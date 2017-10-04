Совесть нации

Так получилось, что газета «Вера» ещё ни разу не рассказывала об одном из самых известных женских монастырей Русской Церкви – Пюхтицком. О том самом, про который при его освящении праведный Иоанн Кронштадтский сказал такие слова: «Немало по лицу земли Русской славных храмов и монастырей. Многие из них будут до основания сметены нечестивцами, этой же обители суждено долголетие и благоукрашение. И будет стоять она до скончания века». Наш внештатный корреспондент взяла интервью у его настоятельницы – игуменьи ФИЛАРЕТЫ (Калачёвой).