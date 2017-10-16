Монастырь посреди озера

6 октября Священный Синод Русской Православной Церкви постановил открыть Спасо-Каменный Преображенский мужской монастырь на острове Каменный в Кубенском озере Усть-Кубинского района Вологодской области и назначить его игуменом о.Дионисия (Воздвиженского). А спустя неделю на остров прибыл правящий архиерей и возвёл о.Дионисия в должность.

Об этой обители, основанной в середине XIII века, мы рассказывали 15 лет назад («Покров над Белозерьем»). Тогда ещё был жив Александр Николаевич Плигин, взявшийся за восстановление обители на необитаемом острове ещё в начале 90-х. Когда он показывал нам остров, не верилось, что здесь, посреди пустынного озера, когда-нибудь возобновится монашеская жизнь. Умер Александр Николаевич в 2004-м, успев поднять из руин Успенский храм-колокольню и келейный корпус, построить деревянную часовню. Похоронен там же на острове.

Нынче, прибыв в монастырь, митрополит Игнатий первым делом, ещё до Литургии, совершил литию на могиле Александра Николаевича. На Литургии ему сослужили настоятели и наместники других вологодских монашеских обителей — Спасо-Прилуцкого, Павло-Обнорского, Кирилло-Белозерского монастырей. Также за богослужением молились настоятельница Горне-Успенского с сёстрами. В их присутствии и был возведён в сан игумена о.Дионисий.

— Условия для монашеской жизни у нас вполне приемлемые, — рассказал он епархиальному изданию. — Да она уже и ведётся: сейчас на острове три насельника вместе со мной — это послушники Сергий и Михаил, оба из Спасо-Прилуцкого монастыря, как и я. Регулярно проводим богослужения, каждую неделю стараемся совершать Божественную литургию.

Со Спасо-Каменной обителью связаны жития 11 русских святых, в том числе таких известных, как основатель монастыря благоверный князь Глеб Василькович, святитель Дионисий Ростовский Святогорец, преподобные Александр Куштский, Дионисий Глушицкий, Евфимий Сямженский, Иоасаф Каменский, в миру князь Андрей Заозерский, его родители благоверные князья Димитрий и Мария и другие.

— Московские иконописцы пишут для нас копию известного образа «Умиление» Подкубенская, — рассказал игумен Дионисий. — Считается, что эта икона происходит из нашего монастыря.

К настоящему времени в монастыре восстановлены Успенский храм в колокольне, примыкающее к колокольне здание трапезной и гостиничный корпус, который сейчас включает в себя и древлехранилище, и гостиницу для паломников, и братские кельи, и жильё для сотрудников, и кухню, и трапезную. Идут работы на братском корпусе. В 2013 году по дну Кубенского озера к острову проложен силовой электрический кабель, и теперь здесь есть электричество.

После смерти Плигина его дело продолжила вдова Александра Николаевича Надежда Александровна, дети Плигиных и их помощники.

В праздничный день открытия монастыря владыка Игнатий удостоил Надежду Александровну епархиальной медалью преподобного Димитрия Прилуцкого I степени. Надо сказать, что восстановительные работы идут постоянно, их ведут специалисты, профессионалы-реставраторы высокого класса. Приезжают и желающие потрудиться на благо обители — дело находится всем. Желающие посетить Спасо-Каменный монастырь могут обратиться по электронной почте обители: spaskamen@gmail.com. Телефон старосты подворья Ивана Александровича Плигина: +7 (953) 524-28-21.

В торжественном открытии монастыря участвовал и Глава Усть-Кубенского района Иван Васильевич Быков. Он пообещал оказать Вологодской епархии всестороннюю помощь и поддержку по восстановлению и открытию ещё одного мужского монастыря в районе – Александро-Куштского.