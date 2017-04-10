Третий выпуск — февраль 2017 (№773)

10.04.2017   Главная     Комментариев нет

Поход против гомеопатии

Опубликовано: 10.02.2017

В России началась борьба с гомеопатией. Но почему? Ведь двести лет назад германский учёный Самуэль Ганеман пришёл к тем же выводам, что в своё время Гиппократ и Парацельс: подобное должно лечить подобным. Надо сказать, что православное духовенство в России поверило в гомеопатию сразу.

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День за днём

Опубликовано: 10.04.2017
  • В хорошие руки
  • Новые правила
  • Короткой строкой
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Пропал без вести?

Опубликовано: 10.04.2017

40 дней минуло, как в последний раз видели иеромонаха Варфоломея (Потапова), настоятеля храма Свт. Виктора (Островидова) в таёжном селе Новый Бор, что в Усть-Цилемском районе Республики Коми. Многие СМИ, в том числе «Интерфакс», поместили его фото с сообщением: «Пропал без вести». Так ли это?

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Сеть

Опубликовано: 10.04.2017

Помогает ли сеть нам развиваться или тянет на дно? Попробуем найти ответ в беседе с иеромонахом Александром (Митрофановым), руководителем молодёжного отдела Сыктывкарской епархии. Отец Александр – активный пользователь Интернета: ведёт свой видеоблог на Ютубе, состоит в интернет-проекте «Батюшка онлайн», в котором отвечает на вопросы и общается с людьми через личные сообщения.

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«Величие Севера он воплотил на полотнах…»

Опубликовано: 10.04.2017

В 1896 г. на пароходе «Ломоносов» Александр Борисов побывал на Новой Земле, в организованных архангельским губернатором становищах оленеводов. А перед тем привёз «два пуда этюдов» из поездки на Кольский полуостров. Так состоялось рождение нового художника, певца Севера… Но вторую половину жизни Борисов посвятил совсем другому делу.

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Диалектика полковника Погорелова

Опубликовано: 10.04.2017

Она диагнозы ставила с удивительной точностью… Рассказали священнику о своих сомнениях. Он велел прийти причаститься и перед Чашей попросить: “Если дар от Тебя, оставь, если нет – забери”. Когда Таня последовала его совету, в храм зашёл майор милиции, и жена увидела, что у него желчный пузырь забит камнями. То есть дар остался, а что с ним делать – Господь предоставил решать нам…»

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Новороссийский дневник

Опубликовано: 10.04.2017

Мы сидим, пожалуй, в самом мирном местечке Луганска – в кафе на старинной Казанской улице. То, что в стене этого здания зияет дыра, а напротив, через улицу, на домах видны пятна свежей штукатурки, быстро забывается. Война, обстрелы, смерти людей кажутся чем-то киношным, ненастоящим. Так уж устроен человеческий ум – не принимает он абсурда насильственной смерти. Даже если о ней говорят те, кто видел её в упор.

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Непростой выбор

Опубликовано: 10.04.2017

Начало юбилейного года Русской революции ознаменовалось небольшой, но знаменательной победой левых. Наши читатели, должно быть, помнят редакционный «Хронограф» (№ 762, ноябрь 2016 г.) о попытке в прошлом году установить памятную доску на фасаде дома, где жил адмирал Колчак. Ещё до официального открытия доски она была испорчена вандалами. Параллельно противники памяти Колчака, в данном случае Движение «Суть времени» общественного деятеля Кургиняна, подало судебный иск против установки памятного знака.

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Наставления схиархимандрита Зосимы (Сокура) (1944–2002)

Опубликовано: 10.04.2017

Схиархимандрит Зосима, который называл себя «простым сельским священником», был духовником Донецкой епархии, старцем, пламенным молитвенником и проповедником, борцом против раскола на Украине, призывавшим держаться Русской Православной Церкви. Множество мирян и священников приезжали в его обитель за духовным советом и наставлением.

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Вредная физика

Опубликовано: 10.04.2017

Однажды, сидя на уроках в школе, Серёжа решил, что ему пора определяться с выбором будущей профессии. Можно было бы стать врачом, как мама, или военным, как папа, но мальчик хотел посвятить свою жизнь служению Церкви. Весь урок русского языка он думал, какую церковную профессию выбрать, а на литературе твёрдо решил стать регентом. Слух у него был хороший; голос, правда, самый посредственный – но ведь для регента голос не главное…

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Про то, как один крестьянин…

Опубликовано: 10.04.2017

Талантливый у нас народ! Порой один-единственный «мужичишко в армячишке» мог справиться с задачей, над которой всем миром голову ломали.

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Мир всем

Опубликовано: 10.04.2017

Обсуждаем с братией, как укрепить добрые отношения друг с другом. Обращаю внимание, что на упрёках в грехах, на обвинениях ничего хорошего не построишь и согласия не достигнешь. Грехи – это пыль, прах и грязь, они не могут быть фундаментом прочных человеческих отношений. Если ты в ком-то видишь грех, то это потому, что этот грех сидит в тебе. Видишь тщеславного – значит, и ты тщеславен, видишь жадного – и ты жаден, видишь лгуна – и ты лжец не меньший. Так что же нам делать, чтобы сохранить мир?

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Любовь или влюблённость?

Опубликовано: 10.04.2017

День влюблённых – это откровенный бизнес-проект, к которому беззастенчиво приверстали святого Валентина. На атрибутике этого «праздника» ушлые коммерсанты зарабатывают огромные деньги. Но Бог им судья. У православных свои проблемы. Как нам сделать нашу любовь видимой? Какими мы должны быть, чтобы люди, заходящие в храм, согревались светом не только Божией любви, но и нашей тоже?

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Вольная птица Таисия

Опубликовано: 10.04.2017

Изнуряюще жаркий день клонился к вечеру. Освежая из лейки поникшие растения, я поглядывала на калитку. Дочь всё не шла, хотя ей давно уже было пора вернуться.

– Я здесь! – наконец бодро крикнула она, стукнув калиткой. Пробежала к крылечку с каким-то узлом, кинула на ступеньку.

– Странницу веду, – заявила, – староверку-раскольницу. Она там, на газоне, отдыхает.

Ошарашенная новостью, я прошла к крыльцу…

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Осень – она моя…

Опубликовано: 10.04.2017

Новый директор школы вызвал Маргариту Петровну прямо с урока.

– Я уважаю все ваши заслуги, – сказал он ей, – и тем более уважаю ваш солидный возраст. Хоть женщинам о возрасте говорить и не принято, вам я скажу прямо. Сейчас везде тенденция и основной курс на молодёжь… – произнёс директор и опустил глаза. – Как говорится, молодым везде у нас дорога…

«Ему стыдно», – подумала Маргарита Петровна…

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Долгий путь

Опубликовано: 10.04.2017

Это событие случилось в конце марта прошлого года. Я зашла в редакцию газеты «Вера-Эскoм» и увидела почерневшую от времени доску, лежащую на низеньком шкафу. Рука сама потянулась к ней: «Что это у вас?» Взяла в руки и увидела святого. Лик был заметен, но глаза… выколоты чем-то острым. Местами рисунок стёрт, еле проглядывала одежда.

– Что это за икона?

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Благодарность нашим жертвователям

Опубликовано: 10.04.2017

Спасибо вам, дорогие читатели, за помощь газете в прошедшем году. Только благодаря вам мы выпускали газету своевременно и выполнили годовой план по номерам.

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Цветник духовный

Опубликовано: 10.04.2017

Один мальчик каждый день тайком убегал в лес. Его отец начал волноваться. Что мальчик мог там делать каждый день?

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