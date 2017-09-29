Перемена траектории

Землю ожидает нашествие НЛО. В сторону нашей планеты движется более ста неопознанных объектов – инопланетных кораблей со всей галактики. Земли они достигнут к середине 2018 года. Эта катастрофа может привести к изменениям климата. В космическом агентстве НАСА не спешат комментировать происходящее. Уфологи считают, что НЛО стремятся на Землю из-за сговора инопланетян с властями США.

Но вот – последнее сообщение, молния – ура! Первоначальный курс НЛО изменился – объекты сместились на несколько градусов и отдалились на пару световых лет от прежней траектории движения. Однако учёные прогнозируют их появление уже в середине октября.

Это всё сообщения разных СМИ, порой вполне респектабельных. Как говорится, чем дальше в лес, тем страшней. Что за учёные – это уфологи-то, что ли? При чём тут НАСА?

А в курсе ли вы, дорогие читатели, что только что мы пережили очередной «конец света»? Некий американский глашатай, по-своему истолковав Библию и записи на стенах пирамиды Гизы, предрёк: «День Господа наступит 23 сентября!» Но столкновения с невидимой экзопланетой Нибиру, похоже, нам удалось избежать.

Предыдущий «Апокалипсис», кстати, был назначен на 10 февраля этого года. Тогда «учёные» ссылались на некое якобы предсказание Матроны Московской, подтянув естественнонаучное объяснение: Земля столкнётся с кометой.

Есть немало людей, увлечённых этой темой – конца света. Откуда берутся панические настроения? Как утверждают психологи, часто сказывается детская травма: кто из нас в детстве не представлял в воображении огненную катастрофу! Некоторые этот ужас носят в себе всю жизнь. У других таким образом проявляется страх смерти – и здесь даже речь не о смерти физической, но о возможности исчезновения индивидуальности, которая в какой-то степени присутствует в родственниках, в национальности. Тут и находится сама сердцевина страха – не боль, не уход, а исчезновение своего «я».

Между тем существует целое сообщество социально активных и довольно шумных людей, причём на разных континентах, которые готовятся к Апокалипсису «переполюсовки Земли», «ядерной катастрофы» и пр., переехав в деревню или строя бункеры и заготавливая припасы. Свою миссию они видят, как правило, в том, чтобы предупредить человечество. О чём? О том, что нужно спасаться под землёй, которая расколется? Они на чём свет стоит ругают учёных и власти, «скрывающих» грядущую катастрофу. А другие в это время вовсю раскручивают бизнес по строительству бункеров – с удивлением обнаружил, что эта американская мода перекинулась и к нам: некая строительная фирма в Подмосковье активно рекламирует свои убежища класса «стандарт», «премиум» и «люкс». Всякий раз, когда актуализируется возможность ядерного конфликта, как сейчас из-за ситуации вокруг Северной Кореи, клиентов у таких фирм прибавляется.

Если для христианина конец света означает конец истории, переход человечества в новое качество, то современный обезбоженный человек конец надеется благополучно пережить. А при удачном раскладе так ещё и стать основоположником новой человеческой расы – сколько голливудских блокбастеров об этом уже снято! Но спастись от всеобщего уничтожения не по образу праведного Ноя, который был послушен Богу, а благодаря собственной смекалке, предусмотрительности и умению исчислять сроки.

Легко лежать на диване и думать о спасении человечества, перебрасываясь в Интернете предупреждениями об инопланетянах. Вообще противостоять химерам – это такое необременительное, даже приятное хобби. В нашу редакцию то и дело приходят разного рода послания от таких борцов. Вот самое свежее: «Что КПРФ голову подняли?.. Пусть знает народ, что страшная банда – это КПРФ с идолом ВИЛом, Лениным, до сих пор правит…»

Апелляции к Апокалипсису к месту и не к месту вовсе не так безобидны. Здесь как в той притче про мальчика, который кричал в шутку «Волки!», а когда на самом деле появились волки, никто к нему на подмогу не пришёл. Вся бесконечная череда «концов света», начиная даже не с Миллениума, а много раньше, уже перестаёт восприниматься всерьёз. А ведь он неизбежен.

Конец света для православного человека – это не провал в пустоту, а переход в вечность. Но прежде – Страшный суд. Независимо от того, верует человек или нет. Находящиеся вне ограды Церкви, по учению апостола Павла, судимы будут по закону совести, написанному в их сердцах. К христианам отношение будет строже. Но, как заметил митрополит Иларион, сегодня многие христиане живут скорее в страхе перед пришествием антихриста, чем в ожидании пришествия Христа. «Кроме пророчеств Апокалипсиса, есть ещё слова апостола Павла о всеобщем воскресении… Здесь вообще не говорится о каких-то ужасах, наоборот, говорится о великом и славном конце человеческой истории. Ранние христиане были уверены в том, что Второе пришествие Христа будет событием не столько страшным, сколько славным и величественным, потому что если Христос в первый раз явился в образе раба, то во второй раз Он явится во всей Своей небесной славе».

Каждому из нас предстоит свой «конец света», и едва ли в героической битве с инопланетянами, скорее уж на изматывающей войне с немощами на домашнем ложе.

Слова Христа о Страшном суде – это не угроза покарать, а прежде всего призыв к совершению добра. Сейчас и здесь. Если для человека неверующего конец и суд где-то за горами, для христианина суд начинается в земной жизни и совершается каждую минуту, когда он решает, подать ли нищему, посетить ли больного, помочь ли старику.

«Евангелие научило меня верить не только в Бога, но и в человека, – сказал как-то А. П. Чехов. – Эта вера воспитывает в нас великодушные чувства и побуждает уважать и любить каждого человека. Каждого, а это важно».

В отличие от сообщений о приближающихся инопланетянах, которое перепечатали десятки СМИ, сообщение о прекращении суда над юнцами в Коми прошло незамеченным. В мае 2017 года 16-летняя девушка и её 14-летний приятель, прогуливаясь вечером по посёлку Войвож, от нечего делать побили яйцами окна храма. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм, совершённый группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». По ней грозит колония на срок до трёх лет, а ответственность наступает с 14 лет. Но 18 сентября суд города Сосногорска прекратил уголовное дело в отношении двух подростков «в связи с примирением сторон».

В общем, ребят простили. Через пять дней, но уже в Сыктывкаре, простили с той же формулировкой двоих 16-летних подростков – угонщиков автомобиля епископа Сыктывкарского, об этом происшествии в феврале наша газета писала. И это при том, что виноватым признал себя и раскаялся только один из них.

Кто-то скажет: если не испугались, то в следующий раз будут хитрее. Но ведь прощать нужно не потому, что мы надеемся благодаря этому переменить человека. Изменить человека по силам только Богу. Мы делаем это для того, чтоб, проявив любовь, перемениться нам самим.