В августе — в Кенозерский парк

Кенозерский национальный парк приглашает волонтеров в проект «Часовенный рай», чтобы помочь специалистам сохранить памятники деревянной архитектуры. Лагерь, готовый принять пять добровольцев старше 18 лет, будет находиться в деревне Рыжково с 6 по 14 августа.

Этот парк, образованный в 1991 году, называют одним из последних островков исконного русского жизненного уклада, культуры, традиций. Он расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов, его западная граница проходит по границе с Республикой Карелия. В свое время здесь русскими и советскими учеными-фольклористами было записано свыше 300 текстов былин, сказок и других произведений устного народного творчества. Богата здесь и природа — нетронутые леса, около трех сотен озер разного размера. Крупнейшие среди них — это Кенозеро и Лекшмозеро. По территории парка проходит водораздел Ледовитого и Атлантического океанов, граница раздела Балтийского кристаллического щита и Русской платформы.

«На территории Кенозерья сохранилось 39 часовен. Многие из них уже отреставрированы, некоторые — нуждаются в реставрации. Но всем часовням нужен регулярный уход: где-то надо отремонтировать ступеньку, где-то — почистить кровлю и стены от мха и лишайника, где-то — скосить траву», — рассказали в пресс-службе Кенозерского национального парка.

Волонтеры будут работать в четырех часовнях: во имя Введения Пресвятой Богородицы и Рождества Иоанна Предтечи (1805 г., д. Рыжково), во имя Архистратига Михаила (1846 г., д. Федосово), во имя Георгия Победоносца (1890 г., д. Минина) и Казанской иконы Божией Матери (кон. XVIII – нач. XIX века, д. Минина).

Также добровольцы побывают на популярных экскурсионных маршрутах — прокатятся по акватории Кенозера на теплоходе, посетят музеи, мастер-классы по народным промыслам и ремеслам и познакомятся с местными жителями.

Все подробности о проекте можно узнать у Светланы Марич, главного специалиста отдела социокультурной деятельности парка — e-mail: pr@kenozero.ru, тел.: +7 (8182) 28-65-23, +7 (931) 409-31-33, +7 (950) 661-52-49.