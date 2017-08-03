На переломе

За поминальной трапезой я говорил о вере, о смерти и жизни, о рае и аде. Меня слушали с интересом. При расставании подходили, благодарили, обещали приехать и продолжить нашу беседу, даже высказывали желание воцерковиться. Но, скорее всего, мало кто приедет. Когда я потом сказал об этом на трапезе, один из братии нашей обители заметил, что даже если один придёт, и то слава Богу. Будем надеяться, что не один, что люди, которые мне дороги, не уйдут в инобытие внезапно, неподготовленными. Понимаю, что Господь сделает всё, чтобы им помочь.