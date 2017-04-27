Пятый выпуск — март 2017 (№775)
В ответе за отречение
Сто лет назад, 15 марта 1917 года, Император Николай Второй отрёкся от престола. Сегодня немало россиян согласны с тем, что крушение монархии привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия. Но при этом многие уверены в том, что «Февральская революция 1917 года сама по себе не имела никакого значения, это лишь первый, предварительный, этап Октябрьской революции! То есть нет понимания, что именно Февраль разрушил монархию и вместе с ней Россию…»
День за днем
Церковное и мирское
«Открытый лист»
Короткой строкой
Наказание ряженым
Где грань между кощунством, баловством и детским благочестием? Однажды в детстве школьный мой друг с братом проникли в закрытую сельскую церковь, нашли там старую ризу и устроили «богослужение», воспевая на разные голоса. Бабушка их, работавшая смотрителем «памятника архитектуры», про жития святых, которые сызмальства подражали священникам, видимо, ничего не знала. Но хорошо знала своих внуков…
Как становятся ратью
Иерей Иоанн Коюшев создал и возглавил в Сыктывкаре детско-юношеское движение «Ратники Святой Руси». В редакцию «Веры» он пришёл, по нашему приглашению, с помощником Максимом Курсовым, в прошлом артиллеристом. Сразу скажу, что в них подкупает. Оба трудятся не потому, что кто-то попросил, – личный интерес даже не на первом месте, а определяет практически всё. Сын офицера, отец Иоанн ушёл в армию прямо из семинарии…
Созвучие
Есть в Петербурге в одном приходе такой замечательный молодёжный ансамбль духовных песен – «Светилен». Многие его участники не имеют специального музыкального образования, но тем не менее ансамбль постоянно занимает призовые места на разных фестивалях. Одна из причин этого – песни, которые они исполняют. Авторами большинства из них являются поэт Татьяна Егорова и композитор Михаил Малевич.
Господь всё дал
Дед брал его в поле изучать травы, а сам он – «уроки» у старушек-целительниц. Фитотерапевт Владимир Вишнёв обращается к своей православной аудитории: «Начиная с конца апреля у нас растений лекарственных растёт немерено! Давайте выйдем за город…» И ведёт их в самые неожиданные места, например в митрополичий садик Александро-Невской лавры, чтобы показать лекарственные растения, растущие буквально под ногами.
Новороссийский дневник
В Луганске мы засели прочно. Пора бы уже в Донецк перебазироваться, где намечены «главные темы», но почему-то уезжать не хочется. Очень уютный город, как ни странно это звучит в военное время. Уютный – в человеческом плане. В Донецке-то люди более городские, такие же как в Питере или Москве. А здесь даже в солдатах видится что-то народное, сельское, не случайно здешняя армия официально называется «Народная милиция ЛНР».
15 фактов о преподобном Лазаре Мурманском
21 марта отмечается память преподобного Лазаря Мурманского, просветителя Поморья. Мурманским святого Лазаря назвали безотносительно к Кольскому полуострову и современному Мурманску. Он подвизался на полуострове Мурму, иначе именуемом Мучь-островом, между Онежским и Муромским озёрами.
Мысли на Великий пост
Мысли отцов Церкви, помогающие достойно и пользой для души прожить дни Великого поста.
Подвиг
Однажды на уроке в воскресной школе батюшка Александр рассказывал о подвигах преподобного Сергия Радонежского. Серёжа, который носил имя преподобного Сергия и очень любил своего небесного покровителя, с восторгом слушал о том, как святой трудился на самых тяжёлых работах и во всём подавал пример монастырской братии. И сейчас, сидя на уроке, он подумал, как было бы хорошо жить в то время и совершать в монастыре какой-нибудь подвиг.
Солнышки из теста
На Руси ко дню памяти сорока мучеников Севастийских, 22 марта, издавна пекли птичек из теста – чаще «жаворонков», реже «воробышков» да «куликов», «снегирьков» да «сорок». А вот в некоторых местах на Архангелогородчине – в старинных городах Каргополе, Мезени и их окрестностях – хозяйки сажали в печь «тетёрок». Правда, на птиц они вовсе не были похожи. «Тетёрки», или витушки, – это кружево из ржаного теста.
По-старому, с Богом
Если посмотреть на свою ладонь, то увидим на ней пять пальцев. С точки зрения современной экономики, их можно рассматривать как конкурентов. Каждому из них нужна кровь, питательные вещества, занятия и прочее. Каждый имеет разное достоинство. Но здравый смысл заявляет – нет, они не конкуренты, а сотрудники, дополняющие друг друга.
Истории из жизни православного сестричества
«Мой опыт церковной жизни ограничивался в то время только свечками, – пишет Татьяна Луппова в своих заметках «Истории из жизни православного сестричества». – Могла ли я подумать тогда, что многие последующие годы моей жизни будут связаны именно с храмом областной больницы! Но по Промыслу Божию именно так всё и случилось…»
Малое меняет многое
Заметка «Поход против гомеопатии» («Вера», № 773, февраль 2017 г.) вызвала дискуссию на сайте нашей газеты. Одни поддержали предложение Комиссии по борьбе с лженаукой при РАН РФ запретить гомеопатию как ненаучное и вредное направление в медицине, другие отметили, что гомеопатия реально исцеляет людей. За рамками остался вопрос: а насколько научны выводы комиссии? На эту тему написала в нашу газету кандидат геолого-минералогических наук Галина Руссо, знакомая нашим читателям по рубрике «Ступени».
Пора тебе уж пробудиться
Духовная песнь «Пора уж тебе пробудиться» настраивает на покаянный лад Великого поста.
Цветник духовный
Жил на Афоне пожилой монах, а где-то рядом с его кельей обитала лягушка. Стоило ему взяться за молитву, как она начинала громко квакать. Старец терпел её из последних сил, наконец, не выдержал, призвал послушника-мирянина ополчиться против злодейки.
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