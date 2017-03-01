Первый выпуск 2017 года (№771)
Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Рождество Христово 2016/2017 года.
День за днем
- Постом приятным
- Мальчик с кораблём в руках
- «За проезд – показываем…»
- Короткой строкой
Человек в руках Божьих
«Главное для любого регента – пройти первый годовой круг. Служба на Успение Божией Матери очень сложная, читать книжку бессмысленно. Прочитав богослужебные указания, я с истерикой заявила мужу: «Не пойду, у меня не получится ничего!» Слава Богу, мне опять помогли. Я позвонила подруге, которая работала в Преображенском соборе, и она сказала: «Ты сейчас книжку закрой, возьми бумажку и записывай». Но всё же я рыдала на службе…» Беседа с регентом Чесменской церкви Рождества Иоанна Предтечи Юлией Бордиловской. (С.-Петербург)
Когда небеса близко
Дорогие наши читатели! Редакция газеты «Вера» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем тепла и радости в каждом доме, мира и благоденствия всем.
Вместе с этим выпуском газеты всем подписчикам будет доставлен Православный настенный календарь на 2017 год. Называется он нынче «Небо Севера». А о том, какое именно «небо» имеется в виду, читайте в публикации «Когда небеса близко» художника этого самого календаря Елены Григорян.
«Мы с Предтечей храним обитель»
«Проснувшись утром и перекрестившись, я первым делом подхожу к окну. Напротив, совсем близко, алтарь нашего чудесного деревянного Иоанно-Предтеченского храма. За ним, вдалеке, виднеется Рыбинское водохранилище, где любимое Леушино, сокрытое водами, как Китеж-град, где могилка дорогой матушки игумении Таисии. Я мысленно прошу её благословения на предстоящий день – себе и сёстрам». Заметки матушки Кириллы (Червовой) о возрождающемся Леушинском Иоанно-Предтеченском женском монастыре в Мяксе (Вологодская обл.).
Новороссийский дневник
Продолжение «Новороссийского дневника» журналистов «Веры». Культурная жизнь в Луганской народной республике и рассказ участницы «Европейских дебатов».
ПРИМЕЧАНИЯ: нужны будут ссылки на предыдущие публикации по экспедиции в Новороссию, в №№ 769, 770. И ещё ссылка на сказку Елены Заславской «Эхинопсис и Ёлочка» в «Колокольчике», в этом же выпуске (771).
Книга без обложек
«Стены квартиры увешаны фотографиями людей, живших в прошлом и позапрошлом веках. В доме чинная патриархальная атмосфера. Супруга хозяина разливает чай по чашкам. Пришёл я перед Рождеством, так что угощения постные, но – слава хозяйке! – одних пирогов пять видов». В беседе с корреспондентом «Веры» петербуржец Ростислав Игоревич Мальковский рассказывает о своих именитых предках и вспоминает детство. Ему довелось пережить блокаду и эвакуацию.
С благодарностью
О благодарности Господу за всё, что случается с нами в жизни, говорит Игумен Игнатий (Бакаев), ведущий рубрики «Доброслов».
15 фактов о празднике Богоявления
В древности Крещение и Рождество Спасителя праздновали в один день. Лишь в V–VI веках Рождество стало отдельным праздником. А некоторые Церкви, например Эфиопская Православная и Армянская Григорианская, по-прежнему отмечают Рождество и Крещение как единый праздник. (Интересные факты о празднике Богоявления и традиционный рецепт сочива).
Рождественская ночь
Ноты и текст рождественской песни
Эхинопсис и Ёлочка
«Жил-был кактус. По-научному он назывался Эхинопсис, но мы звали его Эх. Эх был слегка небрит и вечно недоволен, ведь ему не нравилось жить в наших краях. Его родиной была далёкая жаркая Мексика, где никогда не было снега…» Автор милой рождественской сказки Елена Заславская живёт в Луганске, работает в академии культуры и искусств.
«И снег, и звёзды, и чистота»
Появление сайта vetrovo.ru, посвящённого творчеству иеромонаха Романа (Матюшина), стало событием в мире православной литературы. Автор и ведущий сайта –журналист и писатель Ольга Надпорожская, печатавшаяся в нашей газете («Голос любви», № 590, июнь 2009 г.). Она ответила на наши вопросы.
Проза и стихи иеромонаха Романа (Матюшина)
«По человеческому разумению нет ни единой возможности выкарабкаться из трясинного тупика. Ни единой! Несколько дней душу постоянно саднило покаянным воплем: «Господи, спаси ны, погибаем!» И Господь вразумил! И как же вразумил! Вот об этом расскажу подробнее». Проза и стихи иеромонаха Романа (Матюшина)
Праздник Крещения: хватит ли бочки святой воды?
Ведущая новой рубрики «Ступени» — Галина Руссо — живёт в Санкт-Петербурге и работает катехизатором в храме Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте. Для кого-то из вас её заметки станут полезной информацией о жизни в Церкви, для кого-то – хорошим подспорьем в деле миссии для тех, кто ещё за её оградой. В любом случае мы верим, что они помогут вам подняться на несколько ступеней в духовном возрастании.
Цветник духовный
В «Цветнике духовном» — совет старца о том, как научиться разбираться в людях.
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