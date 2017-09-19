По дороге к храму ему навстречу попалась монахиня средних лет в строгих роговых очках. Встретившись с ним взглядом, она немного приостановилась, как бы споткнулась, потом, склонив голову, быстро прошла мимо. Это небольшое замешательство немного его озадачило, и он украдкой глянул ей вслед. Виталий Георгиевич направился дальше, но щемящее чувство чего-то забытого, но так и невспомнившегося преследовало его весь день. Что же такого было в этой монахине, мимолётная встреча с которой так запала в душу? Лицо как лицо, вот только очки слишком строгие. «Стоп!..» – внезапно осенило его…