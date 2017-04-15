Есть ли жизнь на Парнасе?

Лет двадцать тому назад в раздумье шёл я по территории Псковского кремля после службы в Троицком соборе: не было у меня серьёзного наставника – духовного отца. Священники, и даже опытные, не могли ответить на все вопросы, которые вставали передо мною, недавно пришедшим к Богу взрослым человеком, в «ветхой» жизни успевшим немало натворить. Охваченный невесёлыми мыслями, нагнал я матушку Александру, мать одного местного священника.