Второй выпуск — январь 2017 (№772)
Трещина
События вокруг собора Исаакия Далматского – одна из самых громких тем января. Едва только 10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сказал, что Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» будет «по договорённости с Патриархом» передан в безвозмездное бессрочное пользование Церкви – как понеслось!..
День за днём (№772)
«Хрустальные звоны»
Фреска вернётся в Святую Софию
Короткой строкой
Ангелы Ленинграда
В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. По узкоколейке, новой сухопутной Дороге жизни, в несломленный город пошли поезда. Голод не исчез, но потерял своё смертоносное жало. Цена прорыва огромна: две-три тысячи жизней наших бойцов было отдано за каждый километр коридора, пробитого в блокадном кольце…
На три тома чудес
Она стояла с ящичком для пожертвований у ворот нашего храма Адриана и Натальи, когда я бежала на службу. Служба закончилась, а маленькая женщина в пуховом платке, чёрном плаще поверх тёплой кофты и залатанном подряснике стояла на своём посту вся в снегу. Мне стало её очень жаль. Принесла термос с горячим чаем и сушки. Так и познакомились. Выяснилось, что она монахиня в миру, зовут Алипия.
Книга без обложек
Санкт-Петербург, панельная многоэтажка на улице Седова. Ничего случайного в жизни не бывает, и символично, что старый моряк Ростислав Игоревич Мальковский на склоне лет поселился с супругой на этой улице, носящей имя знаменитого моряка-исследователя. А может, Господь привёл сюда, чтобы не забывали Мальковские о своём родственнике, однофамильце полярника, – духовнике Гефсиманского монастыря архимандрите Серафиме (Седове)?..
Как получаются мультики
В нашем городе Сыктывкаре мне известны две любительские студии анимации. Одну из них создала Наталья Ширяева. Знакомы мы с ней давно, вместе помогали восстанавливать Кылтовский Крестовоздвиженский монастырь. Наташа всегда была генератором идей в нашем молодёжном лагере «Добрые побуждения», а сегодня большую часть сил вкладывает в Студию весёлой анимации «Не сон». Памятуя про её успехи на волонтёрском поприще, я понял, что и здесь всё серьёзно.
Новороссийский дневник
(Продолжение. Начало в №№ 769-771)
Подарок морской ракушки
В декабре, в 770-м выпуске нашей газеты, в статье «Светлым жемчугом украшу», мы рассказали вам, ребята, о старинном ремесле низания жемчугом. А сегодня поговорим о раковинах-жемчужницах. Алмазы, изумруды, сапфиры, рубины люди добывают в толще земли. И только жемчуг, единственный из драгоценных камней, сотворён живым существом.
Про Псалтирь и кота Барсика
«Папа так объясняет, как ни в одной книжке никогда не объяснят. Вот недавно Гена у него спрашивает: “Если Бог Вездесущий, значит, Он везде? И во всей вселенной нет такого места, где Бога нет? А как же в преисподней? В аду? Или где-нибудь, где много греха? Там тоже Бог?”» Рассказ протоиерея Сергия Николаева из аудиокниги «Необычный подарок. Детские истории сельского прихода».
Входящему в храм
Выезжая за границу, мы ведь испытываем некоторую неуверенность, опасения, при этом готовы исполнять законы страны, в которой находимся? Вот так и человек, входя в храм, может испытывать смущение. Оно возникает не случайно. Даже неосознанно человек ощущает, что он входит в другой мир, в котором свои нормы поведения.
Как быстро бегут облака
Из всех самых гадких и страшных слов, которые Евгения Сергеевна услышала во время скандала от своей семнадцатилетней дочери Ирочки, больше всего ей запомнились вот эти:
– Да я бы всех одиноких женщин, которые хотят родить ребёнка, кастрировала бы в обязательном порядке, чтобы их дети потом не мучились от нищеты и унижений! Не можешь достойно содержать ребёнка – нечего и рожать.
Грехи мои тяжкие
«Ухватив Марусю за пуговицу, она таращила на неё свои чёрные бурятские глаза и со скоростью 100 Мбит в секунду обрушивала на подругу торнадический вихрь положительной информации. При этом она беспокойно приплясывала на месте, мимоходом отрывала несчастную пуговицу, совала её себе в карман и жестикулировала, как грузинский торговец на сибирском базаре»…
Четыре маленьких рассказа нашего нового автора Людмилы Листовой.
Рядом с преподобным
14 января 2017 года в селе Усть-Недума в возрасте 84 лет скончался протоиерей Николай Ершов, клирик Яранской епархии. В 80-х годах несколько лет он подвизался алтарником в Лальске. В начале 1991 года вятский владыка Хрисанф рукоположил его в дьяконы, а через две недели – во иерея, и с 11 февраля о. Николай стал настоятелем старинного Введенского храма. Тогда со священниками было туго, поэтому тракторист с шестиклассным образованием на должности настоятеля вовсе не был чем-то необычным.
Памяти Царской Семьи
«В этой постановке не было задумано актёрской игры как таковой, скорее его можно назвать литературно-музыкальной композицией. Но нам показалось важным, чтобы на сцене были живые люди в образе членов Царской Семьи – как иллюстрация того, что Царственные страстотерпцы жили среди нас. И больше того – что они и сейчас с нами, уже как святые, которым можно молиться».
Просьбы о помощи
Просьбы о помощи
Выпуск 1, 2017 год
Звонок в деревню
Много на карте России деревенек с именем Ивановка. В одной из них, на Рязанщине, живёт моя крёстная Мария Дмитриевна. Полвека назад здесь кипела жизнь, а крёстная была первой певуньей и плясуньей, когда гуляли всем миром на свадьбах или проводах в армию, – скорее гармонист устанет, чем Маня Гурьянова.
Цветник духовный
«Оптинский старец, схиархимандрит Исаия, в юности, живя в миру, готовился к монашеству и подвижничал. Так, он ежедневно полагал по 1000 поклонов. Когда он поступил в Оптину пустынь, сказал об этом великому старцу схииеромонаху Льву. Старец дал ему послушание полагать ежедневно по 50 поклонов. Через некоторое время о. Исаия говорит старцу, что ему трудно исполнять данное послушание.
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