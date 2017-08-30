Где свято, там и…

Хочу быть добрым, не рубить с плеча, осуждая людей. Ведь получается же у некоторых. Есть у меня знакомый абхаз. Много лет служил опером угрозыска в Сухуме и сейчас занимает высокую должность в органах госбезопасности Абхазии. Такие спецы вроде должны быть циниками и во всём подозревать окружающих. А он просит меня навести справки «по церковной линии» об одном иеромонахе, занимающемся целительством. Говорит: «Кто его знает, может, он и вправду лечит? Всё-таки батюшка».

Очень переживает за свою родственницу, которая стала лечиться у этого иеромонаха, приехавшего из России. По своим каналам гэбист «пробил» кое-какие сведения о нём, на уровне «где родился», но никак не мог выяснить, настоящий ли тот священник или проходимец. Если священник – верить можно. Но брали сомнения, которых и мне не удалось избежать. Довольно знать, как целитель представляется: «Иеромонах-проповедник Макарий Любимовский Пламенный».

Разговор этот был в конце июля, когда я отдыхал в Абхазии. Вернувшись домой, начал искать упоминания про «иеромонаха Пламенного». И натыкаюсь на то, что неприятно поразило. Разгребая целый массив компромата на священников, журналисты словно соревновались, кто из них напишет большую чушь. Августовский список «разоблачений» открывает история, когда под Екатеринбургом очевидец заснял на телефон, как священник, выйдя из магазина, сажает ребёнка в багажник и уезжает. Сюжет об этом показала даже программа «Время». Как оказалось, новость эта фейковая. На Первом канале опровержение дали, а многие другие СМИ не удосужились признаться в своей клевете.

Поразительно, с какой лёгкостью подхватывают у нас подобные «новости». Не успела уйти в тень история отца Глеба Грозовского, которого несколько лет обвиняют в педофилии, так и не предоставив никаких доказательств, как другого священника из Санкт-Петербургской митрополии обвинили в… сутенёрстве. Многие интернет-газеты, в том числе популярная Лента.ру, сообщили, что «в начале августа в Витебске при штурме притона с проститутками был задержан батюшка из храма Святых апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области», мол, он вербовал женщин для занятия проституцией в России. Эту «новость» Лента.ру снабдила иллюстрацией – фотографией сидящих на скамейке развязных проституток, которая на поверку оказалась кадром из фильма «Интердевочка». Позже выяснилось, что белорусская милиция арестовала его вовсе не в «притоне», а на автовокзале, когда он с двумя местными жительницами садился в автобус, следовавший в Петербург. И что следственные органы не обвиняют, а лишь подозревают, что он вывозил их в Россию как «живой товар».

Что произошло на самом деле, пока неизвестно. Предположим, что это действительно были проститутки. Но ведь Церковь и с блудницами, и с разбойниками работает все двадцать веков своего существования. А потому разве трудно представить такую ситуацию, что о. Николай Киреев попытался спасти заблудших женщин, предложив им послушание при храме. В конце концов, можно же проверить, как обстоит дело на самом деле. Но нет, известный атеист Невзоров на «Эхо Москвы» безапелляционно рубит: «Он поехал куда-то вербовать белорусских проституток и уже было заключил с ними сделку о том, что они переезжают работать под его покровительство здесь, в Петербурге, как нагрянули какие-то упрямые белорусские менты…» Это он про «задержание в притоне», которого на самом деле не было. Какое «покровительство» может дать священник, Невзоров не уточнил. Ладно бы задержанный был уголовным авторитетом или просто богатым человеком, но отец Николай – обычный иерей из небольшого городка. Надо сказать, что настоятель храма, где отец Николай служил много лет, равно как и матушка священника и его прихожане, пребывает в недоумении от «новости»: «Просто в голове не укладывается».

Невзоров – случай особый. А что движет другими людьми, падкими на любую грязь, порочащую Церковь? Отчасти объясняется это известным законом современных СМИ: если собака укусила человека, то это никому не интересно, а если человек собаку – это уже новость. Вот ещё пример из «августовского списка». Один журналист придумал, а другие разнесли по разным изданиям: «Настоятель храма Пророка Илии в Евпатории протоиерей Георгий Куницын ратует за оборудование пляжа для нудистов». Читаешь заголовок и удивляешься. Начинаешь уточнять, и оказывается суть в том, что священник, наоборот, выступил против оголения отдыхающих в Крыму. Столкнувшись с голыми на пляже, он даже вызвал полицию, ну а потом высказал мысль, что надо бы восстановить специальный нудистский пляж, который существовал в Евпатории во времена СССР и назывался «Лечебный». Предназначался он для больных, кому были прописаны солнечные ванны. Вот пусть туда любители ходить в чём мать родила и отправляются, чтобы не пугать обычных людей.

Нападки на Церковь можно объяснить и политическим заказом (ведь разного рода «прогрессивные» личности почему-то считают, что Церковь «поддерживает режим Путина»), и богоборчеством, как в случае с Невзоровым, и просто склонностью к пакостничеству. Но можно объяснить ещё проще: где свято – там и бесы. Так было, и так будет. И с этим нам жить в этом мире. С искушениями. Как же без них…

А про того «иеромонаха Пламенного» я всё же разузнал. Его «учебно-оздоровительный центр», носящий имя Богоматери и Христа, оказался фикцией – недавно его исключили из госреестра за отсутствием какой-либо деятельности. Это была просто ширма. Сам же Валерий Иванович Перепёлкин, называющий себя иеромонахом, на территории России во священники не рукополагался, что подтвердила внутренняя проверка, проведённая в Московской Патриархии.

Сообщу об этом в Абхазию. И хотя «иеромонах» оказался мошенником, восхищаюсь я своим знакомым из абхазской госбезопасности. В отличие от журналистов он старается верить людям и, прежде чем обвинить кого-то, тщательно проверяет, что к чему.