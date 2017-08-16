Заветные слова

Дождь лил сплошным потоком. Навстречу проносились не машины, а их тени и огни фар. Дворники болтали-разбрасывали струи дождя, но явно не успевали. Мы – три легковушки, а я в хвосте – колонной тащились за глыбой гружёного КамАЗа. И вдруг что-то случилось. Раздался хлопок, мимо, накренившись, боком пролетела разбитая легковушка. «Жигули» передо мной резко затормозили, в ту же секунду и я изо всех сил вдавил педаль тормоза в пол, даже схватился за ручник, но по скользкому асфальту меня неудержимо продолжало тащить вперёд. Десять метров до столкновения, пять… Как ни странно, не было страха разбить машину, а была мысль о том, что потом несколько часов придётся ждать гаишников, заполнять протоколы, решать проблемы со страховщиками… Три метра, метр… Уф, слава Богу! Когда я выскочил из остановившейся машины, то увидел: мой бампер был в каких-то пяти сантиметрах от шедшего впереди авто. Оттуда тоже выскочил под дождь водитель и зацокал языком. Перед нами дорогу перегородил развернувшийся поперёк и наполовину съехавший на обочину КамАЗ. «У встречной легковушки на полном ходу лопнула покрышка, и он прямо в лоб трейлеру», – пояснил мне мужичок. Его машина тоже каким-то чудом не врезалась в переднюю. Я оглянулся на разбитую легковушку – возле неё стоял удручённый хозяин. «Значит, жив, слава Богу!» – подумал я, и тут сердце у меня ёкнуло. Из пелены дождя показался стремительно приближающийся свет фар; я инстинктивно отскочил в сторону – на случай, если вся наша стоящая колонна машин сейчас превратится в гармошку. Внедорожник, наверно, пытался затормозить, но шансов у него не было. И тут водитель принял мужественное решение: свернул в довольно глубокую придорожную канаву, поросшую кустами и деревьями. Всё произошло в какие-то мгновения. И вот уже машина лежит в кювете, перед ней – дерево. С удивлением я увидел, что улетевший вниз внедорожник остановился в сантиметре от ствола. Я бросился к машине: как там водитель, жив? не побился ли? Дверца отворилась, оттуда вылез шофёр и, нервно улыбнувшись, дрожащими руками попытался под струями дождя разжечь сигарету. «Слава Богу!» – радостно выдохнул я в третий раз.

Я отъезжал с места несостоявшейся аварии с лёгким сердцем. Как легко благодарить Господа, когда ты победитель обстоятельств! Память услужливо подсказывала слова апостола Павла: «За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия», – я благодарил и улыбался. Включил радио. В новостях сообщили очередную подробность в борьбе вокруг фильма Алексея Учителя про императора Николая Второго «Матильда». Какой-то депутат предложил для ослабления конфликта православной и творческой общественности убрать из картины голую грудь Матильды… Учитель категорически отказался.

Помнится, в 1980-е документальный фильм Алексея Учителя «Рок» стал настоящим глотком свежего воздуха. А в 2000-м рецензию на художественный фильм Учителя «Дневник его жены» кинокритик назвал «В постели с Буниным». Реальная Вера Николаевна, жена писателя, писала в дневнике о своём одиночестве: «Им нет дела ни до моих мыслей, ни чувств… Всё это меня не обижает, даже не огорчает. А, я думаю, ведёт к Богу». А на экране что? – жизнь семьи Буниных подана как сексуально-куртуазный водевиль. Так что от фильма Учителя про молодость императора ничего иного я и не ждал. Ну не сдюжил человек проверку художественной свободой. Жаль. Подумалось: ведь для 65-летнего режиссёра этот, ставший скандальным ещё до выхода на экраны, фильм, вероятно, будет последним – и с репутацией старичка, склонного к провокативной эротике, режиссёр уйдёт из жизни, а умерев, предстанет с постельными фантазиями пред своим иудейским Богом. Впрочем, не знаю, верующий ли он человек…

Пишут, что православные попались на удочку создателей «Матильды», которые раздули скандал вокруг картины в целях пиара. Знакомо… Нам часто заявляют: если будете помалкивать о грязном человеке, о скверном произведении, не будет им рекламы – и дрянь как-нибудь сама рассосётся. А мне в таких случаях вспоминается детское присловье: молчание – знак согласия. На деле это тот самый случай, когда молчанием предаётся Бог. Правда, призывами некоторых к насилию по отношению к автору кинопровокации Он, думаю, предаётся вдвойне: Господь нас призвал молиться за врагов, а не проклинать их. Да и разве так сложно усмотреть Божий Промысл в произошедшем? Уже несколько лет православная общественность занята чем угодно, а призыв Церкви обратиться к памяти новомучеников остаётся втуне. И вот оказывается, что оскорбление святых способно сплотить нас. Через совершенно чуждых людей мы вспомнили о нашей обязанности защищать святую память. Слава Богу, хоть так!

…Командировка в Вологду оказалась исключительно плодотворной. Радостно, словно с родными, общался я с вологжанами, слушал их говорок. Ну а потом – дорога обратно. Трасса от Вологды в сторону Великого Устюга местами ужасная, вся в выбоинах. На одной из таких колдобин я пробил покрышку. Поставил запаску и поехал медленней. Но это меня не спасло – через сотню километров пробил вторую. Пришлось остановиться у обочины возле какого-то заболоченного леса и ждать утра, чтобы на попутке поехать в обнимку с колесом до ближайшего шиномонтажа. А ночью я сидел в машине и думал: к чему бы мне такое испытание? Пусть незначительное, но ведь и оно не может быть просто так. Зачем эта задержка в пути? Может, чтоб без суеты осмыслить поездку? Но при вынужденной остановке плохо думается. Я не понимал смысла произошедшего и хмуро нервничал: хватит ли денег, успею ли приехать, не сорвав график выпуска газеты…

Но тут вспомнил «формулу» праведного Иова – Господь дал, Господь взял – и по инерции повторил: «…И слава Богу!» Ведь и радость, и неприятности происходят из единого Источника. Это потом я прочёл в трудах Игнатия (Брянчанинова): «Если сердце ваше не имеет благодарения, то принуждайте себя к благодарению; вместе с ним внидет в душу успокоение».

В обездвиженном автомобиле эта благодарность – короткое славословие Богу, едва заметное мне самому движение сердца – стала мостом над напастью. Благодарность исцеляет душу и расширяет разум, а вместе с тем добавляет терпения. Чего просить, если Господь знает все наши нужды? Достаточно только благодарить, настроившись на самую чистую, свободную от помех «радиоволну», и по ней Он непременно ответит тебе.

А вот радиоприёмник в машине на обратном пути я всё-таки включать не стал.