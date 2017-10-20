Где свято, там и…

Сто пять лет назад бело-сине-красный триколор был окончательно утверждён как флаг Российской империи. Затем мы почти семьдесят лет жили без него. Возвращение оказалось непростым. Приняли знамя не сразу — что нашим детям покажется, наверное, невероятным. Они привыкли им гордиться. И слава Богу! Но это не первый наш флаг и не единственный, а незначимых среди них не было, ведь знамя — это святыня. О наших стягах, хоругвях, штандартах, знамёнах мы и хотим рассказать вам.