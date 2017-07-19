Десятый выпуск — май 2017 (№780)
Неважно откуда…
Из недавнего, неважно откуда: «И вот наступает велия радость. Община со своим любимым пастырем построила храм. Можно начинать служить Богу… Но не тут-то было! Правящий архиерей решает забрать у священника новый храм со всем скарбом и прихожанами и передать всё это своему доверенному лицу». Беспомощно разводишь руками. Здесь самое печальное – удар наносится по воцерковлённым людям. Что говорить о тех, кто бродит где-то вокруг храма…
Допустимо ли строить частные часовни?
Неоднозначная ситуация сложилась в городе Печоре Республики Коми. В марте 2017 года по инициативе местной жительницы пенсионерки Нины Михайловны Малышевой на её средства там была отстроена новая часовня. Но вместо радости благотворительница получила другой итог: указом епископа Воркутинского Иоанна она попала под церковное прещение и на полгода была отлучена от Святого Причастия «за обман Правящего Архиерея и непослушание». В мае ситуация получила новое развитие, когда архиепископ Сыктывкарский Питирим через общероссийский интернет-проект «Батюшка онлайн» высказался в защиту 73-летней мирянки…
Короткой строкой
Короткой строкой
Мощи святителя Николая
Впервые за 900 с лишним лет мощи святого Николая Чудотворца, точнее, их часть, покидает итальянский город Бари. Русские христиане сподобились этой чести, возможно, потому, что мало где чтут святителя, как в нашей земле. Много в нас недостоинств, но святителя Николая мы почитаем. Как же оказались его мощи в Бари, какие испытания им пришлось претерпеть?
Радостный человек
К 5-летию памяти певца Эдуарда Хиля петербургский автор-исполнитель православных песен Наталья Петрова побеседовала с его супругой Зоей Александровной. Хиль очень почитал блаженную Ксению Петербургскую. По её молитвам, быть может, и состоялся как певец. Всю жизнь он кому-то помогал, а в последние годы жизни много душевных сил отдавал онкобольным детям.
День Святой Троицы
…слышала на огласительных беседах такой ответ на вопрос о Святой Троице: «Это Иисус Христос, Богородица Мария и Николай Угодник». Навеян этот ответ, скорее сего, «автомобильными» иконами. Получается, что иконы эти – основной источник знаний о вере для многих людей, считающих себя православными. Давайте же попробуем обратиться к более надёжным источникам.
После снегопада
«Ну а я был Богом меченный, изнутри светился и звенел, как колокольчик» – эти слова бывшим узником «Севжелдорлага» были сказаны за две недели до освобождения. Художник Борис Старчиков, пройдя через северные лагеря, не стал героем или исповедником, но, несмотря ни на что, сохранил душу живую. Что помогло ему?
Чьи в лесу шишки?
Из сосновых шишек можно сварить необычное, вкусное и очень полезное варенье. Оно поможет справиться с хронической усталостью, ангиной, простудными заболеваниями, рекомендуется также при недосыпании и переутомлении.
Новороссийский дневник
«Новороссийский дневник», продолжение редакционной экспедиции в Луганскую и Донецкую народные республики. В Донецке журналисты «Веры» поклонились мощам преподобного Илии Макеевского. И побеседовали с внучкой композитора Прокофьева, хирургом Талиной Прокофьевой – о войне как она есть.
Музыка синего цвета
Сколько раз бывало в истории России: наслушается в детстве дитя пения в храме, колокольных звонов – и вырастает из него прекрасный, до последней клеточки русский композитор. Так было с Глинкой, Рахманиновым, Свиридовым. Так же случилось и с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым.
Никола Можайский
Есть один необычный образ Николая Чудотворца, почитавшийся на Руси с глубокой древности, а ныне хранящийся в Третьяковской галерее. В одной руке святитель Николай держит поднятый меч, а в другой – город-храм. У этого города есть имя – Можайск. И образ называется «Никола Можайский». С историей образа связано предание…
Прощание с Аляской: как это было
3 мая 1867 года (по старому стилю) Император Александр II подписал договор о продаже Аляски Соединённым Штатам. Население территории составляло около 2 500 русских и до 60 000 индейцев и алеутов, многие из которых приняли православие… Некоторое время назад в США вышла книга Оксаны и Тараса Хомчук «Аляска после России». По следам своего издания авторы подготовили публикацию специально для нашей газеты.
В пропавших грёзах и в живой надежде»
«Он относится к тому типу людей, которые не любят говорить о себе. Мучение для любого журналиста. Даже о поэзии не выжмешь лишнего слова. Он нетороплив, словно отрешён от всего…» Беседа с сотрудником социального отдела Сыктывкарской епархии Русланом Суховеенко и несколько его стихотворений.
Ой, кто, кто Николая любит
Публикуем текст и ноты колядки «Ой, кто, кто Николая любит».
Цветник духовный
Молодой иеромонах зашёл в автобус, расплатился с водителем и, уже заняв своё место, обнаружил, что водитель дал ему лишних 30 рублей сдачи. В душе бедного монаха началась борьба…
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