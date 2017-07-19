Из недавнего, неважно откуда: «И вот наступает велия радость. Община со своим любимым пастырем построила храм. Можно начинать служить Богу… Но не тут-то было! Правящий архиерей решает забрать у священника новый храм со всем скарбом и прихожанами и передать всё это своему доверенному лицу». Беспомощно разводишь руками. Здесь самое печальное – удар наносится по воцерковлённым людям. Что говорить о тех, кто бродит где-то вокруг храма…