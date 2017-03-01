Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Дорогие наши читатели! Редакция газеты «Вера» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем тепла и радости в каждом доме, мира и благоденствия всем.

Вместе с этим выпуском газеты всем подписчикам будет доставлен Православный настенный календарь на 2017 год. Называется он нынче «Небо Севера». А о том, какое именно «небо» имеется в виду, читайте в публикации «Когда небеса близко» художника этого самого календаря Елены Григорян.