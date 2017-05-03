Постриг трех насельников на Сие

Настоятель Антониево-Сийского монастыря игумен Варлаам (Дульский) совершил монашеский постриг трех послушников. Им нарекли имена в честь святых Никиты, игумена обители Мидикийской, Платона Студийского, Георгия, иже в Малеи.

При постриге в малую схиму, или в мантию, постригаемый дает Богу обеты безбрачия (девства), послушания (настоятелю и братии) и нестяжания. С пострижением волос ему нарекают новое имя и облачают в монашеские одежды, с этого момента он именуется мантийным монахом, или просто «монахом».

Монах Никита (Кузьмин) выполняет в обители послушание водителя, Платон (Уксусов) — алтарника и чтеца, Георгий (Иойлев) — старшего в пекарне.