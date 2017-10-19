Православная интернет-карусель

Команда воскресной школы североморского храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии заняла второе место в православной международной интернет-викторине.

В ней приняли участие команды молодёжных клубов и воскресных школ приходов Казахстана, России, Беларуси, а также их сверстники из стран Евросоюза: Латвии, Литвы и Эстонии (всего 46 приходских сборных: 19 от молодёжных клубов и 26 от воскресных школ и одного светского учебного заведения).

Посвящена была викторина, называемая организаторами интернет-каруселью, трудам и подвигам преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.

Интернет-карусель — командное соревнование в решении заданий, проводимое комиссией по духовному просвещению Астанайской епархии. Всем командам, участвующим в карусели, одновременно предлагаются в строгом порядке одни и те же вопросы, к которым нужно указывать верные ответы. Время онлайн-викторины ограничено семьюдесятью минутами.

В этот раз в числе победителей оказались жители столицы Северного флота. Следующая интернет-карусель «Русская Арктика» состоится 19 ноября 2017 года.