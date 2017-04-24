Старейший ветеран войны

Нынешний День Победы, к сожалению, не встретит старейший участник Великой Отечественной схимонах Кукша — в миру Николай Андреевич Букирев. Он скончался на родине, в Пермском крае, в возрасте 104 лет. До последних дней он сохранял бодрость и проводя свое время в молитвах, в том числе и лично проводя богослужения.

Господь принял старца сразу после Пасхи, в Светлый понедельник. В сам праздник в тяжелом состоянии его доставили в реанимацию, врачи диагностировали двухстороннее воспаление легких. К сожалению, изношенный войной и полной лишений жизнью организм не смог справиться с болезнью, и в понедельник святого отца не стало.

— Он мало бывал на улице, с трудом доходил только до храма, сильно горбился, не мог дышать полной грудью и, наверное, его где-то продуло, — говорит кунгурский священник Максим Кулаков.

Родился будущий схимонах в 1912 году в деревне Усть-Мечка, это недалеко от Кунгура. Детство пришлось на трудные времена — революция, коллективизация. Семья маленького Коли держала большое хозяйство, сами сеяли хлеб, держали скот. Их раскулачили, пришлось переехать в другую деревню.

Потом началась война, в 29 лет Николай ушел на фронт минометчиком. На «память» о военных годах осталась больная спина — сорвал, таская на себе 30-килограммовый миномет. Рядовой Букирев освобождал Прибалтику, Польшу, дошел до самой Германии. Воевал с первых дней войны до Победы.

— Меня ранили всего один раз — Бог хранил, — рассказывал он.

После возвращения с фронта работал в артели «Вперед», которая вскоре переросла в Кунгурский кожевенный комбинат. В конце 50-х Николай Букирев принял решение посвятить себя служению церкви, стал пономарем в Всехсвятском храме г. Кунгура. В 1998 году, уже в преклонном возрасте, принял монашество. А когда возраст миновал 100-летнюю отметку, принял великую схиму. В постриге ему дано имя Кукши, в честь преподобного Кукши Одесского, исповедника.

Еще недавно келейник старца Михаил Некрасов рассказывал: «Сил-то у него ещё много. По многолетнему обычаю встаёт в 4 часа утра. Совершает своё келейное правило. Затем проделывает путь от дома до храма — всё в гору: он стремится всегда быть на богослужении, потому что жизни без храма не представляет». В храме он проводил каждый день по 8 часов. И в келье не сидел без дела: если не молился, то мастерил рамы для икон и другие поделки, подшивал валенки. С людьми общался немного. «Неразговорчивый, задумчивый, наблюдательный, словно знает цену каждому слову», — так его характеризовал келейник.

Старенького монаха похоронили рядом с храмом, которому Кукша был верен всю жизнь.

— На отпевание собралось очень много людей, более двухсот человек, — говорит отец Максим. — Проститься со старцем приезжал Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Нам всем, конечно, очень жаль. Отец Кукша никогда не жаловался на здоровье, был очень скромным, трудолюбивым, порядочным и чистым душой человеком.