Зримое и незримое

О пленении в Сирии Романа Заболотного и Григория Цуркану я узнал из переводной чешской статьи «Российские наёмники в плену у ИГ. Спасёт ли их Москва?». Автор там пересказал содержание видеоролика, выложенного в сеть пропагандистами «Исламского государства» (запрещённой в России террористической организации): «У светлой стены сидят два мужчины. У одного из них — синий и распухший правый глаз. Вероятно, его били. Он молча смотрит в камеру. За него говорит лысый мужчина с бородой. Он называет свою дату рождения, имя и место жительства, затем говорит про своего сокамерника…»

Вокруг статьи разгорелся спор. «Били “вероятно”?! Григория избили так, что он говорить не может!» – возмущался один. Другой его успокаивал: «Переводчик перевёл неправильно. Чешское слово “zrejme” ближе к “зримо”, “видно”, а не к “вероятно”». А я тогда подумал: «Неужели в голову не приходит, что Григорий Цуркану молчит перед видеокамерой террористов не потому, что его избили, а его избили потому, что он отказался говорить?»

Люди могут видеть одно и то же, но понимать по-разному. Поэтому и бытует в нашем языке такое наречие – «видимо», мол, видеть-то видим, но не уверены. А настоящая реальность – та, что пред очами Господа, – так и остаётся за пределами восприятия. Хотя догадаться можно было. Ведь в чём странность видеоролика? Казак всего лишь называет себя и своего товарища, и никаких просьб о выкупе или других заявлений, для чего такие съёмки обычно и делаются. Ролик резко обрывается. Что было во второй части? Об этом стало известно спустя несколько дней. Сведения поступили от пленного террориста и казаков, которые пытались освободить товарищей. Озвучил их экc-aтaмaн кaзaчьeгo «Bceвeликoго Boйcка Дoнcкoго», зaмпpeд кoмитeтa Гocдумы Виктор Boдoлaцкий:

«После той части видеообращения, которая была показана в соцсетях, им подсунули бумагу, которую они должны были прочитать на камеру… отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ. Они оказались верны православию и Родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами».

Романа Заболотного казнили в тот же день, когда была сделана съёмка, а Григория Цуркану позже. Но пропагандисты из «свободных» СМИ уже успели отметиться: одни обрушились на Президента РФ, почему он ничего не делает для освобождения «российских солдат», другие обвинили пленных в наёмничестве, что это, мол, позор России. Едины они были в одном – ужалить как можно больней.

Но Россия своих не бросает. Это видно во всех «горячих точках» последнего десятилетия, в том числе и в Сирии. Недавно там террористы попытались окружить и пленить 29 российских военных полицейских, но свои отбили их. С пленёнными казаками сложнее, они не из регулярной армии. Но в таких случаях действуют спецслужбы, которые и не должны себя афишировать.

Один сириец, спасшийся из засады, рассказал арабским СМИ обстоятельства пленения Заболотного и Цуркану. Когда джихадисты напали на колонну машин, «русские, их было где-то 10, вместо того чтобы отступать или сбежать, бросились за песчаную насыпь на обочине и начали прикрывать наше отступление. Боевиков было около 80, причём у них было тяжёлое оружие, однако они не ожидали такого сопротивления». По его словам, когда у русских кончились боеприпасы, они, судя по криками, пошли в рукопашную.

Пленение трёх оставшихся в живых (третий был ранен и, видимо, умер) ничего террористам не дало. Ролик в сети оказался «неубедительным». И игиловцы выложили ещё один – съёмки сразу после пленения. Явно для того, чтобы все услышали слова Романа: «Мы едем с информацией, с информацией на штаб». Мол, поглядите, а ваш-то герой трус, сразу «раскололся». Что ж, поглядел. Григорий полулежит оглушённый, привалившись к борту пикапа, на полу – какой-то раненый, над ним сидит Роман. Он совершенно спокоен, ни тени испуга. Слова про «информацию», возможно, помогут спасти его товарищей, ведь главное в таких ситуациях, чтобы сразу не убили. Но самой «информации» в кадре нет, а ведь террористы в деле пропаганды «собаку съели». Что-то важное они бы обязательно засняли. Нет, не показали. Им нечего было показать.

Пропагандистские «вбросы» террористов, конечно, будут продолжаться. В том числе и постановочные. И у нас в стране шум вокруг добровольческого отряда Вагнера, к которому приписывают казнённых казаков, также продолжится. Некоторые называют этот отряд «частной военной компанией» по аналогии с такими же у американцев. Называют суммы «заработка». Вроде начинаешь верить… И вдруг всё озаряется, пропагандистский мусор разлетается, когда видишь реальный подвиг. Разве такие люди поехали бы воевать за деньги?

Вспоминаются 90-е годы, когда ещё только начинали всё мерить деньгами. Циничное было время, смутное – видишь одно, а тебе внушается другое. Сплошной релятивизм: «видимо», «возможно», «не так всё однозначно». И сколь редки были голоса, прямо и без околичностей вещавшие о том, что происходит в реальности. Нынче 9 октября исполнилось бы 90 лет митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну. Дату почти никак не отмечали. В СМИ в который уже раз подняли вопрос об установке в Северной столице памятника владыке. Благословение от правящего архиерея получено, и памятник давно есть – это последняя работа скульптора Вячеслава Клыкова, завещанная Петербургу. Но власти всё что-то согласовывают, и длится «согласование» почти десять лет. Уж очень неудобной фигурой оказался владыка Иоанн. Прямота – она всегда неудобна.

В 1993 году в интервью митрополит Иоанн пожелал читателям «Веры» «принимать истину в чистом виде, в том виде, в котором передали нам Спаситель и апостолы». Как жаль, что нет его с нами… Что бы он сказал о нынешнем времени, доживи до 90 лет?

Между тем в редакцию пришла записка от архимандрита Трифона (Плотникова), стоявшего у истоков создания нашей газеты: «Помолимся о упокоении казнённого в Сирии подхорунжего Аксайского юрта войска Донского Романа Заболотного. Казак был верующим православным человеком и в Сирию отправился для того, чтобы защищать христиан от террористов».

Помолимся и за Григория. На таких людях земля и держится.