Одиннадцатый выпуск — июнь 2017 (№781)
На переломе
«Украина россиянам надоела». Об этом узнал я месяца два назад, посмотрев интервью одного киевского политика, который побывал в Москве и после поделился впечатлениями с соотечественниками. Больше всего его поразило мнение москвичей об Украине. Ни сочувствия к ней, ни злости. Ничего. Мол, живите как хотите, а у нас свои дела. Признаться, я позлорадствовал: «Ну что, достукались?»
На краю света
Студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета во главе с преподавателем протоиереем Константином Гиппом побывали в отдалённых приходах Нарьян-Марской епархии.
Патриарх побывал на Великой
Впервые за 600 лет глава Русской Церкви принял участие в Великорецком крестном ходе, посвящённом святителю Николаю Чудотворцу.
Юбилей отца Владимира Жохова
17 мая Русский Север вспоминал 100-летие со дня рождения выдающегося пастыря протоиерея Владимира Жохова. Поминали отца Владимира в Архангельской и Мурманской областях, Пермском крае и Республике Коми.
Короткой строкой
Новости короткой строкой.
День «Юности»
В Республике Коми побывала редакция журнала «Юность». Дни «Юности» прошли в нескольких местах, но особенно памятной стала встреча с читателями в селе Усть-Вымь – духовном центре Коми земли, где начал свою апостольскую проповедь среди зырян святой Стефан Пермский.
На кончиках пальцев
«У Михаила сны очень яркие. В них он видит природу, летает над горами. Там очень красиво, и кажется, что всё это происходит в реальности. Когда просыпается, надеется, что зрение вернулось. Открывает глаза – огорчается и снова ждёт ночи, чтобы видеть». : Беседа с сотрудником Социального отдела Вологодской митрополии Валентиной Маргаритовой о работе с незрячими в Вологодской епархии.
Остановка в Лете
Название этой железнодорожной станции удивило ещё в детстве, когда родители везли меня из родного Беломорска в отпуск: «Почему “Летний”? Может, здесь всегда лето и нам не надо ехать куда-то на Юг?» Прошло несколько десятилетий. Сотню раз проезжал я мимо Летнего, но ни разу не ступал на его землю. А нынче перед Пасхой решил всё же отправиться в посёлок Летнереченский…
Новороссийский дневник
«Вернувшись на Саур-Могилу, ополченцы стали разбирать завалы и обнаружили ранее неизвестное захоронение красноармейцев. Из братской могилы извлекли останки 82 человек. Их перезахоронили на территории мемориала, а по соседству вырыли могилы для ополченцев. Их было 17 – погибших в последние дни на разных участках фронта. Отец Сергий, настоятель Свято-Никольского храма города Снежнόе, совершил панихиду. Украинские пленные, которых привлекли для рытья могил, крестились вместе со всеми».
Господь вразумляет
За поминальной трапезой я говорил о вере, о смерти и жизни, о рае и аде. Меня слушали с интересом. При расставании подходили, благодарили, обещали приехать и продолжить нашу беседу, даже высказывали желание воцерковиться. Но, скорее всего, мало кто приедет. Когда я потом сказал об этом на трапезе, один из братии нашей обители заметил, что даже если один придёт, и то слава Богу. Будем надеяться, что не один, что люди, которые мне дороги, не уйдут в инобытие внезапно, неподготовленными. Понимаю, что Господь сделает всё, чтобы им помочь.
Отец Феодор
11 февраля 2016 года был учреждён Собор святых, в земле Коми просиявших. В их числе есть и имя священномученика Иакова Шестакова (1858–1918), прославленного 23 марта 2015 года. При жизни, будучи благочинным, священник Яков Шестаков часто ездил по губернии и вёл записи о жителях пермской глубинки, их быте и нуждах. В 1905 году в издательстве И. Д. Сытина вышла книга «Около Камы», автором-составителем которой был священник Яков Шестаков, указанный как Яков Камасинский. Один из рассказов сборника мы публикуем.
Кружевная песня
Где было им появиться, как не на Севере, – этим тёплым на ощупь снежинкам! И где, как не на Вологодчине! Лён, которым славится этот край, подарил мастерицам такие нитки, из которых они научились плести ажурные кружева, что были не в пример прочнее заморских, а по красоте и мастерству нисколько им не уступали.
О блюде с пловом и о палке бабушки Марии
В начале июня в двух странах – в России и Греции – тысячи людей собираются вместе, чтобы пройти крестным ходом долгий путь и почтить память двух своих любимых святых. Русские люди идут на Великую реку, где явилась больше шестисот лет назад чудотворная икона святителя Николая. А греки устремляются к селению Нео-Прокопион на острове Эвбея. Там в большом каменном храме покоятся нетленные мощи праведного Иоанна Русского – нашего солдата, умершего в плену у турков в XVIII веке.
Как научиться почитать новомучеников?
Прославление святых, возможно, самое главное дело Церкви. Сегодня прославлено более 1700 новомучеников. Вот только есть ли в православном сообществе достойное их почитание? Очень часто оно слабо и формально. Как научиться почитать новомучеников, соделать почитание живым и естественным?
«Какой Богородице молиться?»
В Русской Церкви есть множество типов Богородичных икон, более трёхсот только достаточно широко известных. В каждом храме, как правило, присутствует несколько образов Пречистой Девы Марии. Разные иконы Пресвятой Богородицы прославлены тем, что даруют исцеление от конкретных недугов и помогают во вполне определённых обстоятельствах. Начинается всё обыкновенно с какого-нибудь чуда…
Солнышко на высокой ножке
Вот и одуванчики расцвели. И радость для глаз, и сырьё для замечательного варенья, или, как его ещё называют, «одуванчикового мёда». Самый холодный за несколько десятилетий май отложил цветение на пару недель, и есть ещё время, чтобы собрать ароматные жёлтые цветочные корзинки. Ведь солнышки на высоких ножках так спешат стать невесомыми пушистыми шариками и разлететься по ближней и дальней округе множеством семян-парашютиков.
Синеглазка
Жил-был бард. Давно, едва научившись переставлять пальцы на грифе, он сочинил песенку про синеглазую девушку, которая откроет ему, «что такое счастье». Песенка неожиданно зазвучала, юноша «проснулся знаменитым». Воодушевлённый, он продолжил профессионально работать с текстами и музыкой, вступил в Союз композиторов, обзавёлся поклонниками, которым он исполнял свои новые произведения, но с уговором: «Только правду! Кто мне ещё её скажет, кроме друзей!» Друзья вели себя честно и говорили: «Старик, твоя новая вещь неплохая, но «Синеглазка» была лучше…»
Мирное небо
Дорога из Великих Лук в деревню Башово мне знакома с детства. По этой дороге мы проезжаем деревню Монаково, где похоронены воины, павшие в годы Великой Отечественной войны, – здесь установлен обелиск. Я так привыкла к его виду, что с трудом поверила своим глазам, увидев однажды это чудо: на памятнике свили гнездо аисты! Они облюбовали его верхушку и теперь прилетают сюда каждую весну.
Цветник духовный
В некотором царстве двое послушников и их наставник трудились на монастырском огороде. Вдруг лопата старца вывернула из земли ларец, из которого высыпались золотые монеты.
– Веришь ли ты, что это ядовитая змея? – спросил наставник одного из послушников.
– Верю, – ответил тот…
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