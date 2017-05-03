Митрополит Иларион: Церковь не принимала участия в запрете “Свидетелей Иеговы”
Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что решение о признании Верховным Судом РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы» экстремистской выносилось независимо и без согласования с Русской Православной Церковью.
“Я бы хотел подчеркнуть, что Церковь не принимала здесь какого-либо участия, к нам не обращались за консультациями. Церковь не призывает к тому, чтобы еретиков, сектантов или инакомыслящих подвергали уголовному преследованию”, – сказал он.
Тем не менее, решение о запрете “Свидетелей Иеговы” – положительный шаг в деле борьбы с распространением сектантских идей, не имеющих общего с христианством, считает он.
“То, что сектанты останутся и будут продолжать свою деятельность, в этом сложно сомневаться. Но то, что, по крайней мере, они перестанут открыто приравнивать себя к христианским конфессиям, – это к лучшему”, – заявил иерарх.
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