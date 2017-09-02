В Перми установлен памятник святой княгине Елисавете

24 августа на площади перед Елизаветинской больницей г. Перми состоялась торжественная церемония открытия памятника святой преподобномученице Елисавете Феодоровне. В церемонии открытия бронзового монумента принял участие Глава Пермской митрополии владыка Мефодий, глава Пермского края Максим Геннадьевич Решетников и другие высокопоставленные лица.

Бронзовый памятник преподобномученице Елисавете вместе с постаментом составляет 3,8 метра. Выполнен памятник скульптором В. М. Клыковым и архитектором В. И. Мещангиным, – вице-президентом Международного фонда славянской письменности и культуры, президентом Центра художественного литья, членом правления Пермского землячества.

В. И. Мещангин также является архитектором памятников генералиссимусу Александру Суворову, маршалу Георгию Жукову, благоверному князю Дмитрию Донскому и святителю Николаю Чудотворцу, установленному на Соборной площади г. Перми.