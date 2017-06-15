Президент Путин высказался по Исаакию и «Матильде»

Отвечая на вопросы граждан в ходе прямой линии, Владимир Путин высказался за то, чтобы в Исаакиевком соборе Санкт-Петербурга были обеспечены «и музейная деятельность, и отправление религиозных культов».

«Я смотрел на эту проблему, он (собор) действительно никогда Церкви не принадлежал на самом деле, он всегда числился за государством. Но и царь-батюшка был главой Церкви, и в этом смысле можно сказать, что он отчасти и Церкви принадлежал. Но он был построен как храм, как церковь, а не как музей. Он был построен для отправления религиозных культов, для того, чтобы люди там молились. А там что устроили в советское время? Маятник Фуко повесили, чтобы подтвердить, что Земля вертится. То есть на самом деле это был такой музей атеизма. В известной степени такое тонкое издевательство над религиозными чувствами людей. Нужно деполитизировать эту проблему. Забыть о том, что она существует как таковая, с уважением относиться и к религиозным чувствам людей и не забывать, что это здание строилось как церковь, а не как музей. Но музейная функция, конечно, там должна сохраниться», — заявил В. Путин.

После того, как президент озвучил свою позицию по этому поводу , петербургской митрополии выразили надежду на устранение проблем с передачей Исаакиевского собора в пользование Церкви.

По другому острому вопросу, касающемуся скандального фильма А. Учителя «Матильда» Владимир Путин сказал, что никто не пытается запретить выход фильма в прокат, но депутат Госдумы Наталья Поклонская имеет право на свою точку зрения.

«Вы сказали, что пытается запретить. Никто не пытается запретить. У Натальи Поклонской есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается к различным инстанциям, но никаких решений по этому поводу, каких-то запретов, как вы знаете, нет», — сказал он, обращаясь к актеру Сергею Безрукову, поднявшему тему событий, разворачивающихся вокруг этого фильма.

Российский лидер также заметил, что о царской семье и в прежние времена было снято много фильмов, в том числе и более жестких, чем картина А.Учителя. Говоря о самом постановщике, В. Путин сказал, что знаком с ним лично, уважает его и считает патриотом и талантливым режиссером, — сообщает «Интерфакс».