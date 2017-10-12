Заветные слова

На рубеже 90-х Олег Арбузов был референтом владыки Вятского Хрисанфа, потом почти четверть века прожил в Англии, а недавно вернулся в Россию. «Приходит боль, начинаешь понимать, что не всё так просто. Не надо завидовать эмигрантам: для русского человека жить за границей – это изгнание», – говорит он. Мы встретились в кафе, где он сидел за стойкой с чашкой чая. Смотрелся безупречно, словно только что из офиса или со светского приёма, но чувствовалось – это обычный для него стиль. «Англичанин!» – улыбнулся мой спутник, познакомивший нас с Олегом. Но я не согласился. Точно так же выглядел мой дядя, тоже вятский. Люди с чувством собственного достоинства не были редкостью в СССР…