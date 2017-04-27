Пятый выпуск — март 2017 (№775)

27.04.2017   Главная     Комментариев нет

В ответе за отречение

Опубликовано: 13.03.2017

Сто лет назад, 15 марта 1917 года, Император Николай Второй отрёкся от престола. Сегодня немало россиян согласны с тем, что крушение монархии привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия. Но при этом многие уверены в том, что «Февральская революция 1917 года сама по себе не имела никакого значения, это лишь первый, предварительный, этап Октябрьской революции! То есть нет понимания, что именно Февраль разрушил монархию и вместе с ней Россию…»

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День за днем

Опубликовано: 20.03.2017

Церковное и мирское

«Открытый лист»

Короткой строкой

 

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Наказание ряженым

Опубликовано: 27.04.2017

Где грань между кощунством, баловством и детским благочестием? Однажды в детстве школьный мой друг с братом проникли в закрытую сельскую церковь, нашли там старую ризу и устроили «богослужение», воспевая на разные голоса. Бабушка их, работавшая смотрителем «памятника архитектуры», про жития святых, которые сызмальства подражали священникам, видимо, ничего не знала. Но хорошо знала своих внуков…

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Как становятся ратью

Опубликовано: 27.04.2017

Иерей Иоанн Коюшев создал и возглавил в Сыктывкаре детско-юношеское движение «Ратники Святой Руси». В редакцию «Веры» он пришёл, по нашему приглашению, с помощником Максимом Курсовым, в прошлом артиллеристом. Сразу скажу, что в них подкупает. Оба трудятся не потому, что кто-то попросил, – личный интерес даже не на первом месте, а определяет практически всё. Сын офицера, отец Иоанн ушёл в армию прямо из семинарии…

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Созвучие

Опубликовано: 27.04.2017

Есть в Петербурге в одном приходе такой замечательный молодёжный ансамбль духовных песен – «Светилен». Многие его участники не имеют специального музыкального образования, но тем не менее ансамбль постоянно занимает призовые места на разных фестивалях. Одна из причин этого – песни, которые они исполняют. Авторами большинства из них являются поэт Татьяна Егорова и композитор Михаил Малевич.

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Господь всё дал

Опубликовано: 27.04.2017

Дед брал его в поле изучать травы, а сам он – «уроки» у старушек-целительниц. Фитотерапевт Владимир Вишнёв обращается к своей православной аудитории: «Начиная с конца апреля у нас растений лекарственных растёт немерено! Давайте выйдем за город…» И ведёт их в самые неожиданные места, например в митрополичий садик Александро-Невской лавры, чтобы показать лекарственные растения, растущие буквально под ногами.

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Новороссийский дневник

Опубликовано: 27.04.2017

В Луганске мы засели прочно. Пора бы уже в Донецк перебазироваться, где намечены «главные темы», но почему-то уезжать не хочется. Очень уютный город, как ни странно это звучит в военное время. Уютный – в человеческом плане. В Донецке-то люди более городские, такие же как в Питере или Москве. А здесь даже в солдатах видится что-то народное, сельское, не случайно здешняя армия официально называется «Народная милиция ЛНР».

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15 фактов о преподобном Лазаре Мурманском

Опубликовано: 27.04.2017

21 марта отмечается память преподобного Лазаря Мурманского, просветителя Поморья. Мурманским святого Лазаря назвали безотносительно к Кольскому полуострову и современному Мурманску. Он подвизался на полуострове Мурму, иначе именуемом Мучь-островом, между Онежским и Муромским озёрами.

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Мысли на Великий пост

Опубликовано: 27.04.2017

Мысли отцов Церкви, помогающие достойно и пользой для души прожить дни Великого поста.

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Подвиг

Опубликовано: 27.04.2017

Однажды на уроке в воскресной школе батюшка Александр рассказывал о подвигах преподобного Сергия Радонежского. Серёжа, который носил имя преподобного Сергия и очень любил своего небесного покровителя, с восторгом слушал о том, как святой трудился на самых тяжёлых работах и во всём подавал пример монастырской братии. И сейчас, сидя на уроке, он подумал, как было бы хорошо жить в то время и совершать в монастыре какой-нибудь подвиг.

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Солнышки из теста

Опубликовано: 27.04.2017

На Руси ко дню памяти сорока мучеников Севастийских, 22 марта, издавна пекли птичек из теста – чаще «жаворонков», реже «воробышков» да «куликов», «снегирьков» да «сорок». А вот в некоторых местах на Архангелогородчине – в старинных городах Каргополе, Мезени и их окрестностях – хозяйки сажали в печь «тетёрок». Правда, на птиц они вовсе не были похожи. «Тетёрки», или витушки, – это кружево из ржаного теста.

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По-старому, с Богом

Опубликовано: 27.04.2017

Если посмотреть на свою ладонь, то увидим на ней пять пальцев. С точки зрения современной экономики, их можно рассматривать как конкурентов. Каждому из них нужна кровь, питательные вещества, занятия и прочее. Каждый имеет разное достоинство. Но здравый смысл заявляет – нет, они не конкуренты, а сотрудники, дополняющие друг друга.

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Истории из жизни православного сестричества

Опубликовано: 27.04.2017

«Мой опыт церковной жизни ограничивался в то время только свечками, – пишет Татьяна Луппова в своих заметках «Истории из жизни православного сестричества». – Могла ли я подумать тогда, что многие последующие годы моей жизни будут связаны именно с храмом областной больницы! Но по Промыслу Божию именно так всё и случилось…»

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Малое меняет многое

Опубликовано: 27.04.2017

Заметка «Поход против гомеопатии» («Вера», № 773, февраль 2017 г.) вызвала дискуссию на сайте нашей газеты. Одни поддержали предложение Комиссии по борьбе с лженаукой при РАН РФ запретить гомеопатию как ненаучное и вредное направление в медицине, другие отметили, что гомеопатия реально исцеляет людей. За рамками остался вопрос: а насколько научны выводы комиссии? На эту тему написала в нашу газету кандидат геолого-минералогических наук Галина Руссо, знакомая нашим читателям по рубрике «Ступени».

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Пора тебе уж пробудиться

Опубликовано: 27.04.2017

Духовная песнь «Пора уж тебе пробудиться» настраивает на покаянный лад Великого поста.

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Цветник духовный

Опубликовано: 27.04.2017

Жил на Афоне пожилой монах, а где-то рядом с его кельей обитала лягушка. Стоило ему взяться за молитву, как она начинала громко квакать. Старец терпел её из последних сил, наконец, не выдержал, призвал послушника-мирянина ополчиться против злодейки.

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