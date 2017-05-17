Пасхальное послание

Христос воскресе! В этом ликующем приветствии вся суть христианской веры. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа есть самое главное событие и во всей мировой истории, и в жизни каждого христианина.

Сегодня – день нашего спасения. Спасения от чего? Сегодня мы спасены от смерти!