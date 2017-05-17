Седьмой выпуск — апрель 2017 (№777)
Пасхальное послание
В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Добрые вести
- Свет среди руин
- Уроки природолюбия
- Короткой строкой
Учиться у истории
В продолжение материала об уроках в заполярной школе: как ещё, не входя напрямую в школы (многие родители и чиновники бывают против), можно показать подрастающему поколению важность христианской жизни, приобщить их к православной культуре?
Малая Пасха
Каждую неделю мы все вместе особо поминаем Воскресение Христово, этот день так и называется у нас в России – воскресенье. Хочу развеять некоторые заблуждения, связанные с этой традицией. Она вовсе не повсеместная, а совершенно уникальная, и так было в России не всегда.
Небо Виктора Дрягуева
Однажды мой друг, занимающийся фотоделом, прокомментировал снимок беломорского побережья, который я разместил у себя на страничке «ВКонтакте»: «А что с цветом на фото? Жёлтые облака средь бела дня бывают только на Марсе. Пусть автор не злоупотребляет фотошопом». Мол, снимок вручную, в графическом редакторе приукрашен. Я, конечно, стал спорить. Ведь автор снимка Виктор Дрягуев – мой земляк, беломорчанин, при чём тут Марс?
Апельсины в благословение
Накануне Пасхи в храмах на Святой Горе Афон пахнет розами. По Святой Плащанице в Страстную субботу рассыпают букеты только что распустившихся цветов, каждого входящего в храм окропляют розовой водой, и аромат кажется райским дыханием… Об этом обычае можно прочесть в письмах одного из русских святогорцев. Ничего, что написаны они полтора столетия назад – разве это срок для Афона? А вот уже и наши современники делятся впечатлениями в Интернете, выкладывая фотографии, и вновь понимаешь: меняется мир – но не Святая Гора.
Новороссийский дневник
Гуляя по Донецку, мы вышли на площадь Ленина. Михаил, держа в руке диктофон и о чём-то расспрашивая, шёл рядом с Дмитрием Трибушным, а я приотстал и плёлся за ними, вертя головой по сторонам. Точно. Та самая площадь, где я оказался 5 марта 2014 года. Но как же она не походит на ту, какой я её запомнил!..
Пасха в Ухто-Печорском лагере НКВД
Уже накануне все были в приподнятом предпраздничном настроении. Встречаясь на работе и в столовой, о чём-то долго шептались. А в Страстную субботу во всех домиках, бараках и палатках заключённых шли какие-то таинственные приготовления. Пасха была тёплая, солнечная, весенняя. Шёл страшной памяти 1937 год.
Пасхальное многоцветье
Проведение фестивалей, приуроченных к Святой Пасхе, стало доброй традицией в нашей стране. Нынче в Москве прошёл уже 16-й Пасхальный фестиваль.
Пятнадцать фактов о Пасхе
Праздник Воскресения Христова отмечался уже при апостолах, но центральным событием был для православных Великий пост – Пасха Крестная. Завершалась она днём торжественного оставления поста – тем начатком, из которого впоследствии выросла Пасха Воскресения. Пост же стал лишь приуготовлением к ней. Только в V веке само название «Пасха» стало общепринятым…
«Пасхальный» зверёк
Знакомьтесь, друзья, это билби. Водится он только в Австралии. Своим видом билби напоминает одновременно кролика, мышку и кенгуру (кстати, и сумка у него имеется). А имя у него созвучно с именем сказочного персонажа – хоббита Бильбо. Как мы знаем из повести Толкиена, Бильбо очень любил свою норку. И про билби можно сказать то же самое.
Христос воскресе!
Пасха, праздников Праздник! Снова на сердце ликующая радость: Христос воскрес! Многие наши соотечественники оставили воспоминания о пасхальных днях, и как же интересно их читать, сравнивать с сегодняшним днём. Предлагаем вам, дорогие ребята, прочесть несколько небольших рассказов Константина Дмитриевича Ушинского, педагога и писателя. Написаны они были около полутора столетий назад.
Пасха – дверь в Вечность
Христос воскресе! В этом ликующем приветствии вся суть христианской веры. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа есть самое главное событие и во всей мировой истории, и в жизни каждого христианина.
Сегодня – день нашего спасения. Спасения от чего? Сегодня мы спасены от смерти!
Таинственный мир
…автобуса долго не было, и люди изрядно продрогли. Я молился про себя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, пошли нам автобус». Среди нас оказалась и девочка лет пяти, она была легко одета, но весело лазила по сугробам, что-то про себя напевая. Я попросил: «Анечка, помолись Боженьке, пускай пришлёт нам автобус». … Анна всё поняла, кивнула головой, повернулась к фонарю, вскинула руки и неожиданно громко произнесла: «Господи, пришли нам автобус!» И, показав на меня рукой, пояснила: «Они замерзают».
Послевоенная Пасха
Помню себя с трёх лет. Сальнаволок – карельская деревня на мыску, впадающем в Белое море. Большая пустая изба. Мать посадила на печь: «Не слезай, упадёшь. Да и холодно на полу. Я быстро…» На печи полумрак. В картонной коробке у стены котята с только что открывшимися глазами. Беру одного, кладу себе на колени. Малыш дёргается, припадает к тёплой ноге и затихает. Рядом на стене большие овечьи ножницы. Я уже видел, как ими стригут овец.
Самый лучший день
После смерти отца и жены немолодой уже хант Ванхо решил принять крещение, а заодно и крестить детей. У него их четверо, и устал он – честно признался себе – за них тревожиться. Ванхо хотел, чтобы, как написано в Библии, которую ему оставили геологи, полностью доверить всё и самому довериться Богу. Но не знал, как это сделать. Долго думал. Потом решил, что с чего-то надо начинать.
Пока не поздно
Стоит над рекой Лузой удивительной красоты храм. Лес окружает его, жилья человеческого давно рядом нет, места посещаются в основном охотниками да рыбаками. Удивительно встретить в такой глуши церковь редкой стройности, с изысканным сложным декором, будто занесённую сюда сказочным ветром из старинного града Великого Устюга, а может, из Тотьмы или Вологды. Неравнодушные местные люди давно раздумывали над тем, как организовать работы по спасению памятника, но, видимо, решения не находили…
Задание нашим детям
Ещё вчера шестилетний Саша не знал, что ездить в метро может быть страшно. Третьего апреля в половине третьего взорвалась бомба в петербургской подземке. А сегодня в школе была минута молчания. Саша помнил, как молчали так же 9 мая, но не понимал – зачем. Учитель объяснила, что так мы проявляем сострадание к погибшим…
Цветник духовный
Вдовый священник с сыном жили в глухой деревне, и он страшно устал бороться с бедностью… На Страстной священник однажды лёг и закрыл глаза – ему больше ничего не хотелось: ни идти служить в пустой храм, ни молиться дома, ни думать, ни жить…
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