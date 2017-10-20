Шестнадцатый выпуск — август 2017 (№786)
Где свято, там и…
Есть у меня знакомый абхаз. Много лет служил опером угрозыска в Сухуме и сейчас занимает высокую должность в органах госбезопасности Абхазии. Такие спецы вроде должны быть циниками и во всём подозревать окружающих. А он просит меня навести справки «по церковной линии» об одном иеромонахе, занимающемся целительством. Если тот действительно священник – верить можно. Но брали сомнения, которых и мне не удалось избежать. Довольно знать, как целитель представляется: «Иеромонах-проповедник Макарий Любимовский Пламенный»…
Добровольцы в Кенозерье
Интересно прошло лето в Кенозерском национальном парке – этом огромном культурном заповеднике. Добровольцы под наблюдением руководителя ремонтно-восстановительных работ Василия Малькова привели в порядок четыре часовни.
Паломники достигли Святоносской земли
Паломники из Североморска и Апатитов на теплоходе «Клавдия Еланская» посетили легендарный Святой Нос, где подвизался некогда преподобный Варлаам Керетский. Сопровождал их, как сообщает один из авторов нашей газеты, Галина Сиротинская, настоятель Варлаамовского прихода в г. Островной иеромонах Никодим (Коливатов).
Тотьме – 880
Тотьма, город замечательных русских путешественников, торжественно отметила своё 880-летие. «На протяжении многих веков город был одним из ведущих центров соляного производства Севера России, – сказал Вологодский губернатор Олег Кувшинников на праздновании юбилея. – Тотьмичами были открыты Алеутские острова, освоено западное побережье Аляски, основана знаменитая крепость Форт-Росс в Калифорнии».
Короткой строкой
Новости короткой строкой.
История одного паломничества
Двадцать четыре года назад, когда возобновление монастырской жизни на Соловках только начиналось, там побывали студенты-историки из Кирова. В первый же день им пришлось сделать выбор, кто они – туристы, наслаждающиеся красотами архипелага, или православные паломники, которых ждёт нелёгкое послушание… Читайте интереснейший рассказ бессменного руководителя вятского клуба «Мир» Людмилы Георгиевны Крыловой
Рыбацкий святой
Читая жития наших беломорских святых, можно обнаружить нечто общее: обыденное, без каких-либо там чудес подвижничество в суровых условиях Севера. Но когда что-то происходит… Если это столкновение с бесом, то грубое, лоб в лоб и кто кого. Если чудо, то что-то запредельно сверхъестественное. Житие преподобного Варлаама Керетского способно потрясти и видавших виды людей. Оно о том, что даже самый страшный грех можно искупить, но мучителен будет путь к прощению.
Первое паломничество
Перед поездкой по святым местам Екатеринбурга мы с Леной, моей давней знакомой, очень сомневались, выдержим ли. Уже немолодые, избалованные спокойной жизнью на пенсии. Обе с трудом переносим дорогу в автотранспорте, даже на небольшие расстояния. А тут – на автобусе от Сыктывкара до Екатеринбурга! Сомнения одолевали до последней минуты. И зря…
Русские знамёна
Сто пять лет назад бело-сине-красный триколор был окончательно утверждён как флаг Российской империи. Затем мы почти семьдесят лет жили без него. Возвращение оказалось непростым. Приняли знамя не сразу — что нашим детям покажется, наверное, невероятным. Они привыкли им гордиться. И слава Богу! Но это не первый наш флаг и не единственный, а незначимых среди них не было, ведь знамя — это святыня. О наших стягах, хоругвях, штандартах, знамёнах мы и хотим рассказать вам.
Опыт страдания — положительный или отрицательный?
Насколько различается опыт осмысления лагерного ада у таких писателей, как Достоевский и Шаламов? У Шаламова все страдания человека в лагере – бессмысленны. Он писал: «Лагерь – это отрицательный опыт для человека с первого и до последнего часа. Человек не должен знать, даже слышать о нём». Человек, столкнувшийся с лагерем, по его мнению, становится только хуже, опыт положительного осмысления мучений, по Шаламову, невозможен. Сравним с опытом Достоевского в этом отношении…
«Будьте теплом и светом»
Будьте теплом и светом для окружающих; старайтесь сперва согревать собою семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти тёплые лучи со временем будут захватывать всё новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет постепенно всё увеличиваться и увеличиваться; так старайтесь, чтобы ваш светильник ярко горел…
Короткие рассказы из церковной жизни
…Пропели «Хвалите», Святейший Патриарх Пимен прочёл Евангелие. Мы подошли к помазанию и ушли в алтарь. У стены в южной части алтаря за фанерной перегородкой было укромное место, где можно было незаметно посидеть, пока не было близко начальства, и два батюшки пошли туда, надеясь побыть в молчании и созерцании. Спокойно зашли и вдруг быстро выскочили обратно. Что случилось? Какой-то бездомный кот, умудрившийся вырасти до взрослого состояния и остаться диким, забрёл в священническое убежище…
«Ваня, пора в школу!»
«Ваня, вставай! Опоздаешь в школу!» – ласково, но настойчиво повторяла мама в открытую дверь, но Ваня будто прилип к своей кровати и совершенно не хотел вставать. «Вставай, малой, а то получишь!» – буркнул спросонья старший брат. Как стекаются ручьи и реки в море, так в это утро в юную душу мальчика стеклись все «не хочу» и «не буду»…
Голубок – деревянные пёрышки
Дорогие ребята, сегодня «Колокольчик» решил познакомить вас с чудо-птицей из сосновой щепы – гордостью архангельских мастеров. Поморы, от которых пришёл добрый обычай подвешивать её «для любования» в избах, называли деревянную птичку голубком. А голубь, как известно, символ Святого Духа, Которого мы призываем в «Молитве перед учением»:
Семь пядей во лбу
Учитель Николай Иванович, увидев своих подросших за лето четвероклашек, сказал: «О, ребята, я вижу, вы теперь все – семи пядей во лбу!» «Неужели даже я?» – удивился про себя мальчик, не слывший сильным учеником. Николай Иванович, увидев растерянные улыбки ребят, постарался разъяснить свои слова. «Ребята, кто знает, что такое пядь?» – спросил он. Все пожали плечами…
Кому смерть, кому Успение
Как относится человек к своей земной матери? Любит, уважает, просит помощи и защиты, перенимает её лучшие черты, её образ жизни, модель поведения. Тем более нам нужно – насколько это возможно для человека – стремиться к тому, чтобы походить на нашу Небесную Матерь. Но получается это у нас неважно. Для наглядности дерзнём перенести события из жизни Пресвятой Богородицы, известные нам из Евангелия, на типичное поведение современного человека.
Стиляги
«Работал он шофёром самосвала, потому был нарасхват у местных жителей: то уголь привезти, то дрова, то картошку с поля… А потом Костя неожиданно стал стилягой. Мода на пёстрые рубашки и всклокоченные волосы, повсеместно охватившая крупные города, наконец докатилась и до их посёлка…» История простого советского парня, раздавленного, убитого миром. А Господь его принял. Поднял и понёс в Свои непостижимые для человека дали.
Трудники
… по вечерам после тяжёлых дневных послушаний некоторые трудники «пацанского» склада ума устраивают тайные пьянки. Откуда у них берутся деньги на алкоголь? Возвращаются навеселе уже после отбоя, около 23 часов. Кто-то сразу идёт дрыхнуть, а некоторые остаются в зале перед входом в кельи, включают допотопный телевизор, который с трудом ловит два-три канала, и играют в домино. (Окончание повести «Трудники». Начало в №№ 784–785)
Свет в человеках
Книга «Белые платочки. О женской доле и Божьей воле» из печати вышла совсем недавно. Её можно приобрести в книжных интернет-магазинах и в православных храмах России. Книга включает в себя очерки, опубликованные в разные годы в газете «Вера». «То, что мы пишем в газете, воспринимается обыденно, – делится своим открытием автор, Михаил Сизов, – но когда я объединил сюжеты, выделив самое светлое, что видел, то удивился: словно и не я это писал! Словно сам народ наш просиял. Этот свет в людях мы редко замечаем, потому что всё поглощают обыденные заботы. Но он же вот, есть!»
Цветник духовный
В дни государственных торжеств молодой император был щедр: идя со свитой по городу, он осыпал народ золотыми монетами. Хватая их, подданные кричали: «Да здравствует повелитель!» Вдруг перед императором предстал босой старик с гордо поднятой головой. Государь вздрогнул и подошёл к нему, став на колени. Только после этого кто-то из свиты узнал в нищем отца императора: уже много лет назад он отрёкся от трона и ушёл странствовать…
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