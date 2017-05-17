Седьмой выпуск — апрель 2017 (№777)

17.05.2017   Главная     Комментариев нет

Пасхальное послание

Опубликовано: 13.04.2017

В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

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Добрые вести

Опубликовано: 18.04.2017
  • Свет среди руин
  • Уроки природолюбия
  • Короткой строкой
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Учиться у истории

Опубликовано: 18.04.2017

В продолжение материала об уроках в заполярной школе: как ещё, не входя напрямую в школы (многие родители и чиновники бывают против), можно показать подрастающему поколению важность христианской жизни, приобщить их к православной культуре?

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Малая Пасха

Опубликовано: 17.05.2017

Каждую неделю мы все вместе особо поминаем Воскресение Христово, этот день так и называется у нас в России – воскресенье. Хочу развеять некоторые заблуждения, связанные с этой традицией. Она вовсе не повсеместная, а совершенно уникальная, и так было в России не всегда.

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Небо Виктора Дрягуева

Опубликовано: 17.05.2017

Однажды мой друг, занимающийся фотоделом, прокомментировал снимок беломорского побережья, который я разместил у себя на страничке «ВКонтакте»: «А что с цветом на фото? Жёлтые облака средь бела дня бывают только на Марсе. Пусть автор не злоупотребляет фотошопом». Мол, снимок вручную, в графическом редакторе приукрашен. Я, конечно, стал спорить. Ведь автор снимка Виктор Дрягуев – мой земляк, беломорчанин, при чём тут Марс?

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Апельсины в благословение

Опубликовано: 17.05.2017

Накануне Пасхи в храмах на Святой Горе Афон пахнет розами. По Святой Плащанице в Страстную субботу рассыпают букеты только что распустившихся цветов, каждого входящего в храм окропляют розовой водой, и аромат кажется райским дыханием… Об этом обычае можно прочесть в письмах одного из русских святогорцев. Ничего, что написаны они полтора столетия назад – разве это срок для Афона? А вот уже и наши современники делятся впечатлениями в Интернете, выкладывая фотографии, и вновь понимаешь: меняется мир – но не Святая Гора.

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Новороссийский дневник

Опубликовано: 17.05.2017

Гуляя по Донецку, мы вышли на площадь Ленина. Михаил, держа в руке диктофон и о чём-то расспрашивая, шёл рядом с Дмитрием Трибушным, а я приотстал и плёлся за ними, вертя головой по сторонам. Точно. Та самая площадь, где я оказался 5 марта 2014 года. Но как же она не походит на ту, какой я её запомнил!..

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Пасха в Ухто-Печорском лагере НКВД

Опубликовано: 17.05.2017

Уже накануне все были в приподнятом предпраздничном настроении. Встречаясь на работе и в столовой, о чём-то долго шептались. А в Страстную субботу во всех домиках, бараках и палатках заключённых шли какие-то таинственные приготовления. Пасха была тёплая, солнечная, весенняя. Шёл страшной памяти 1937 год.

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Пасхальное многоцветье

Опубликовано: 17.05.2017

Проведение фестивалей, приуроченных к Святой Пасхе, стало доброй традицией в нашей стране. Нынче в Москве прошёл уже 16-й Пасхальный фестиваль.

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Пятнадцать фактов о Пасхе

Опубликовано: 17.05.2017

Праздник Воскресения Христова отмечался уже при апостолах, но центральным событием был для православных Великий пост – Пасха Крестная. Завершалась она днём торжественного оставления поста – тем начатком, из которого впоследствии выросла Пасха Воскресения. Пост же стал лишь приуготовлением к ней. Только в V веке само название «Пасха» стало общепринятым…

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«Пасхальный» зверёк

Опубликовано: 17.05.2017

Знакомьтесь, друзья, это билби. Водится он только в Австралии. Своим видом билби напоминает одновременно кролика, мышку и кенгуру (кстати, и сумка у него имеется). А имя у него созвучно с именем сказочного персонажа – хоббита Бильбо. Как мы знаем из повести Толкиена, Бильбо очень любил свою норку. И про билби можно сказать то же самое.

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Христос воскресе!

Опубликовано: 17.05.2017

Пасха, праздников Праздник! Снова на сердце ликующая радость: Христос воскрес! Многие наши соотечественники оставили воспоминания о пасхальных днях, и как же интересно их читать, сравнивать с сегодняшним днём. Предлагаем вам, дорогие ребята, прочесть несколько небольших рассказов Константина Дмитриевича Ушинского, педагога и писателя. Написаны они были около полутора столетий назад.

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Пасха – дверь в Вечность

Опубликовано: 17.05.2017

Христос воскресе! В этом ликующем приветствии вся суть христианской веры. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа есть самое главное событие и во всей мировой истории, и в жизни каждого христианина.

Сегодня – день нашего спасения. Спасения от чего? Сегодня мы спасены от смерти!

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Таинственный мир

Опубликовано: 17.05.2017

…автобуса долго не было, и люди изрядно продрогли. Я молился про себя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, пошли нам автобус». Среди нас оказалась и девочка лет пяти, она была легко одета, но весело лазила по сугробам, что-то про себя напевая. Я попросил: «Анечка, помолись Боженьке, пускай пришлёт нам автобус». … Анна всё поняла, кивнула головой, повернулась к фонарю, вскинула руки и неожиданно громко произнесла: «Господи, пришли нам автобус!» И, показав на меня рукой, пояснила: «Они замерзают».

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Послевоенная Пасха

Опубликовано: 17.05.2017

Помню себя с трёх лет. Сальнаволок – карельская деревня на мыску, впадающем в Белое море. Большая пустая изба. Мать посадила на печь: «Не слезай, упадёшь. Да и холодно на полу. Я быстро…» На печи полумрак. В картонной коробке у стены котята с только что открывшимися глазами. Беру одного, кладу себе на колени. Малыш дёргается, припадает к тёплой ноге и затихает. Рядом на стене большие овечьи ножницы. Я уже видел, как ими стригут овец.

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Самый лучший день

Опубликовано: 17.05.2017

После смерти отца и жены немолодой уже хант Ванхо решил принять крещение, а заодно и крестить детей. У него их четверо, и устал он – честно признался себе – за них тревожиться. Ванхо хотел, чтобы, как написано в Библии, которую ему оставили геологи, полностью доверить всё и самому довериться Богу. Но не знал, как это сделать. Долго думал. Потом решил, что с чего-то надо начинать.

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Пока не поздно

Опубликовано: 17.05.2017

Стоит над рекой Лузой удивительной красоты храм. Лес окружает его, жилья человеческого давно рядом нет, места посещаются в основном охотниками да рыбаками. Удивительно встретить в такой глуши церковь редкой стройности, с изысканным сложным декором, будто занесённую сюда сказочным ветром из старинного града Великого Устюга, а может, из Тотьмы или Вологды. Неравнодушные местные люди давно раздумывали над тем, как организовать работы по спасению памятника, но, видимо, решения не находили…

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Задание нашим детям

Опубликовано: 17.05.2017

Ещё вчера шестилетний Саша не знал, что ездить в метро может быть страшно. Третьего апреля в половине третьего взорвалась бомба в петербургской подземке. А сегодня в школе была минута молчания. Саша помнил, как молчали так же 9 мая, но не понимал – зачем. Учитель объяснила, что так мы проявляем сострадание к погибшим…

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Цветник духовный

Опубликовано: 17.05.2017

Вдовый священник с сыном жили в глухой деревне, и он страшно устал бороться с бедностью… На Страстной священник однажды лёг и закрыл глаза – ему больше ничего не хотелось: ни идти служить в пустой храм, ни молиться дома, ни думать, ни жить…

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