Необычная выставка на Светлой Седмице открылась в Санкт-Петербурге на хорах собора Феодоровской иконы Божией Матери. Называется она «По стопам апостолов» и представляет собой историческую реконструкцию быта Иудеи I-II веков. Это одежда, обувь, гончарные изделия, орудия труда и оружие, внутреннее убранство комнаты, в которой возлежали во время трапезы. Экспонаты предоставлены клубом исторической реконструкции «Бней Давид» («Сыны Давида»). Клуб реконструирует быт простых жителей Иудеи, многие из которых отозвались на проповедь Иисуса Христа и стали первыми христианами. Члены клуба — православные христиане, прихожане храмов Санкт-Петербурга. Как рассказал один участников клуба Алексей Глызин-Богославский, все предметы, представленные на выставке, изготовлены по данным археологических исследований и по образцам, хранящимся в музеях Израиля. Работы выполнены в точном соответствии с аутентичными материалами и технологиями: по запросу музеи Израиля прислали фотографии и описание найденных предметов, и воссоздавали их кузнецы, гончары, сапожники…

Как сообщает ИА «Вода живая», настоятель Феодоровского собора протоиерей Александр Сорокин на церемонии открытия подчеркнул, что подобные выставки помогают ощутить реальность и почувствовать атмосферу того времени:

«В Символе веры мы упоминаем Понтия Пилата не случайно, а для того, чтобы подчеркнуть историзм происходящего, ведь Сын Божий стал человеком в определенный момент человеческой истории. Историзм — необходимая часть нашего вероучения».