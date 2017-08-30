История эта началась ещё в начале 90-х, когда в Санкт-Петербурге было собрано около 15 тысяч подписей за восстановление «Спаса-на-Сенной» — храма Успения Пресвятой Богородицы, взорванного в 1961 году во время строительства станции метро «Площадь мира». Администрация города пообещала рассмотреть это вопрос. Что дальше было, мы на протяжении многих лет рассказывали не раз. Чего удалось добиться? С 2014 году фундамент разрушенной церкви был признан объектом культурного наследия и на этом месте теперь запрещены любые виды работ, кроме благоустройства территории и восстановления храма. Давно уже готов проект самого восстановления, но получение разрешительной документации затянулось из-за приостановки разработки городского проекта реконструкции Сенной площади. Между тем, ещё раньше, в 2003-м, православным разрешили построить на площади часовню.

Освятили часовню в честь великомученика Иоанна Нового Сочавского, который считается покровителем торговли. Выбор понятный — площадь и до революции была торговой, и в наше время здесь множество магазинов, бутиков, а «Рынок на Сенной» признан самым дешёвым и посещаемым в городе. Всех приходящих часовня, конечно, не вмещала. Во время Божественной Литургии, которая служится здесь три раза в неделю, народ стоял на улице, слушая радиотрансляцию службы. И в конце прошлого года было решено часовню расширить, превратив её в «храм-часовню». Нынче в августе основные работы были закончены. Внутренняя площадь часовни увеличена с 16,6 кв. метров до 109 кв. метров.

В середине месяца во время крестного хода их храма св. Серафима Вырицкого (в Гостинном дворе) на Сенную площадь был освящён накупольный крест для храма-часовни. А 27 августа купол с крестом водрузили на место. Молебен перед началом работ возглавил настоятель прихода Успения Пресвятой Богородицы («Спас-на-Сенной») иерей Михаил Малюшин. На богослужении, кроме прихожан храма, присутствовали петербуржцы, которые помнят собор до его разрушения в 1961 году. Среди гостей была правнучка клирика храма протоиерея Евгения Кондратьева, который принял в 1938 году мученическую смерть в Левашовской пустоши.

Малый храм, когда его достроят, освятят в честь Спаса Всемилостивого. Это имя более 250 лет назад носила первоначальная, деревянная церковь, до того, как вместо неё купцы не построили каменный Успенский храм. Старое название никуда не исчезло — «Спасом» называли и Успенскую церковь до её разрушения в 1961 году, «Спасской частью» до революции именовали здешний административный район Петербурга, ныне здесь же восстановлено название Спасского переулка. Думается, что когда заново построят на площади Успенский собор, его будут продолжать называть «Спасом».