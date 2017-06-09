Патриарх Кирилл посетил Вятскую православную гимназию

Святейший Патриарх Кирилл побывал в Вятской православной гимназии во имя преподобного Трифона вятского. Он поблагодарил за труды ее создателей — директора — Елену Николаевну Мошкину и духовника протоиерея Сергия Гомаюнова.

Православных гимназии в России не более десятка, среди них Вятская является крупнейший. В 2016 учебном году за парты здесь сели более 560 учеников.

Святейший пообщался с гимназистами, в том числе с учащимися девятых классов, которые в этот день сдавали государственный экзамен по математике, обратившись к ним с напутственным словом:

– Для вас сейчас очень важно овладевать знаниями: они необходимы в жизни, без них трудно определиться с профессией, устроить свою жизнь. Но самое главное, что человека делает счастливым, это не образование. Самое главное – это доброта. Доброта в сердце делает человека счастливым. У вас могут быть золотая медаль после окончания школы и два красных диплома, но если в сердце злоба и агрессия, то вокруг вас никогда не будет настоящей любви и доброты. Добро – ключ к нашему счастью. Желаю, чтобы все вы были добрыми и образованными, но и способными встречаться с жизненными трудностями.

К этому Патриарх добавил:

— Здесь я вижу замечательный симбиоз – это государственная структура с государственной регистрацией и в то же время – православная гимназия. Вы возобновили то, что здесь было в XIX веке, когда гимназическое образование было высочайшего уровня. И сейчас здесь есть все для такого же качества образования: и сам дух гимназии, и прекрасный домовой храм, и квалифицированные педагоги.

По итогам прошлого учебного года Вятская православная гимназия вошла в число 500 лучших школ России.