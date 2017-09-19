Тринадцатый выпуск — июль 2017 (№783)
Мой сад
Я стою у лотка в очереди за мороженым, передо мной интеллигентный пенсионер лет семидесяти. «Сколько? – переспрашивает он у продавца и восклицает: – Так дёшево!?» И уже обращаясь ко мне: «Раньше проезд на автобусе стоил пять копеек, а пломбир – 20. Разница – в четыре раза! А теперь мороженое 40 рублей, а проезд – 20. В два раза! Жить стало лучше, жить стало веселей!» Я не могу сообразить, шутит он или всерьёз.
Красота и польза
Православная молодёжь Екатеринбурга отправилась в сплав по реке Нейве до города Алапаевска, ставшим последним приютом для многих членов Дома Романовых.
Небо на дне
Московский диакон Кирилл Марковский представил новую книгу «Небо на дне» – о своём 15-летнем служении в колониях особого режима с приговорёнными к высшей мере наказания преступниками. В книге собраны письма, стихи и рисунки содержащихся за решёткой людей, которые сопровождаются размышлениями автора о силе человеческого покаяния и Божия милосердия.
Приют на Суре
На Пинеге, при Сурском Иоанновском монастыре, началось строительство приюта для престарелых служителей Церкви.
Короткой строкой
В Петербурге некоторым улицам возвращены исторические названия: Лагерное шоссе теперь вновь называется Вознесенским, улица Урицкого носит название Соборной, а улица Володарского – Адмиралтейской…
Романовский тракт
На дальний приход отец Владимир Красноперов попросился сам. Ездит по тюрьмам, беседует там с людьми, в прямом смысле собирает по помойкам и теплотрассам бомжей. «Хочешь изменить свою жизнь? – спрашивает. – Тогда пойдём со мной!» Приводит в общину, кормит, отмывает, одевает, обогревает. Кто-то, отъевшись, уходит бродить дальше – есть, говорят медики, врождённый ген бродяжничества. Но кто-то остаётся и потихоньку воцерковляется…
Встреча в пустыне
В советское время мы знали его по картине «Неизвестная». Но в действительности полотно жизни художника – «Христос в пустыне». Он шёл к нему всю жизнь. Только для того, чтоб написать пустыню, побывал в Крыму, а потом заказал фотоснимки оттуда. Но картина так и не разрешила главных его сомнений… К 180-летию со дня рождения Ивана Николаевича Крамского.
Верная Аня
По дороге к храму ему навстречу попалась монахиня средних лет в строгих роговых очках. Встретившись с ним взглядом, она немного приостановилась, как бы споткнулась, потом, склонив голову, быстро прошла мимо. Это небольшое замешательство немного его озадачило, и он украдкой глянул ей вслед. Виталий Георгиевич направился дальше, но щемящее чувство чего-то забытого, но так и невспомнившегося преследовало его весь день. Что же такого было в этой монахине, мимолётная встреча с которой так запала в душу? Лицо как лицо, вот только очки слишком строгие. «Стоп!..» – внезапно осенило его…
На виду у Господних небес
У книги «Дальняя обитель. Странствия по православным монастырям», изданной недавно в Архангельске, два автора – поэт Александр Росков и писатель Михаил Попов. Оба – уроженцы Русского Севера. Паломнические очерки и путевые заметки Михаила Попова тесно сплетаются в книге, как ветви деревьев, со стихами Александра Роскова, создавая живую изгородь. Книга получилась удивительно цельной из-за близости душевного настроя обоих авторов. Александр Росков уже никогда не сможет перелистать её страницы – в 2011 году поэт трагически погиб. «Господь призвал его помолиться вместе с заступниками земли Русской – Николаем Рубцовым, Серёжей Чухиным – за родную русскую деревню…» – сказал в беседе с корреспондентом «Веры» Михаил Константинович Попов.
«Нужны ли звёзды мне с небес?»
Насколько совместимо художественное дерзновение с верой в Бога? Этот вопрос ещё недавно, в 80–90-е годы, был камнем преткновения для многих творческих людей, пришедших в Церковь. Вот фрагменты из двух произведений архангельского писателя Михаила Попова, в которых показаны два пути: от писательства к Богу и наоборот.
Северный Афон
Получив в крещении имя в честь праведного Артемия, я всегда мечтал посетить Верколу, место рождения благодатного отрока. Уже будучи священником, я вместе с матушкой и изрядным количеством прихожан осуществил своё желание. Что может быть прекраснее Русского Севера с его девственной природой, чистыми, как слеза, реками и звенящей тишиной над пойменными лугами! Артемие-Веркольский монастырь располагается на высоком берегу быстрой Пинеги, которая ещё до войны была судоходной рекой…
Как Пётр «правильный» улей изобрёл, а Павел – телефон
В нашей рубрике «Во славу Отечества» мы рассказываем вам, ребята, о людях, принесших своими достижениями славу России. И сегодня, в преддверии праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, поведаем вам о двух изобретателях, которых звали тоже Пётр и Павел. Они оба обладали и верой, и поистине подвижнической верностью призванию. И оба совершили важные открытия.
Один день лета
Юля проснулась поздно. Даже неприлично поздно, как подсказывал её внутренний будильник. А почему бы нет? – лето же, ничего делать не нужно. Экзамены позади, и теперь – покой и воля, как говорил Пушкин, ничто не заставит её даже пошевелиться. И никто… Но вот дверь комнаты приоткрылась и заглянула мама. «Юлечка, твой велосипед на ходу? Поехали на луг! Там сейчас так красиво!» – весело предложила она.
От сердца к сердцу
В редакцию пришло много откликов после публикации беседы с врачом-фитотерапевтом Владимиром Николаевичем Вишневым («Господь всё дал», № 775, март 2017 г.). Читатели спрашивают, как с ним связаться, где можно приобрести лекарства, настоянные на травах, просят продолжить эту тему. Вся контактная информация – на сайте vishnev-v-n.ru А разговор о «таблетках и травах» мы продолжим с коллегой Вишнева – врачом-кардиологом Еленой Александровной Николаевой.
Два пути ко Христу
Воцерковлённых людей – тех, кто опытно знает, что такое вера, и имеет собственные отношения с Богом – у нас нынче немного. Мало и убеждённых атеистов. Остальных можно условно разделить на две группы. Первые иногда заходят в храм, ставят свечи, набирают крещенскую воду и святят куличи на Пасху, просят у Господа исполнения своих желаний, но, что называется, не вникают… Другие, наоборот, считают: «Нам открыты тайны мироздания, мы-то знаем, как духовный мир устроен». Какая же вера более угодна Господу? Ведь и в Церкви остаётся некоторый антагонизм, некая подозрительность друг к другу «простецов» и «интеллигентов».
Как надо
…и в нашу совсем не святую обитель, населённую несвятыми людьми, проникает губительная мирская среда. Молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых мы держим оборону и ходатайствуем за грешный мир. Надеюсь, что обитающие в нём найдут в себе силы жить не по своим хотениям, а как надо. А пока миллионы российских людей просыпаются по утрам в страхе, опутанные долгами, кредитами, тревогой о завтрашнем дне, о детях и разными другими страхами, подчас не имеющими никаких оснований. Это всё от недоверия к Богу, Который пока ещё терпит наши беззакония.
Неотложное дело
За железнодорожным вокзалом в Сыктывкаре есть тихие уголки природы, где можно отдохнуть от городской суеты, подышать чистым воздухом, настоявшимся на аромате полевых цветов. Несколько дней подряд, гуляя там, я наблюдала одну и ту же картину: женщина лет сорока в маске и в резиновых перчатках очищала край поля от зарослей борщевика, срезая стебли острым ножом, как грибы, и аккуратно складывая в кучки. «Напрасный труд», – подумала я вначале.
Цветник духовный
В стародавние времена возвращался по степи в свой скит монах и увидел раскинувшийся у дороги шатёр какого-то богатого человека. Возле него стояли кони в дорогой сбруе, многочисленные слуги расставляли на поляне золотую посуду. Когда навстречу пилигриму из шатра вышел его знатный владелец, монах тут же обратился к нему со словами обличения…
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