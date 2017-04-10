Поход против гомеопатии

Изнуряюще жаркий день клонился к вечеру. Освежая из лейки поникшие растения, я поглядывала на калитку. Дочь всё не шла, хотя ей давно уже было пора вернуться.

– Я здесь! – наконец бодро крикнула она, стукнув калиткой. Пробежала к крылечку с каким-то узлом, кинула на ступеньку.

– Странницу веду, – заявила, – староверку-раскольницу. Она там, на газоне, отдыхает.

Ошарашенная новостью, я прошла к крыльцу…