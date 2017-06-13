13 паломников погибли при крушении автобуса в Забайкалье

В ночь на понедельник 12 июня в Забайкальском крае разбился автобус с 51 пассажиром. На сегодняшний день известно о 13 погибших, остальные находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Пассажирами несчастного рейса были паломники, возвращавшиеся в город Читу из крестного хода к Иоанно-Предтченскому монастырю, что находится в Чикойских горах.

Предполагается, что виновником аварии был водитель автобуса (скончался от ран в реанимации). Он принял решение выехать из монастыря в город не утром, а глубокой ночью и, как написал в соцсетях один из выживших пассажиров, «гнал, как не знаю кто. Его прям несло». Автобус не вписался в крутой поворот почти в 180 градусов и упал с насыпи с 20-30- метровой высоты. Также СМИ сообщают, что на опасном участке дороги, где произошла катастрофа, велись ремонтные работы и были убраны заграждения и знаки оповещения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молитвенно помянул погибших и выразил соболезнование их родным и близким. 13 июня в Забайкальском крае объявлен днём траура.