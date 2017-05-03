Амвон XVI века из Софийского собора можно увидеть в Русском музее

27 апреля 2017 года в Русском музее Санкт-Петербурга открылась выставка «Искусство Великого Новгорода эпохи святителя Макария». Центральным произведением выставки является круглый деревянный резной амвон, созданный по инициативе митрополита Макария в 1533 году для кафедрального Софийского собора.

Как сообщает Отдел реставрации Русского музея, деревянный амвон (высота — 300 см, окружность 600 см) был одним из первых древнерусских памятников, поступивших в Русский музей из Императорской Академии художеств в 1897 году. История бытования памятника насчитывает пять веков. Вплоть до XVII в. Амвон активно использовался в богослужении главного собора Новгорода. В XVIII в. он был убран на хоры, откуда был вывезен в 1860 г. в числе других древностей Софийского собора в Академию художеств. В 1897 г. памятник из Академии художеств был передан в Русский музей и до 1920-х гг. находился на экспозиции. В самом начале Великой отечественной войны экспонат был разобран. И только после окончания войны был вновь собран и хранился уже в фондах музея.

Сейчас это единственный в мире сохранившийся отдельно-стоящий деревянный амвон византийской православной традиции. Конструкция была вырезана из дерева и собрана в 1533 году как центральный элемент храмового комплекса — собора Святой Софии в Великом Новгороде. Предназначавшийся для свершения особо значимых чинопоследований в богослужении, амвон был богато украшен иконными изображениями, скульптурой и позолоченной резьбой. Конструкция сохранилась практически целиком (за исключением приставных лестниц и настила кафедры). Вставные живописные иконы с образами святых, располагавшиеся в 3 ряда, до нас не дошли, однако сохранились расписанные резные фигуры «человечков» нижнего яруса. Частично утраченными также оказались накладные детали (резные валики, киотцы, капители, херувимы). Изначально Амвон включал в себя более 50 конструктивных деталей и около 192 деталей резного декора, большинство из которых дошло до наших дней.