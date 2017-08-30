Иноки земли Плесецкой

В новообразованной Плесецкой епархии (об её открытии мы сообщали в марте) каждое событие — новое. 30 августа впервые в современной истории Каргополя Божественную литургию в древнейшем его соборе, Христорождественском, сослужили сразу два архиерея — митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр. А за два дня до этого наместник Александро-Ошевенского монастыря игумен Феодосий (Курицын) впервые в новой истории обители совершил мантийный постриг. Его принял инок Алексий (Юдин) с наречением имени Вениамин в честь священномученика Вениамина. Житель Архангельска, Алексей Александрович Юдин в 1996 году принял Крещение в главном, кафедральном, соборе своего города и с той поры до 2016 года трудился при этом храме. Затем приехал в Каргополь и стал послушником Свято-Успенского Александро-Ошевенского монастыря. И вот теперь он — монах.

Событие это весьма значимое для епархии, поскольку монашеской жизни здесь уделяется особое внимание. Отчасти это связано с тем, что новая епархия расположена в основном в сельской местности, где есть возможность не только молиться, но и работать на земле. В своё время её образование в пресс-службе митрополии так комментировали:

«Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил по объективным причинам уделяет основное внимание городскому конгломерату Архангельска-Новодвинска-Северодвинска, где проживает более половины жителей всей области и действует большинство православных храмов. Общая площадь Онежского, Каргопольского, Виноградовского и Плесецкого районов превышает размеры не только многих епархий, но и митрополий Русской православной церкви. Кроме того, в особом пастырском попечении нуждается контингент космодрома „Плесецк“, где несут службу тысячи воинов. Всё это и обусловило создание новой Плесецкой епархии». К этому можно добавить, что на территории новой епархии действуют два монастыря — Александро-Ошевенский и Богоявленский Кожезерский монастырь, причём последний находится далеко в тайге и требует особого попечения. Стоит вопрос и о возрождении ещё двух старинных монастырей — Кирилло-Челмогорского и Макарьевского Хергозерского. Так что первый мантийный постриг — только первая ласточка.