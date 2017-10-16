Музей в лавре

Санкт-Петербург по праву считается «городом музеев», и приезжим бывает даже сложно выбрать, в какой пойти. А православным теперь далеко ходить не надо — с нынешнего года музей-древлехранилище открыт для посетителей в Александро-Невской лавры. В октябре он впервые принял участие в Форуме малых музеев.

Хранитель музея Роман Катаев рассказал информагенству «Вода живая», что посетители могут увидеть в музее. Есть в нём экспозиция, посвящённая новомученикам Александро-Невской лавры. Сделана реконструкция тюремной камеры с ценным экспонатом — дверью из тюрьмы на Шпалерной улице. В камеру помещены иконы, которые предположительно были в местах заключения.

В блок об Александро-Невском братстве включён ценный экспонат — облачение одного из первых его руководителей, протоиерея Леонида Богоявленского, позже — настоятеля Исаакиевского собора. В другом блоке представлены лица братии и настоятелей монастыря, вошедших в сонм его новомучеников. Завершающий стенд — современный образ обители — представлен иконой новомученика Льва (Егорова), фотографиями нынешней братии.

В культурном пространстве Санкт-Петербурга соседствует множество музеев, больших и маленьких, известных и не очень. С каждым годом число музеев в Северной столице растёт, о многих из них не знают даже петербуржцы. А ведь музеи дают нам возможность прикоснуться к истории и осознать себя её частичкой. В том числе и духовной истории.