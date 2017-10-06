Образована новая митрополия — Марийская

6 октября на заседании Священного Синода принято решение о выделении Волжской епархии из состава Йошкар-Олинской.

Издание «Православие и мир» передаёт слова председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойды, что такое решение принято в рамках продолжения работы по разукрупнению епархий.

«Епископом новой епархии с титулом «Волжский и Сернурский» избран игумен Феофан (Данченков), клирик Скопинской епархии. Главой Марийской митрополии положено быть Преосвященному Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну», – сказал Легойда.

Волжская епархия образована «в административных границах городского округа Волжск, а также Волжского, Куженерского, Мари-Турекского, Моркинского, Новоторъяльского, Параньгинского и Сернурского районов Республики Марий Эл».

Архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн (Тимофеев Иван Иванович) 25 июля 1993 года был хиротонисан во епископа Йошкар-Олинского и Марийского, 29 февраля 2004 года возведен в сан архиепископа.

Игумен Феофан (Данченков) с сентября 1998 года является настоятелем Свято-Николо-Чернеевского мужского монастыря в Рязанской области.