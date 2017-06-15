Президент Путин высказался по Исаакию и «Матильде»
Отвечая на вопросы граждан в ходе прямой линии, Владимир Путин высказался за то, чтобы в Исаакиевком соборе Санкт-Петербурга были обеспечены «и музейная деятельность, и отправление религиозных культов».
«Я смотрел на эту проблему, он (собор) действительно никогда Церкви не принадлежал на самом деле, он всегда числился за государством. Но и царь-батюшка был главой Церкви, и в этом смысле можно сказать, что он отчасти и Церкви принадлежал. Но он был построен как храм, как церковь, а не как музей. Он был построен для отправления религиозных культов, для того, чтобы люди там молились. А там что устроили в советское время? Маятник Фуко повесили, чтобы подтвердить, что Земля вертится. То есть на самом деле это был такой музей атеизма. В известной степени такое тонкое издевательство над религиозными чувствами людей. Нужно деполитизировать эту проблему. Забыть о том, что она существует как таковая, с уважением относиться и к религиозным чувствам людей и не забывать, что это здание строилось как церковь, а не как музей. Но музейная функция, конечно, там должна сохраниться», — заявил В. Путин.
После того, как президент озвучил свою позицию по этому поводу , петербургской митрополии выразили надежду на устранение проблем с передачей Исаакиевского собора в пользование Церкви.
По другому острому вопросу, касающемуся скандального фильма А. Учителя «Матильда» Владимир Путин сказал, что никто не пытается запретить выход фильма в прокат, но депутат Госдумы Наталья Поклонская имеет право на свою точку зрения.
«Вы сказали, что пытается запретить. Никто не пытается запретить. У Натальи Поклонской есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается к различным инстанциям, но никаких решений по этому поводу, каких-то запретов, как вы знаете, нет», — сказал он, обращаясь к актеру Сергею Безрукову, поднявшему тему событий, разворачивающихся вокруг этого фильма.
Российский лидер также заметил, что о царской семье и в прежние времена было снято много фильмов, в том числе и более жестких, чем картина А.Учителя. Говоря о самом постановщике, В. Путин сказал, что знаком с ним лично, уважает его и считает патриотом и талантливым режиссером, — сообщает «Интерфакс».
Когда-то в 90-е годы мы протестовали против показа по телевидению фильма «Последнее искушение Христа». Фильма кощунственного, затрагивающего веру миллионов христиан, независимо от конфессий, оскорбляющего Самого Бога. Помню, как стране предрекали катастрофические последствия в случае его показа. И что же? Фильм показали. Страна жива. А Вы говорите о Николае II.
Так скоро и про молодость св. Марии Египетской кто-нибудь захочет фильм снять
ИЗ СООБЩЕНИЙ СМИ:
В Сочи режиссер Алексей Учитель заявил, что фильм «Матильда» посмотрели в администрации президента России, сообщает российская версия издания The Hollywood Reporter. Учитель назвал этот показ «ответственным» и сообщил, что на нем присутствовало все руководство президентской администрации, а также председатель Госдумы.
По словам режиссера, зрители остались довольны фильмом и никаких проблем с его прокатом не предвидится. Прокат фильма состоится 26 октября 2017 года.
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«Они» не понимают, что Николай II — это ключевая историческая личность Русского народа. Она как раз и есть та скрепа, которую ни в коем случае нельзя касаться грязными и липкими руками. Это чревато такими катастрофичными для нынешней власти последствиями, о которых они даже не догадываются и не могут себе представить. Да запретит им Господь!
«Не трогайте помазанников Моих. и пророкам Моим не делайте зла».
(Пс.104:15, 1Пар.16:22, 3Цар.19:16)
Помазанниками в иудейской традиции называли пророков, царей и первосвященников. Помазание святым елеем было знаком того, что данный человек избран Богом для служения народу или для посредничества между людьми и Богом. «Не прикасайтесь к Помазанным Моим» — заповедано нам Самим Творцом (1 Пар.16: 22).
Если кто (клирик ли, мирянин ли) после прославления в лике святых продолжает хулить Царя, то сугубый грех имеет. Нам верным православным христианам дано право отвергать ВСЯКУЮ хулу на Святых Царственных Мучеников — от кого бы она ни исходила: от иерархов ли, священников ли, мирян ли, нехристиан ли. Они идут против Воли Божией. Да запретит им Господь!
За время правления (1894 — 1917гг.) царя мученика Николая, численность населения России увеличилась на 60 миллионов человек, а ныне мы вымираем!