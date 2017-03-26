Из всех самых гадких и страшных слов, которые Евгения Сергеевна услышала во время скандала от своей семнадцатилетней дочери Ирочки, больше всего ей запомнились вот эти:

– Да я бы всех одиноких женщин, которые хотят родить ребёнка, кастрировала бы в обязательном порядке, чтобы их дети потом не мучились от нищеты и унижений! Не можешь достойно содержать ребёнка – нечего и рожать.