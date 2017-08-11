В мирской жизни любовь, как правило, воспринимается по-иному. Раз я тебя люблю, то ты должен/должна любить меня: интересоваться моими делами, обеспечивать меня и т.д., и т.п. То есть, отдавая свою любовь, мы требуем чего-то взамен. Грубо говоря, вступаем с другим человеком в отношения купли-продажи.

И часто именно с таким мировосприятием мы приходим к Господу. Вот как, например, рассуждают малоцерковные люди, с которыми автору доводилось беседовать в храме:

– Я принесу своего малыша к причастию, а Ты, Боже, сделай так, чтобы он не болел.

– Раз мы обвенчались, то теперь Ты, Господи, отвечаешь за нашу «любовь до гроба»…