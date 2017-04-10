Долгий путь

Это событие случилось в конце марта прошлого года. Я зашла в какой-то день в редакцию газеты «Вера-Эскoм» и увидела почерневшую от времени доску, лежащую на низеньком шкафу. Рука сама потянулась к ней: «Что это у вас?» Взяла в руки и увидела святого. Лик был заметен, но глаза… выколоты чем-то острым. Местами рисунок стёрт, еле проглядывала одежда.

– Что это за икона? – спросила.

– Её много лет назад принесла старушка, не знала, куда деть. Вот так и лежит у нас. А что, тебе она нужна? – ответили мне.

– Да, нужна, – уверенно сказала я. – От неё какое-то тепло исходит.

– Тогда забирай, – разрешили.

Я, радостная, взяла образ, прижала к груди и вышла из редакции.

Пришла домой. Достала из пакета икону и стала рассматривать. И только тогда заметила надписи: с левой стороны – «С. Стефана», а с правой – «Еп. Перм.».

«Это же Стефан! – обрадовалась я. – Что же делать? Не могу же я Стефана держать без глаз!» – крутились мысли в голове.

Я написала сообщение по Интернету своей подруге из Важгорта Ирине Калининой: «Ирина, ко мне пришёл Стефан Пермский». Она мне ответила: «Как к тебе? Я же позвала его». Оказывается, Ирина в эти дни молилась ему, чтобы он помог её ученикам – они писали олимпиадные работы. Тогда мне пришла мысль, что эту икону надо отреставрировать и передать в важгортский храм. Ирина Владимировна вновь откликнулась – предложила свою финансовую помощь.

Я позвонила знакомой художнице. И она посоветовала обратиться к Ольге Огнёвой. Ольга не отказалась отреставрировать образ. И мы встретились. Пришла и Олина мама, художник-реставратор с большим опытом. И она определила, что икона старинная.

Через пять месяцев Ольга принесла мне восстановленный образ. Стефан из глубины своего сердца смотрел на меня спокойными глазами.

В январе этого года в селе Важгорт прошли краеведческие чтения «Наследие земли Удорской». Гостям показали наше старинное село, пригласили зайти в церковь. Много уже работы сделано в ней. Но предстоит ещё сколько! Летом 2016 года в ней уже прошли службы. И важгортчане очень благодарны иеромонаху Иллариону за праздничные литургии и проповеди, за молитвы. Люди приходят в храм. И это радует.

Я привезла на чтения икону святого Стефана Великопермского и передала в важгортский храм, рассказала её историю. Когда вышли мы на улицу, кто-то из гостей вздохнул и сказал: «Вот и пришла на своё место».

Какой долгий путь прошла эта икона! Два века она шла к нам. Надеюсь и верю, что жители моего родного села с любовью примут её.

Ещё хочу выразить огромную благодарность читателям газеты «Вера-Эскoм» за финансовую помощь, оказанную нашей церкви.

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