Четвертый выпуск — февраль 2017 (№774)
Есть ли жизнь на Парнасе?
Люди уходят, появляются новые, а противостояние двух начал Петербурга – европейского и православного — продолжается. Сегодня на наших глазах происходит глубочайший перелом и в Культурной столице, и в целом в России.
День за днём
- Зимний книговорот
- Медаль за Сирию
- КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Валаамский агроном стал епископом
15 февраля Святейший Патриарх совершил хиротонию архимандрита Алексия (Елисеева) во епископа Галичского и Макарьевского. Это событие стало следствием рождения в конце декабря новой Костромской митрополии Русской Церкви. Из прежней епархии была выделена новая – Галичская.
Светописец Севера
В 1914 году в архангельской типографии вышел фотоальбом «Северный край». Прежде не было столь полного отражения Русского Севера в фотографиях. Просторы Карелии, Мурмана, Печорского края, Новой Земли. Соловецкий, Сийский, Николо-Корельский монастыри и храмы. Жители Севера: русские охотники, рыбаки, земледельцы, а также народы, издавна населявшие эти места, – ненцы-самоеды и лопари. Автором этой красоты был Яков Иванович Лейцингер.
Прочный корпус
Несколько месяцев продолжался поход в Сирию группировки кораблей Северного флота. Среди тех, кто прошёл его от начала до конца, был священник Североморской епархии протоиерей Сергий Шерфетдинов. Такого, чтобы священник отправился в боевой поход, у нас не было почти столетие. О том, как всё было, мы попросили его рассказать читателям нашей газеты.
Новороссийский дневник
Главная площадь Луганска, где проходят парады и другие официальные мероприятия, называется Театральной, поскольку примыкает к Русскому драматическому театру. А с другой стороны высится бывший обком, где расположились различные ведомства ЛНР. Туда на встречу с главой местного Союза писателей Глебом Бобровым мы и отправились. Тяжёлые двери в духе сталинского классицизма и с табличкой: «С оружием не входить».
Ибский чай
Апостол Павел, как известно, зарабатывал шитьём палаток, апостолы Пётр и Андрей, скорее всего, продолжали ловить рыбу. Да и в наши дни на сельском приходе трудновато жить без дополнительного заработка. Вот почему семья Модяновых занялась производством чая из северных трав. Об этом я и хочу с ними поговорить. За редакционным столом сидят отец Георгий Модянов, настоятель храма в селе Иб, матушка Валентина и Катя – их дочка, выпускница пединститута.
Козни бесовские
Лет двадцать тому назад в раздумье шёл я по территории Псковского кремля после службы в Троицком соборе: не было у меня серьёзного наставника – духовного отца. Священники, и даже опытные, не могли ответить на все вопросы, которые вставали передо мною, недавно пришедшим к Богу взрослым человеком, в «ветхой» жизни успевшим немало натворить. Охваченный невесёлыми мыслями, нагнал я матушку Александру, мать одного местного священника.
Про жирафа
Рассказывая об удивительных Божьих созданиях, никак нельзя пройти мимо жирафа – как его, самого высокого обитателя планеты, не заметишь! Нынче этих жителей Африки можно увидеть в зоопарках. А как же попали они в Европу?
Прощёное воскресенье
Простить друг друга – это понятно, нельзя с обидой жить. Ну а проститься с масленицей – как это? – спросит юный читатель. – Разве надо с ней прощаться?» Оказывается, надо.
Как поститься будем?
Великий пост для православного человека – это совсем не то же самое, что диета. Соблюдение некоторых пищевых ограничений ни в коем случае не является целью поста. Телесный пост – только средство, чтобы стяжать мир и любовь Господа, чтобы сделать шаг навстречу Ему. А это невозможно без покаяния в собственных грехах.
Женька-«Ангара»
На её шее – тонкая серебряная цепочка с небольшим православным крестиком. Вокруг распятия ещё одно украшение – колечко. Она говорит, мол, обручальное. Да вот только не серебряное оно. Это кольцо с чекой от гранаты. Однако девчонка не врёт, они действительно с этими кольцами венчались в церкви.
Над всеми небо
День рождения отметили в домашних условиях и, как всегда, втроём. Муж и сын подарили Марине очередное колечко с бриллиантиком, накрыли богатый стол с икрой и дорогими закусками. Наелись так, что Марине дышать стало нечем, пришлось расстегнуть пояс на платье. Давно пора заняться своим весом: сто пятнадцать килограммов – это вам не шутка.
Окошко в Святую Русь
Давно собиралась написать вам про то, как летом сподобились мы с мужем пройти Великорецким крестным ходом. Мы не обычные паломники: своими ногами только я этот путь проделала, а муж Сергей – в инвалидной коляске.
Ушёл домой
20 февраля в 21.20 на 98-м году жизни отошёл ко Господу архимандрит Кирилл, один из наиболее любимых и почитаемых старцев нашей Церкви. Царство ему Небесное!
Цветник духовный
Человек шёл по улице и увидел нищего. Старик в лохмотьях протягивал руку, прося подаяние. Прохожий стал шарить в карманах, но они были совершенно пусты…
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