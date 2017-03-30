«Злословят нас – мы благословляем»

Наталью Поклонскую вновь «изобличили», на этот раз за высказывание на телеканале «Царьград». Прогрессивная и атеистическая общественность не смотрит его из принципа, но кто-то сигнализировал – и началось бурное обсуждение: имеет ли право депутат Государственной Думы верить в то, что в Севастополе начал мироточить бюст св. Императора Николая Второго? Одни возопили о глупости Поклонской, другие о её мракобесии. Было много невразумительных оскорблений, даже сквернословия.

Этот накал меня поразил. То, что Наталья озвучила без проверки сообщение из Крыма, конечно, не радует. Комиссия Симферопольской и Крымской епархии побывала у часовни перед прокуратурой, где стоит бронзовый бюст. Признаков чуда не обнаружено, но очевидцы утверждают, что есть следы мироточения на иконах в часовне. Возможно, Поклонская что-то неверно поняла.

Но знаете, я загляделся лицом Натальи, освещённым любовью, когда она говорила про это мироточение. И мне глубоко безразлично, ошиблась она или нет. Я видел мужественного, искреннего человека, который, хорошо это или плохо, ничего не умеет делать вполсилы. Некоторые полагают, что она стала прокурором Крыма случайно, волею обстоятельств. Это не так. В своё время именно Поклонская стала обвинителем на процессе по делу одной из самых крупных организованных группировок на полуострове. Мужчины-прокуроры испугались, а она – нет. То же самое произошло и в 2014 году.

Сравнивая Наталью с теми, кто бешено её поносит или тихо насмешничает, могу сказать, что сравнение не в их пользу. Что интересно: многие неверующие или просто далёкие от Церкви, но благородные люди призвали прекратить эту травлю, сказав о том, что Поклонская как верующий человек имеет полное право на своё мнение.

Нам, нашей Церкви не нужно бояться выглядеть вот так, «неумно». Мы будем вызывать смех каждый раз, когда станем говорить о чуде, даже если его достоверность подтвердят научные комиссии. Бояться нам нужно выглядеть неискренними, жестокосердными, пытающимися угодить сильным мира сего. Вот что опаснее всего для Церкви. Очень понравился отклик на случившееся епископа Крымского Панкратия, сказавшего: «Не будем критиковать молодую, не искушённую ещё в политике женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрёхов – горбатого могила исправит. Оставим в покое и высокообразованных православных интеллигентов и богословов, у которых сам факт мироточения вызывает язвительные насмешки…»

Действительно, Бог им судья, этим людям. На днях кинорежиссёр Алексей Учитель потребовал запретить вывешивать в храмах петиции против его фильма «Матильда». Фильм пока не вышел, но есть трейлер и сценарий, судя по которым, Учитель, ради красного словца, допустил оскорбительные неточности в адрес Государя и Императрицы Александры Фёдоровны. Люди, подобные ему, уверены, что им можно всё, а нам следует скрывать, что мы о них думаем.

Другая тема, разделяющая наше общество, – вопрос о захоронении останков Ленина, к которому призвало руководство Русской Зарубежной Церкви. Патриархия ответила устами сотрудника Синодального отдела Александра Щипкова, сказавшего: «Мы прекрасно понимаем, что его присутствие на Красной площади не имеет ничего общего с христианскими традициями. Но мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить исключительно из религиозных, а не из политических соображений».

Всё понятно, хотя я не представляю, как в этом вопросе разделить религиозные и политические соображения. Александр Владимирович хорошо сказал, что в Гражданской войне не было победителей – обе стороны проиграли. Смущение вызывает другая мысль Щипкова, которая, с одной стороны, совершенно правильная. По его словам, «нашими противниками делается всё для того, чтобы вновь расколоть наше единство, растащить людей по “историческим квартирам”. Если поддадимся на это – вновь проиграем».

Да, идеи «декоммунизации» – это точно не ко времени. Но надо понимать, что люди уже растащены по «историческим квартирам», однако это им даже жениться друг на друге не мешает. И не мешало. Не раз видел на кладбищах, как в одной оградке стоит пирамидка со звездой и православный крест; не приглядываясь, можно догадаться, где муж, а где жена. Не стоит нам скрывать своей позиции по захоронению Ленина, но ни к чему настаивать, чтобы оно произошло. Высказали своё мнение, а дальше пусть общество решает. Но и не нужно делать вид, что у нас нет разногласий.

В чём я вижу большую проблему: мы, православные, до сих пор не создали концепции, где осмысливалась бы история ХХ века и произнесено было слово о святом Царе, где нашлось бы место и уважению ко всему лучшему, что было сделано при советской власти, и неприятию худшего. Важно выразить наше отношение к гонениям, коллективизации, власовскому движению, Победе в Великой Отечественной войне, первому полёту человека в космос, массовому строительству дешёвого жилья и постепенной утрате смысла жизни советским человеком, к губительным реформам девяностых и возрождению Церкви, которое помогло стране выстоять. В этой концепции не должно быть места дипломатии и борьбе за мнимое единство, вместо этого – уважение к людям, терпимость к их заблуждениям, любовь к истории России, которая началась не в 1917-м году, но и не закончилась в 17-м.

Когда я вижу, как искренняя христианка, славный русский человек Наталья Поклонская один на один борется с нападками врагов Церкви и не знает, как отвечать на справедливые упрёки, вспоминается история с Крымской прокуратурой, где мужчины куда-то всё время пропадали, когда дело доходило до серьёзных проблем. Это неправильно. А что касается «исторических квартир» – их не примирить, отсиживаясь в своей, как тот премудрый пескарь у Салтыкова-Щедрина. Давайте обустроим её так, чтобы можно было приглашать людей, чтобы они понимали: здесь правда.