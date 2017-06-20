Епископ РСПЦ Викентий (Новожилов) посетил сыктывкарских старообрядцев

Правящий архиерей Ярославской и Костромской епархии Русской Старообрядческой Православной Церкви епископ Викентий (Новожилов) посетил Республику Коми. Это хоть и дальний уголок его епархии, но весьма «старообрядческий»: Мезень, Удора, Усть-Цильма – известные староверческие районы. На пресс-конференцию с епископом в редакцию «Веры» (получить разрешение на больший зал организатору встречи не удалось) пришли журналисты ведущих изданий республики — Коми край впервые посещает руководитель старообрядцев.

Как рассказал журналистам владыка Викентий, приезд основной целью имеет знакомство с регионом и личные встречи с людьми старообрядческой церкви. Епископ посетовал, что в его епархии старообрядческих храмов нет только в Мурманской области и Коми. Не считая бесчетных староверов-беспоповцев, в республике проживают семьи Белокриницкой иерархии, но на сегодня они разрознены и не образуют общину. А её-то и не необходимо создавать, чтобы дальше уже можно было строить храмы.

Епископ приехал на своём автомобиле из Костромы. В Сыктывкаре его сопровождали местный активный деятель от РСПЦ Филипп Пластинин и священник Вятской и Казанской епархии иерей Герман Чунин из г. Кирова.