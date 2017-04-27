В ответе за отречение

Сто лет назад, 15 марта 1917 года, Император Николай Второй отрёкся от престола. Сегодня немало россиян согласны с тем, что крушение монархии привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия. Но при этом многие уверены в том, что «Февральская революция 1917 года сама по себе не имела никакого значения, это лишь первый, предварительный, этап Октябрьской революции! То есть нет понимания, что именно Февраль разрушил монархию и вместе с ней Россию…»