Рыбинский Китеж-град

Эконом Свято-Данилова монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой) отправился с экспедицией дайверов на Рыбинское водохранилище в Ярославской области. С сотоварищи он погружается на дно и проводит там съёмки. Участие монаха вполне естественно, ведь на дне после затопления в 1936 году остались православные храмы.

«Наша задача — попытаться найти затопленные святыни Мологского края, — рассказал журналистам Первого канала монах-дайвер и духовник экспедиции. — Здесь было много святых, много подвижников, шесть монастырей, поэтому для священника, конечно, это очень интересно».

Подводная съёмка в будущем станет основой для 3D-модели, благодаря которой каждый сможет увидеть утраченные святыни. Некоторые предметы удаётся поднять на поверхность, в частности, дайверы на месте затопленной колокольни в окрестностях города Молога нашли осколок бронзового колокола. На нём изображён Никола Чудотворец, что дайверы сочли за добрый знак — ведь он покровительствует путешественникам-мореходам.

Конец зимы для исследований дайверы выбрали специально, ведь летом у дна вода мутная. В ближайших планах — поиск и обследование затопленной Югской Дорофеевой пустыни.