Посвящение в сестры

В праздник иконы Божией Матери «Всецарица», 31 августа, в Спасо-Парголовском храме произошло знаменательное событие: посвящение прихожанок — волонтеров хосписа № 3 — в сестры милосердия.

Чин посвящения совершил протоиерей Ярослав Родионов — духовник созданного при храме сестричества иконы Божией Матери «Всецарица». Это уже шестнадцатое сестричество в Санкт-Петербургской епархии.

В сестры милосердия были посвящены Евгения Гринюк, Екатерина Яцун, Наталья Цибуля, Марина Фомина и Елена Каплина. Несколько лет они помогают одиноким, больным и немощным прихожанам, несут послушание в хосписе. Все прошли обучение в хосписе № 1 и в епархии, получили дипломы «сестры милосердия» и «младшей медицинской сестры».