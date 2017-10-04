Четырнадцатый выпуск — июль 2017 (№784)
Совесть нации
Александр Сокуров щедр на интервью в последнее время. В них можно встретить и такое заявление: «Идёт к тому, что в России разразится религиозная война». Главный обвиняемый – Церковь, которая, по мнению Сокурова, уже начала захват власти в стране, преследуя передовых творцов. Подоплёка этих нападок лежит на поверхности
Знак адмирала
На Митрофаниевском кладбище Санкт-Петербурга состоялось в канун праздника Петра и Павла открытие памятного знака вице-адмиралу Василию Головнину. Звучит обыденно, но на самом деле кладбища давно нет, а в поисках могилы адмирала прибегнули даже к помощи космического аппарата.
Память Вишеры
Закончился миссионерский сплав по реке Вишера. Проводится он Отделом по делам молодёжи Пермской епархии, собирая обычно полтора десятка человек под началом священника Сергия Дунина. Маршруты непростые, но интереснейшие.
«Слухи ходят тут и там»
Владимир Путин три дня провёл на Валааме, что при его распорядке очень много. Если называть вещи своими именами – это паломничество, тем более что он там исповедуется и причащается. Практически каждое такое посещение окружено слухами, в частности перед одним из визитов обсуждалось, что Президент собирается венчаться на Валааме. На это раз его вновь судили-рядили в духе самых примитивных шоу.
Короткой строкой
Новости короткой строкой
В поисках святого Лонгина
Минувшим летом в Коряжме на месте, где некогда подвизался преподобный Лонгин Коряжемский, работала археологическая экспедиция. О том, каковы её результаты, о новых методах исследования и… Гиперборее наш корреспондент побеседовал с участниками экспедиции.
Необъятный Ломоносов
«Если бы такой человек жил в Европе, ему бы там памятники везде ставили, прославляли и чтили. А у нас же до сих пор нет-нет да и обольют грязью», – говорит профессор Марина Юрьевна Елепова. Слова эти относятся к нашему великому учёному-энциклопедисту Михаилу Ломоносову. Читайте о предвидениях русского гения, его борьбе с засильем немцев в науке и якобы борьбе с Церковью.
Беломорская соль
Никогда бы не подумал, что в городе Беломорске, вернее, в кинотеатре «Выг», куда в детстве я проникал на фильмы «до 16», буду сидеть в качестве почётного гостя и… есть жареную корюшку. Это такая рыба, водится в Белом море.
Чудеса Пресвятой Богородицы
…пошли они по райским садам и рощам и под горой на зелёной лужайке увидели Пресвятую Деву, которая смотрела с края глубокого обрыва вниз. В руках у Пречистой была сотканная из тончайшего голубого шёлка лесенка. А из пропасти доносились стоны, мольбы… И вот опускает Пречистая свою паутиновую лесенку, и один за другим по ней вскарабкиваются на лужайку исстрадавшиеся, замученные люди…
В каждый дом
9 июля у Казанского собора звучала музыка. Как четверть века назад, в пору моего студенчества. Может, ведомые ностальгией, люди и потянулись к колоннаде. Песни, когда я подошла, пел священник в рясе, но шапки для сбора денег, как в девяностые, рядом с ним не было. Наоборот, на столах лежали Евангелия, которые мог взять любой. Оказалось, это шёл православный фестиваль «Евангелие в каждый дом», организованный миссионерским отделом Петербургской епархии вместе с причтом Казанского собора.
Пюхтицкий порядок
Так получилось, что газета «Вера» ещё ни разу не рассказывала об одном из самых известных женских монастырей Русской Церкви – Пюхтицком. О том самом, про который при его освящении праведный Иоанн Кронштадтский сказал такие слова: «Немало по лицу земли Русской славных храмов и монастырей. Многие из них будут до основания сметены нечестивцами, этой же обители суждено долголетие и благоукрашение. И будет стоять она до скончания века». Наш внештатный корреспондент взяла интервью у его настоятельницы – игуменьи ФИЛАРЕТЫ (Калачёвой).
Всероссийский батюшка для эстов
В 1882 году для помощи бедным и сиротам, для духовного просвещения населения было основано Прибалтийское православное братство Христа Спасителя и Покрова Божией Матери. Отец Иоанн Кронштадтский был почётным членом братства и неустанно заботился о пюхтицкой святыне… В 1888 году в Пюхтицы, тогда ещё на пустую гору, где у древнего дуба одиноко стояла деревянная церковь, из Костромы была направлена монахиня Варвара (Блохина). Ей предстояло, по благословению отца Иоанна, заложить основы монашеской общины на Богородицкой горе.
Наука и вера
«Существует ли конфликт между наукой и религией? Для эксперимента возьмите учебник физики или химии и удалите оттуда все страницы, посвящённые верующим христианам. С чем вы останетесь? Если мы посмотрим биографические данные о Бойле, Ньютоне, Паскале, мы обнаружим, что все они не просто принадлежали к христианской культуре, они были людьми глубоких личных религиозных убеждений». Из выступления писателя и публициста Сергея Худиева в Институте философии РАН на заседании клуба «Катехон»
Бояться нельзя
Снова накануне скорбной даты мы вглядываемся в светлые лица на фотоснимках. Император с супругой и пятеро их детей: Мария, Татьяна, Ольга, Анастасия, Алексей… Хорошо, что так много осталось запечатлённых мгновений жизни Царской Семьи. Счастливой семьи, несмотря ни на что. Снимки Царской Семьи после революции, в заключении, для нас особенно дороги. На лицах нет ни тени уныния, угрюмой озабоченности. Разбили и засеяли огород, дружно возили воду в огромных бочках. Государь колол дрова, а помогали ему Великие княжны
«Кружева» из бивня мамонта
Когда Пётр Первый «прорубил окно в Европу», основав на берегах Невы новую столицу, стал он со своими придворными думать: чем же удивить европейскую публику, что показать гостям-иностранцам такого, чего они никогда не видывали? И решил: покажем им ларцы да гребни, браслеты да кубки, которыми славятся холмогорские мастера, – вот диво так диво! И правда, из рыбьего зуба, как в старину называли клык моржа, северяне вырезали вещи сказочной красоты. По берегам Ледовитого океана собирали резчики мамонтовую кость, привозили из-за границы дорогую слоновую.
Трудники
Попробуйте в Word набить слово «трудник» – и оно будет подчёркнуто красным: не знает словарь такого слова. В самом деле, не только компьютерная программа, но и большинство из нас смутно представляет, кто такой трудник – не волонтёр, не послушник, не монах. Вот и наш герой поначалу слабо понимал, что это такое… В этом номере мы начинаем печатать небольшую повесть «Трудники» – взгляд на это служение «изнутри».
Наша спорительница
Было это во времена давние, Царь Александр ещё правил. Один сирота из хутора Галиёвка жил в батраках в зажиточной крестьянской семье. Хозяин, увидев, что парень трудолюбив и добр характером, благословил его жениться на своей дочке, несмотря но его бедность. Но не суждено было им жить вместе: невеста скоропостижно помирает, жених возвращает уже отписанное ему приданое её родителям и объявляет о решении посвятить себя Богу. На это убитый горем отец реагирует неожиданно…
Просьбы о помощи
Просьбы о помощи. Выпуск 4
Прощание с матушкой
15 июля в Свято-Казанском храме Сыктывкара состоялось прощание со старейшей монахиней епархии – матушкой Азарией (Марией Ивановной Трудовой). Три недели не дожила она до своего 95-летия. Прочитать о ней подробнее вы можете в 667-м номере нашей газеты (сентябрь 2012 г.).
Цветник духовный
Спросили у игумена насельники: «Каждый из нас стяжает плоды Духа Святого самостоятельно. Для чего же мы здесь, в монастыре, держимся вместе? Не лучше ли нам разойтись?»
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