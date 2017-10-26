«Окна жизни» или модное поветрие?

Этим летом Госдума большинством голосов узаконила в России бэби-боксы – установки для анонимного подкидывания новорождённых детей. В старые времена младенцев нередко оставляли на пороге храмов или домов состоятельных граждан. Теперь вот нашли новую форму.

Бэби-боксы, или, как их ещё называют, «окна жизни», появились у нас в 2011 году. Спустя несколько лет под них решили подвести законодательную базу. Началась дискуссия, на которую откликнулся глава Отдела по внешним связям отец Всеволод Чаплин, сказав в августе 2015-го: «Я считаю, что это дело благородное, потому что были спасены человеческие жизни».

Однако спустя буквально несколько дней после этого Святейший Патриарх Кирилл выразил полное неприятие идеи бэби-боксов. По его мнению, проблему принято разделять на две: проблему аборта и проблему анонимного отказа от ребёнка через бэби-бокс. Однако в чисто моральном плане большой разницы нет: и в первом, и во втором случае ребёнок выбрасывается матерью, только в одном случае до, в другом – после рождения. Решением этой проблемы, по словам Святейшего, должны стать совместные усилия государства и Церкви по созданию многочисленных приютов для беременных и женщин с детьми. На тот момент их в России было всего двадцать семь!

В следующем году намного резче высказался глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов: «Патриаршая комиссия по защите материнства и детства пришла к выводу, что бэби-боксы – это небольшой сектор той войны, которую организовал Запад против России ещё много лет назад. Это специально разработанная акция – отдельный вид вооружения для разрушения русской семьи». К этому он добавил, что Запад «хочет сделать гадость нашему народу – уничтожать его за наши собственные деньги».

Возможно, эта речь имела больше отрицательных последствий, чем положительных. Попробую пояснить. Даже внутри православного сообщества не у всякого хватит воображения увидеть в бэби-боксах отдельный вид вооружения. Требовалось в ходе обсуждения создать продуманное объяснение, почему мы против. Но после решительных слов отца Дмитрия желающих высказаться на эту тему осталось слишком мало.

Правда, в какой-то момент к противникам бэби-боксов присоединилась министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она заявила, что эти ящики представляют риск для младенца, так как из-за стресса у детей могут «возникнуть различные функциональные нарушения». Но её высказывание было слишком лаконичным, чтобы на что-то повлиять. В Думе с инициативой запрета выступила депутат Елена Мизулина. Она предложила штрафовать инициаторов установки «окон жизни» на суммы от одного до пяти миллионов рублей, но так и не смогла убедительно сформулировать за что. По её словам, государство не должно поощрять отказы от новорождённых, а само существование подобной возможности значительно повышает риски торговли детьми и иных противозаконных сделок. Но дело в том, что государство не возражает против того, чтобы от детей отказывались другими способами, а выявить связь между бэби-боксами и торговлей детьми не так уж просто. Во всяком случае, Мизулиной это не удалось.

Как следствие, решение Думы утвердить практику установки бэби-боксов стало неизбежно и, боюсь, повредило авторитету Церкви. На этом примере хорошо видно, почему нам так трудно бывает найти общий язык с большинством сограждан. Опрос Фонда общественного мнения показал, что идею бэби-боксов поддерживают 55 процентов россиян, ещё 20 процентов не определились. О позиции Патриархии опрошенные вряд ли догадывались, но даже те, кому она была известна, нуждались в пояснениях.

А ведь идея бэби-боксов далеко не столь лучезарна, как кажется её сторонникам. Когда ребёнок попадает в ящик, похожий на камеру хранения, там включаются освещение, отопление и вентиляция. У матери есть 30 секунд на то, чтобы передумать. Если позже она захочет вернуть ребёнка, её ждёт непростая и дорогостоящая процедура по установлению родства. Когда дверь блокируется, в больнице срабатывает сигнализация для оповещения медперсонала. Но срабатывает не всегда. Как сообщают СМИ, 23 января 2014 года в «окне жизни» при госпитале им. Шептицкого во Львове дворник нашёл мёртвого полуторамесячного мальчика. Что-то пошло не так. В 2017 году в Краснодарском крае умерла десятимесячная девочка, которую обнаружили в бэби-боксе в состоянии клинической смерти. Ни спасти её, ни найти мать, которая подбросила умирающего ребёнка, не удалось. Был также случай, когда бабушка ребёнка положила его в ящик, не спросив согласия дочери – матери младенца.

Смысл идеи с бэби-боксами в том, чтобы женщины не убивали детей, имея возможность избавиться от них легально и анонимно. Но никто не знает, удалось ли таким образом спасти хотя бы одного младенца, которому действительно угрожала гибель. На статистике убийств младенцев существование «окон жизни» не отражается совершенно. Довольно сказать, что у нас в стране мёртвого ребёнка нашли однажды недалеко от бэби-бокса, и есть мнение, что женщина идёт на убийство не из-за безвыходности. Стресс, депрессия, невменяемость появляются по другим причинам.

К помощи бэби-боксов прибегают те, кто в любом случае сохранил бы ребёнка. Но у традиционного отказа от ребёнка есть ряд преимуществ. Скажем, если мать передумает, ей значительно проще будет вернуть младенца. Есть и другой аргумент, подтверждающий правоту Патриарха Кирилла. Напомним, что он настаивает на том, что нужны не «окна жизни», а приюты для беременных или недавно родивших женщин. Они нередко нуждаются в психологической, духовной поддержке, но анонимность, общение с железным ящиком, а не с человеком не оставляет надежд на получение такой помощи.

Похоже, в случае с бэби-боксами мы имеем дело, скорее, с модой, абстрактной идеей, не подтверждённой исследованиями, чем с осмысленной, одухотворённой практикой помощи. К сожалению, сопротивление этому нововведению вышло у нас шумным, поверхностным – и закончилось поражением.