Двенадцатый выпуск — июнь 2017 (№782)

11.08.2017   Главная     Комментариев нет

Чужие

Опубликовано: 11.08.2017

12 июня, в День России, подростки и студенты, которых Алексей Навальный вывел протестовать на Тверскую улицу, так и не смогли, кажется, ни себе, ни другим ответить, что они там делали. Пытались, конечно, с чужих слов, но как-то не выходило. Они ещё неиспорченные, наивные, но в воздухе уже носятся идеи, которые разрушили когда-то Советский Союз, а недавно Украину.

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Возвращение храма

Опубликовано: 11.08.2017

Завершена реставрация Церковного павильона Меншиковского дворца в Ораниенбауме. Летнему храму Святого Пантелеимона возвращён исторический облик конца XIX века, когда он был украшен иконами на холстах.

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Ознакомительный визит

Опубликовано: 11.08.2017

Сыктывкар с визитом впервые посетил правящий архиерей Ярославской и Костромской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) епископ Викентий (Новожилов).

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«Соборное поле» в Устюжне

Опубликовано: 11.08.2017

Целую неделю на Вологодчине, в Устюжне, продолжался фестиваль «Соборное поле» в честь св. Евфросина Синоезерского. Это добрый пример для всех малых, да и больших городов России, как должно поминать особо чтимых святых своей малой родины.

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Короткой строкой

Опубликовано: 11.08.2017

Новости короткой строкой.

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Ближние люди

Опубликовано: 11.08.2017

Вера Виноградова, работая в епархиальном управлении, всегда делилась интересными для читателей «Веры» темами (в её обязанности входило издание епархиальной газеты), всячески помогала нам. А вот что она стояла ещё и у истоков сестричества милосердия, которое сейчас так и называется – «Вера», мы не знали… Об этом и о деятельности сестричества нам рассказала Нина Панюкова.

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Великорецкий ход

Опубликовано: 11.08.2017

С раннего утра первого дня хода Успенский храм Свято-Трифонова монастыря полон. Паломники прикладываются к чудотворной Великорецкой иконе святителя Николая и к мощам святителя Трифона Вятского… Наш корреспондент нынче в очередной раз прошёл крестным ходом на Великую. Мы публикуем его рассказ и снимки.

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На фронтовой дороге

Опубликовано: 11.08.2017

Всё меньше остаётся с нами людей, кто пережил страшный июнь 1941-го и последующие годы неимоверного напряжения всех сил, какого наша Отчизна прежде не испытывала. Один из солдат Великой Отечественной, 93-летний Иван Фёдорович Новиков, прошедший всю войну, теперь живёт в Доме ветеранов сцены. В Доме актёров за глаза называют его «водителем маршала Жукова», что не соответствует действительности – он всего один раз видел «маршала Победы». Но тем удивительнее, какую роль Георгий Константинович сыграл в жизни ветерана.

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«Как нам его не хватает!»

Опубликовано: 11.08.2017

Он жил так, как, по нашему представлению, и должен жить монах: за съёмную квартиру 2,5 тысячи не мог заплатить – нечем было. А ведь жил в далёком северном селе только ради того, чтобы строить храм для местных жителей. Не достроил… Речь об иеромонахе Варфоломее (Потапове), трагически погибшем в горах. Своими воспоминаниями и горечью об утрате делятся его прихожане.

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Новороссийский дневник

Опубликовано: 11.08.2017

(Окончание. Начало в №№ 769-781)

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Не искушай Господа…

Опубликовано: 11.08.2017

В мирской жизни любовь, как правило, воспринимается по-иному. Раз я тебя люблю, то ты должен/должна любить меня: интересоваться моими делами, обеспечивать меня и т.д., и т.п. То есть, отдавая свою любовь, мы требуем чего-то взамен. Грубо говоря, вступаем с другим человеком в отношения купли-продажи.

И часто именно с таким мировосприятием мы приходим к Господу. Вот как, например, рассуждают малоцерковные люди, с которыми автору доводилось беседовать в храме:

– Я принесу своего малыша к причастию, а Ты, Боже, сделай так, чтобы он не болел.

– Раз мы обвенчались, то теперь Ты, Господи, отвечаешь за нашу «любовь до гроба»…

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Благодарность

Опубликовано: 11.08.2017

Редакция искренне благодарит всех, кто помогает выпуску нашей с вами газеты. Все средства, пожертвованные вами, идут не на нашу зарплату, а на нужды, непосредственно связанные с подготовкой материалов для газеты (ремонт редакционной машины, командировки сотрудников и др.). Благослови, Господи, благотворящих!

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Спас и макитра

Опубликовано: 11.08.2017

«В августе начала 90-х, века прошлого, зашёл я, как обычно, к Харитоновне за молоком. Наставница моя в приходских делах житейского направления над столом склонилась и энергично так чем-то постукивает. Заглянул через плечо и обомлел. Анна Харитоновна настоящим пестиком в настоящей макитре мак растирает, а рядышком банка тёмного гречишного мёда, лопухом прикрытая, стоит…» Несколько коротких рассказов из православной жизни замечательного автора — протоиерея из города Ровеньки Луганской Народной Республики Александра Авдюгина.

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Как воробей себе дом искал

Опубликовано: 11.08.2017

Под кровлей дома жило семейство воробьёв. К весне в их гнёздышке стало жарко, и непоседливый воробей предложил своей супруге занять пустой скворечник…

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Тридцать три коровы

Опубликовано: 11.08.2017

С глубокой древности у разных народов она считалась священным животным. В Африке бытует поговорка: «Кроме короля, нет ничего важнее коровы». А в Индии до того почитают этих созданий, что бродят они где заблагорассудится. И, случись коровьему стаду забрести даже на взлётную полосу аэродрома, пассажирские самолёты будут часами кружить в небе, пока коровы не уйдут…

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Чужие игрушки

Опубликовано: 11.08.2017

Ваня очень любит игрушки. А в садике их так много! Один раз он так увлёкся игрой в строителя, что и не заметил, как пришло время собираться домой. «Дома доиграю», – подумал мальчик и просто положил игрушечный молоток в карман курточки. Спустя время внимание Вани привлёк к себе зелёный совочек для игр в песочнице. И он попал в коллекцию Ваниных игрушек. Ковбой, железный танк, «Волга» без правой дверцы – всё это стало достоянием мальчика. Дома у него был целый пластмассовый ящик с игрушками, куда попали и «новинки» из садика…

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Продолжения не последовало

Опубликовано: 11.08.2017

На общем трудном фоне сегодняшней нашей жизни иной раз думаешь: хорошо бы вообще ничего не случалось. А то что ни случись – всё проблема какая-нибудь, всё к худшему. С одной из проблем я поделился с вами, дорогие читатели, в «Хронографе» девятого (майского) выпуска газеты за этот год. Речь там шла об иске, который предъявило нашей редакции Управление Роскомнадзора по Республике Коми…

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Цветник духовный

Опубликовано: 11.08.2017

Однажды верующий человек наткнулся на лису, лежащую возле норы с перебитой лапой. Он захотел узнать, как же она выживает. Спрятавшись в укрытии, через некоторое время он увидел медведя, который принёс лисе остатки своего обеда. Это повторилось и на следующий день. Человек восхитился милосердием Божиим и смирением лисы…

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