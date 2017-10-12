Пятнадцатый выпуск — август 2017 (№785)
Заветные слова
Дождь лил сплошным потоком. Навстречу проносились не машины, а их тени и огни фар. Дворники болтали-разбрасывали струи дождя, но явно не успевали. Мы – три легковушки, а я в хвосте – колонной тащились за глыбой гружёного КамАЗа. И вдруг что-то случилось. Раздался хлопок, мимо, накренившись, боком пролетела разбитая легковушка. «Жигули» передо мной резко затормозили, в ту же секунду и я изо всех сил вдавил педаль тормоза в пол, даже схватился за ручник, но по скользкому асфальту меня неудержимо продолжало тащить вперёд. Десять метров до столкновения, пять…
Президент о клевете на Ивана Грозного
14 июля, общаясь с людьми в Белгородской области, Владимир Путин привёл пример традиционной клеветы на Россию – якобы убийство Иваном Грозным своего сына. В своё время эту ложь распространил из мести папский нунций Антонио Поссевино…
Рана Цесаревича
На Соборной площади в Дивеево, между Преображенским собором и храмом Александра Невского, в канун 110-й годовщины прославления преподобного Серафима Саровского был установлен памятник Царской Семье. Именно в тот день, когда в Дивеево торжественно открывали монумент, в Новосибирске задержали доморощенного 31-летнего «рубителя голов» – он взобрался по лестнице на скульптурную композицию Царской Семьи и нанёс несколько ударов топором по голове Цесаревича Алексея…
Короткой строкой
Новости короткой строкой
«Мои деды носили крест»
На рубеже 90-х Олег Арбузов был референтом владыки Вятского Хрисанфа, потом почти четверть века прожил в Англии, а недавно вернулся в Россию. «Приходит боль, начинаешь понимать, что не всё так просто. Не надо завидовать эмигрантам: для русского человека жить за границей – это изгнание», – говорит он. Мы встретились в кафе, где он сидел за стойкой с чашкой чая. Смотрелся безупречно, словно только что из офиса или со светского приёма, но чувствовалось – это обычный для него стиль. «Англичанин!» – улыбнулся мой спутник, познакомивший нас с Олегом. Но я не согласился. Точно так же выглядел мой дядя, тоже вятский. Люди с чувством собственного достоинства не были редкостью в СССР…
Фрейлина Анна, инокиня Агния
Жизнь выдающихся людей всегда бывает объектом пристального общественного внимания. Их поступки часто непонятны и истолковываются превратно, а кривотолки и пересуды позже «запечатываются» на века в исторических трудах. Наш автор из Карелии рассказывает об одной из славных дочерей России, чьё имя стало жертвой светских сплетен и слухов. Какой она была, графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, крупнейшая церковная благотворительница, всю жизнь искупавшая грех отца-цареубийцы и завершившая свою земную стезю, пребывая в тайном постриге?
Бог — это жизнь!
Наша матушка Мария как белка в колесе: всё время в движении, трудах, послушаниях – ни минуты покоя. Некогда стареть — а именно это происходит, когда человек много времени проводит на диване, перед телевизором, переставая понимать, зачем он живёт. Некоторые люди думают, что в Церкви всё мрачно, как-то близко к смерти, но это ложный взгляд. Нигде столько не улыбаются, нигде не собирается вместе столько жизнерадостных, любящих шутку людей, как у нас и на многих других приходах. Где православные, там обычно радость, там нет смерти.
Вызов ислама
Общее количество мусульман в мире ныне составляет оценочно от 1,2 млрд до 1,57 млрд человек. За полвека их число выросло почти в два с половиной раза, и это стремительно меняет религиозную картину мира, да и этническую тоже. Попробуем же разобраться, что из себя представляет ислам и почему он столь привлекателен для населения Востока. Это поможет и нам, православным, объективно, а может быть, и критично взглянуть на себя и на собственные отношения с Богом.
Александровы сёстры
«…бывает так: приходишь в палату, а там лежит безропотно человек, за которого некому слово замолвить». Любому врачу известно, что выхаживание больного имеет огромное значение для его выздоровления. Но нехватка медсестёр ощущается не только в российской, но и в мировой медицине. Восполнить это в Архангельске взялись православные сёстры из Сестричества милосердия во имя святой царицы Александры.
При чём тут кошелёк
Часто люди спрашивают, почему в храмах нужно доставать кошелёк и почему там не всё даром. Как им отвечать? Как вообще в Церкви осуществляется финансовая деятельность?
Междусловия
Есть у пишущего человека заветные мысли, неоформленные интуиции, остановившиеся на пути к слову. Недодуманные (после многих можно поставить знак вопроса), тёмные (иногда сам автор пытается добраться до их смысла). В общем, междусловия. То ли это эпилог к уже написанным текстам. То ли пролог к новым.
Русские: среда и характер
В этих бескрайних пустынных просторах, на этих дорогах в одиночку оставалось только погибать. Поэтому выработался с веками из русского человека коллективист, общинный, артельный мужик. А где община, там требуется добродушие, умение смирять себя, терпеть чужой норов и снисходительно относиться к чужим ошибкам. Чтобы получить помощь, нужно уметь её и оказывать…
Божья угодница
Не будь на свете маленьких тружениц — пчёл, человек никогда бы не знал вкуса душистого мёда. Из всех насекомых на планете лишь они дают нам полезную и вкусную пищу. И скольких стоит это им трудов! Вы только представьте, ребята: чтобы получить одну ложку мёда, 200 пчёлкам нужно трудиться целый день. С древних времён у разных народов это создание Божье служит символом трудолюбия.
Танина Кубань
Дорогие ребята, сегодня мы снова повстречаемся с героями повести Татьяны Кирюшатовой «Танина Кубань». Чем-то они крепко полюбились нам. И вам, надеемся, тоже.
Неслучайный дождь
При одной только мысли об измене мужа Катю начинало тошнить. Причём абсолютно реально. Не помогали ни таблетки, ни сосательные конфеты, какие дают пассажирам в самолёте при взлёте и посадке. Голова кружилась, а перед глазами всё плыло – Катя то и дело оказывалась выбитой из размеренной жизни, притом в самое неподходящее время…
Трудники
В последующие три недели после их короткого диалога в первую ночь Серафим вплоть до своего изгнания из монастыря называл Володю Фрицем. Они ругались, мирились, просили друг у друга прощения, спорили о православии и чуть не подрались. По ночам свет от включённой Серафимом лампы по-прежнему не давал Володе спать… (Продолжение повести «Трудники». Начало читайте в предыдущем выпуске газеты, № 784).
Абитура
Решение поступать в духовное училище было первым в моей жизни полностью самостоятельным поступком. Об этом я особо записал в своём дневнике той поры. Конечно же, каждый наш день состоит из более-менее свободных маленьких выборов. Но тут речь шла о новой дороге, загадочной даже для меня и вовсе не знакомой моим родителям. Я стал первооткрывателем новой земли под названием «Духовное училище», но при этом толком не знал, что нужно взять с собой в это путешествие.
Игра в радость
Однажды в поликлинике, сидя в очереди к участковому терапевту, я невольно подслушала чужую беседу. Речь шла о молодой паре. Друзья и родственники прочили им жизнь в любви и согласии до седин – почти как благоверному князю Петру и супруге его, достохвальной Февронье. У молодой пары дело шло к свадьбе. Но она так и не состоялась…
Цветник духовный
Некогда в Древнем Египте начались раздоры между людьми, подобные нынешним. Тогда два храбрых друга из Александрии решили пойти по свету, чтобы найти хотя бы одного мудрого и счастливого человека. После долгих поисков они пришли к святому, который жил в уединении в лесу. Он поклонился им до земли и радостно принял в своей хижине…
Добавить комментарий