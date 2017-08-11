Двенадцатый выпуск — июнь 2017 (№782)
Чужие
12 июня, в День России, подростки и студенты, которых Алексей Навальный вывел протестовать на Тверскую улицу, так и не смогли, кажется, ни себе, ни другим ответить, что они там делали. Пытались, конечно, с чужих слов, но как-то не выходило. Они ещё неиспорченные, наивные, но в воздухе уже носятся идеи, которые разрушили когда-то Советский Союз, а недавно Украину.
Возвращение храма
Завершена реставрация Церковного павильона Меншиковского дворца в Ораниенбауме. Летнему храму Святого Пантелеимона возвращён исторический облик конца XIX века, когда он был украшен иконами на холстах.
Ознакомительный визит
Сыктывкар с визитом впервые посетил правящий архиерей Ярославской и Костромской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) епископ Викентий (Новожилов).
«Соборное поле» в Устюжне
Целую неделю на Вологодчине, в Устюжне, продолжался фестиваль «Соборное поле» в честь св. Евфросина Синоезерского. Это добрый пример для всех малых, да и больших городов России, как должно поминать особо чтимых святых своей малой родины.
Короткой строкой
Новости короткой строкой.
Ближние люди
Вера Виноградова, работая в епархиальном управлении, всегда делилась интересными для читателей «Веры» темами (в её обязанности входило издание епархиальной газеты), всячески помогала нам. А вот что она стояла ещё и у истоков сестричества милосердия, которое сейчас так и называется – «Вера», мы не знали… Об этом и о деятельности сестричества нам рассказала Нина Панюкова.
Великорецкий ход
С раннего утра первого дня хода Успенский храм Свято-Трифонова монастыря полон. Паломники прикладываются к чудотворной Великорецкой иконе святителя Николая и к мощам святителя Трифона Вятского… Наш корреспондент нынче в очередной раз прошёл крестным ходом на Великую. Мы публикуем его рассказ и снимки.
На фронтовой дороге
Всё меньше остаётся с нами людей, кто пережил страшный июнь 1941-го и последующие годы неимоверного напряжения всех сил, какого наша Отчизна прежде не испытывала. Один из солдат Великой Отечественной, 93-летний Иван Фёдорович Новиков, прошедший всю войну, теперь живёт в Доме ветеранов сцены. В Доме актёров за глаза называют его «водителем маршала Жукова», что не соответствует действительности – он всего один раз видел «маршала Победы». Но тем удивительнее, какую роль Георгий Константинович сыграл в жизни ветерана.
«Как нам его не хватает!»
Он жил так, как, по нашему представлению, и должен жить монах: за съёмную квартиру 2,5 тысячи не мог заплатить – нечем было. А ведь жил в далёком северном селе только ради того, чтобы строить храм для местных жителей. Не достроил… Речь об иеромонахе Варфоломее (Потапове), трагически погибшем в горах. Своими воспоминаниями и горечью об утрате делятся его прихожане.
Не искушай Господа…
В мирской жизни любовь, как правило, воспринимается по-иному. Раз я тебя люблю, то ты должен/должна любить меня: интересоваться моими делами, обеспечивать меня и т.д., и т.п. То есть, отдавая свою любовь, мы требуем чего-то взамен. Грубо говоря, вступаем с другим человеком в отношения купли-продажи.
И часто именно с таким мировосприятием мы приходим к Господу. Вот как, например, рассуждают малоцерковные люди, с которыми автору доводилось беседовать в храме:
– Я принесу своего малыша к причастию, а Ты, Боже, сделай так, чтобы он не болел.
– Раз мы обвенчались, то теперь Ты, Господи, отвечаешь за нашу «любовь до гроба»…
Благодарность
Редакция искренне благодарит всех, кто помогает выпуску нашей с вами газеты. Все средства, пожертвованные вами, идут не на нашу зарплату, а на нужды, непосредственно связанные с подготовкой материалов для газеты (ремонт редакционной машины, командировки сотрудников и др.). Благослови, Господи, благотворящих!
Спас и макитра
«В августе начала 90-х, века прошлого, зашёл я, как обычно, к Харитоновне за молоком. Наставница моя в приходских делах житейского направления над столом склонилась и энергично так чем-то постукивает. Заглянул через плечо и обомлел. Анна Харитоновна настоящим пестиком в настоящей макитре мак растирает, а рядышком банка тёмного гречишного мёда, лопухом прикрытая, стоит…» Несколько коротких рассказов из православной жизни замечательного автора — протоиерея из города Ровеньки Луганской Народной Республики Александра Авдюгина.
Как воробей себе дом искал
Под кровлей дома жило семейство воробьёв. К весне в их гнёздышке стало жарко, и непоседливый воробей предложил своей супруге занять пустой скворечник…
Тридцать три коровы
С глубокой древности у разных народов она считалась священным животным. В Африке бытует поговорка: «Кроме короля, нет ничего важнее коровы». А в Индии до того почитают этих созданий, что бродят они где заблагорассудится. И, случись коровьему стаду забрести даже на взлётную полосу аэродрома, пассажирские самолёты будут часами кружить в небе, пока коровы не уйдут…
Чужие игрушки
Ваня очень любит игрушки. А в садике их так много! Один раз он так увлёкся игрой в строителя, что и не заметил, как пришло время собираться домой. «Дома доиграю», – подумал мальчик и просто положил игрушечный молоток в карман курточки. Спустя время внимание Вани привлёк к себе зелёный совочек для игр в песочнице. И он попал в коллекцию Ваниных игрушек. Ковбой, железный танк, «Волга» без правой дверцы – всё это стало достоянием мальчика. Дома у него был целый пластмассовый ящик с игрушками, куда попали и «новинки» из садика…
Продолжения не последовало
На общем трудном фоне сегодняшней нашей жизни иной раз думаешь: хорошо бы вообще ничего не случалось. А то что ни случись – всё проблема какая-нибудь, всё к худшему. С одной из проблем я поделился с вами, дорогие читатели, в «Хронографе» девятого (майского) выпуска газеты за этот год. Речь там шла об иске, который предъявило нашей редакции Управление Роскомнадзора по Республике Коми…
Цветник духовный
Однажды верующий человек наткнулся на лису, лежащую возле норы с перебитой лапой. Он захотел узнать, как же она выживает. Спрятавшись в укрытии, через некоторое время он увидел медведя, который принёс лисе остатки своего обеда. Это повторилось и на следующий день. Человек восхитился милосердием Божиим и смирением лисы…
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