Шестнадцатый выпуск — август 2017 (№786)

20.10.2017   Главная     Комментариев нет

Где свято, там и…

Опубликовано: 30.08.2017

Есть у меня знакомый абхаз. Много лет служил опером угрозыска в Сухуме и сейчас занимает высокую должность в органах госбезопасности Абхазии. Такие спецы вроде должны быть циниками и во всём подозревать окружающих. А он просит меня навести справки «по церковной линии» об одном иеромонахе, занимающемся целительством. Если тот действительно священник – верить можно. Но брали сомнения, которых и мне не удалось избежать. Довольно знать, как целитель представляется: «Иеромонах-проповедник Макарий Любимовский Пламенный»…

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Добровольцы в Кенозерье

Опубликовано: 30.08.2017

Интересно прошло лето в Кенозерском национальном парке – этом огромном культурном заповеднике. Добровольцы под наблюдением руководителя ремонтно-восстановительных работ Василия Малькова привели в порядок четыре часовни.

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Паломники достигли Святоносской земли

Опубликовано: 30.08.2017

Паломники из Североморска и Апатитов на теплоходе «Клавдия Еланская» посетили легендарный Святой Нос, где подвизался некогда преподобный Варлаам Керетский. Сопровождал их, как сообщает один из авторов нашей газеты, Галина Сиротинская, настоятель Варлаамовского прихода в г. Островной иеромонах Никодим (Коливатов).

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Тотьме – 880

Опубликовано: 30.08.2017

Тотьма, город замечательных русских путешественников, торжественно отметила своё 880-летие. «На протяжении многих веков город был одним из ведущих центров соляного производства Севера России, – сказал Вологодский губернатор Олег Кувшинников на праздновании юбилея. – Тотьмичами были открыты Алеутские острова, освоено западное побережье Аляски, основана знаменитая крепость Форт-Росс в Калифорнии».

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Короткой строкой

Опубликовано: 30.08.2017

Новости короткой строкой.

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История одного паломничества

Опубликовано: 19.10.2017

Двадцать четыре года назад, когда возобновление монастырской жизни на Соловках только начиналось, там побывали студенты-историки из Кирова. В первый же день им пришлось сделать выбор, кто они – туристы, наслаждающиеся красотами архипелага, или православные паломники, которых ждёт нелёгкое послушание… Читайте интереснейший рассказ бессменного руководителя вятского клуба «Мир» Людмилы Георгиевны Крыловой

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Рыбацкий святой

Опубликовано: 19.10.2017

Читая жития наших беломорских святых, можно обнаружить нечто общее: обыденное, без каких-либо там чудес подвижничество в суровых условиях Севера. Но когда что-то происходит… Если это столкновение с бесом, то грубое, лоб в лоб и кто кого. Если чудо, то что-то запредельно сверхъестественное. Житие преподобного Варлаама Керетского способно потрясти и видавших виды людей. Оно о том, что даже самый страшный грех можно искупить, но мучителен будет путь к прощению.

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Первое паломничество

Опубликовано: 19.10.2017

Перед поездкой по святым местам Екатеринбурга мы с Леной, моей давней знакомой, очень сомневались, выдержим ли. Уже немолодые, избалованные спокойной жизнью на пенсии. Обе с трудом переносим дорогу в автотранспорте, даже на небольшие расстояния. А тут – на автобусе от Сыктывкара до Екатеринбурга! Сомнения одолевали до последней минуты. И зря…

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Русские знамёна

Опубликовано: 20.10.2017

Сто пять лет назад бело-сине-красный триколор был окончательно утверждён как флаг Российской империи. Затем мы почти семьдесят лет жили без него. Возвращение оказалось непростым. Приняли знамя не сразу — что нашим детям покажется, наверное, невероятным. Они привыкли им гордиться. И слава Богу! Но это не первый наш флаг и не единственный, а незначимых среди них не было, ведь знамя — это святыня. О наших стягах, хоругвях, штандартах, знамёнах мы и хотим рассказать вам.

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Опыт страдания — положительный или отрицательный?

Опубликовано: 20.10.2017

Насколько различается опыт осмысления лагерного ада у таких писателей, как Достоевский и Шаламов? У Шаламова все страдания человека в лагере – бессмысленны. Он писал: «Лагерь – это отрицательный опыт для человека с первого и до последнего часа. Человек не должен знать, даже слышать о нём». Человек, столкнувшийся с лагерем, по его мнению, становится только хуже, опыт положительного осмысления мучений, по Шаламову, невозможен. Сравним с опытом Достоевского в этом отношении…

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«Будьте теплом и светом»

Опубликовано: 20.10.2017

Будьте теплом и светом для окружающих; старайтесь сперва согревать собою семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти тёплые лучи со временем будут захватывать всё новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет постепенно всё увеличиваться и увеличиваться; так старайтесь, чтобы ваш светильник ярко горел…

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Короткие рассказы из церковной жизни

Опубликовано: 20.10.2017

…Пропели «Хвалите», Святейший Патриарх Пимен прочёл Евангелие. Мы подошли к помазанию и ушли в алтарь. У стены в южной части алтаря за фанерной перегородкой было укромное место, где можно было незаметно посидеть, пока не было близко начальства, и два батюшки пошли туда, надеясь побыть в молчании и созерцании. Спокойно зашли и вдруг быстро выскочили обратно. Что случилось? Какой-то бездомный кот, умудрившийся вырасти до взрослого состояния и остаться диким, забрёл в священническое убежище…

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«Ваня, пора в школу!»

Опубликовано: 20.10.2017

«Ваня, вставай! Опоздаешь в школу!» – ласково, но настойчиво повторяла мама в открытую дверь, но Ваня будто прилип к своей кровати и совершенно не хотел вставать. «Вставай, малой, а то получишь!» – буркнул спросонья старший брат. Как стекаются ручьи и реки в море, так в это утро в юную душу мальчика стеклись все «не хочу» и «не буду»…

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Голубок – деревянные пёрышки

Опубликовано: 20.10.2017

Дорогие ребята, сегодня «Колокольчик» решил познакомить вас с чудо-птицей из сосновой щепы – гордостью архангельских мастеров. Поморы, от которых пришёл добрый обычай подвешивать её «для любования» в избах, называли деревянную птичку голубком. А голубь, как известно, символ Святого Духа, Которого мы призываем в «Молитве перед учением»:

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Семь пядей во лбу

Опубликовано: 20.10.2017

Учитель Николай Иванович, увидев своих подросших за лето четвероклашек, сказал: «О, ребята, я вижу, вы теперь все – семи пядей во лбу!» «Неужели даже я?» – удивился про себя мальчик, не слывший сильным учеником. Николай Иванович, увидев растерянные улыбки ребят, постарался разъяснить свои слова. «Ребята, кто знает, что такое пядь?» – спросил он. Все пожали плечами…

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Кому смерть, кому Успение

Опубликовано: 20.10.2017

Как относится человек к своей земной матери? Любит, уважает, просит помощи и защиты, перенимает её лучшие черты, её образ жизни, модель поведения. Тем более нам нужно – насколько это возможно для человека – стремиться к тому, чтобы походить на нашу Небесную Матерь. Но получается это у нас неважно. Для наглядности дерзнём перенести события из жизни Пресвятой Богородицы, известные нам из Евангелия, на типичное поведение современного человека.

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Стиляги

Опубликовано: 20.10.2017

«Работал он шофёром самосвала, потому был нарасхват у местных жителей: то уголь привезти, то дрова, то картошку с поля… А потом Костя неожиданно стал стилягой. Мода на пёстрые рубашки и всклокоченные волосы, повсеместно охватившая крупные города, наконец докатилась и до их посёлка…» История простого советского парня, раздавленного, убитого миром. А Господь его принял. Поднял и понёс в Свои непостижимые для человека дали.

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Трудники

Опубликовано: 20.10.2017

… по вечерам после тяжёлых дневных послушаний некоторые трудники «пацанского» склада ума устраивают тайные пьянки. Откуда у них берутся деньги на алкоголь? Возвращаются навеселе уже после отбоя, около 23 часов. Кто-то сразу идёт дрыхнуть, а некоторые остаются в зале перед входом в кельи, включают допотопный телевизор, который с трудом ловит два-три канала, и играют в домино. (Окончание повести «Трудники». Начало в №№ 784–785)

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Свет в человеках

Опубликовано: 20.10.2017

Книга «Белые платочки. О женской доле и Божьей воле» из печати вышла совсем недавно. Её можно приобрести в книжных интернет-магазинах и в православных храмах России. Книга включает в себя очерки, опубликованные в разные годы в газете «Вера». «То, что мы пишем в газете, воспринимается обыденно, – делится своим открытием автор, Михаил Сизов,  – но когда я объединил сюжеты, выделив самое светлое, что видел, то удивился: словно и не я это писал! Словно сам народ наш просиял. Этот свет в людях мы редко замечаем, потому что всё поглощают обыденные заботы. Но он же вот, есть!»

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Цветник духовный

Опубликовано: 20.10.2017

В дни государственных торжеств молодой император был щедр: идя со свитой по городу, он осыпал народ золотыми монетами. Хватая их, подданные кричали: «Да здравствует повелитель!» Вдруг перед императором предстал босой старик с гордо поднятой головой. Государь вздрогнул и подошёл к нему, став на колени. Только после этого кто-то из свиты узнал в нищем отца императора: уже много лет назад он отрёкся от трона и ушёл странствовать…

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