Два новых церковных журнала

В Санкт-Петербурге стали выходить еще два научных церковных журнала — «Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии» и «Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской духовной академии». Редактор первого из них иерей Димитрий Лушников рассказал о своем издании:

«Это уникальный опыт. Ежемесячно у нас проводятся богословские семинары, на которых сотрудники кафедры делятся своими научными изысканиями, выступают с докладами. Как раз эти доклады и будут входить в журнал. Таким образом, в нем будут представлены самые свежие научные наработки наших коллег. Авторами журнала могут также стать сотрудники любой другой кафедры академии».

Приятно отметить, что этот журнал появился не «для галочки», а жизнь заставила. На кафедре богословия ведется большая работа, каждый месяц проводятся научные семинары, интересного и важного материала очень много, но о нем знают только узкие специалисты. Теперь же журнал всем интересующимся даст возможность познакомиться с современной богословской мыслью.

Второй, исторический, журнал также появился не на пустом месте. Как сообщил его редактор, доцент кафедры церковной истории Дмитрий Карпук, «без инициативы самих студентов этот проект был бы невозможен: именно они составляют костяк Исторического общества, труды которого будут наполнять журнал на первом этапе».

Кафедра церковной истории Санкт-Петербургской Духовной Академии существует с 2006 года и продолжает дореволюционные церковно-исторические традиции. Среди выдающихся преподавателей прошлого можно вспомнить историка Древней Церкви В. В. Болотова, профессоров Н. И. Барсова, А. И. Бриллиантова, А. В. Карташева и других. Одна из особенностей этой кафедры — сотворчество церковных и светских ученых. В нынешнем составе кафедры много профессоров и ведущих научных сотрудников светских высших учебных заведений и научных институтов.