На родине св. И. Кроншадтского появится первый в России приют для пожилых священников

Пресс-служба Архангельской епархии сообщает, что при Сурском Иоанновском монастыре (Пинежский район Архангельской области) началось строительство приюта для служителей Церкви. Там будут жить вдовые престарелые священники, за которыми некому ухаживать.

Такой приют станет первым в России и будет носить имя праведного Иоанна Кронштадтского, который непрестанно заботился о предстоятелях Церкви Христовой. Здание будет построено близ Успенского собора в селе Сура. На сегодня готов проект одноэтажного жилого комплекса с кельями, кухней, трапезной, медицинской комнатой и хозяйственными помещениями. В начале лета по реке Пинеге доставлены первые материалы для строительства — железобетонные блоки для закладки фундамента . Площадь приюта составит около 400 м2.