки. «Мне ли вас учить, о смиренные боголюбцы!» – воскликнул старец.
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