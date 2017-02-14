Реальное чудо

Вынутая щепка

Наша семья очень любит и почитает святителя Иоанна Шанхайского. Где бы мы ни были, куда бы нам ни приходилось отправиться, всегда с нами его святой образ. Как самый эмоциональный член семьи, я ещё и прихватываю с собой большущую книгу о святителе с иконой на обложке. В ней излагается подробное житие и собраны свидетельства о чудесах. Разумеется, когда я только приобрела эту книгу, не представляла, что и самой будет что рассказать о чудесах по молитве к этому дивному подвижнику.

Однажды перед всенощной я убиралась в съёмной квартире и, вытирая пыль, махнула тряпкой… В мизинце, попав под ноготь и глубоко войдя в палец, застряли щепка и несколько обломков старой краски. Я попыталась как-то вынуть щепку, но удалось это только частично. К врачу обращаться опасалась: это было в другой стране, и я боялась, что внесут инфекцию, как уже однажды было, а главное – петь и читать на службах без меня было бы некому.

На следующий день не только мизинец, до которого было не дотронуться, но и я сама представляли плачевное зрелище. Поднялась высокая температура. Что делать? Я стала просить святителя Иоанна помочь мне, приложив больной палец прямо к краешку иконы.

После очередной службы стало ясно, что происходит нечто необычное. Всё оставалось как было, но палец при этом совершенно перестал болеть!

Дальше – рассказ не для слабонервных. Я вооружилась обычными маленькими ножницами и просто отрезала часть ногтевой пластины. Я думаю, все понимают, что и на здоровом пальце сделать такое физически невозможно без обезболивания. Однако я свободно смогла сделать это: вычистить рану, вынуть застрявшую щепку и промыть. Не позаботилась даже забинтовать, вернулась к делам.

До вечера я просто… забыла о пальце. Не было больше температуры, воспаление потихоньку проходило, к следующему дню прошло совсем, а ноготь вырос ровным.

С одной стороны, мне немного стыдно, что побеспокоила святого там, где можно бы было справиться земными средствами –не просим же мы Господа повесить за нас книжную полку или сварить еду… С другой стороны, теперь в нелёгкие моменты очень согревает душу память об этом чуде. О том, что даже такую просьбу великий святитель услышал и по своей милости, подражая Самому Христу, не оставил без внимания.

Чиприан и его упование

(Реальное имя главного героя сохранено специально для тех, кто может о нём помолиться.)

Его звали Чиприан. Вот так, непривычно для русского уха, произносят это имя в Румынии. Там сейчас зима, а здесь, в тропической стране (куда прилетел он сам, не зная, надолго ли), жара не спадает даже ночью, так что, пытаясь заснуть, ты радуешься каждому дуновенью из окна и жалеешь, что ради экономии не можешь включить кондиционер. Да и не нужен этот кондиционер, дети простынут. Вон как сопят в своих кроватках – Мария и Михаил. Заплаканная мать укрывает босые ножонки простынкой – по привычке укрывает, хотя здесь в этом нет нужды. В свете фонаря кожа малышей поблёскивает – родители щедро перемазали детишек детским противомоскитным кремом. А то не дай Бог… комариных лихорадок в этом году много.

Он подходит и обнимает жену за плечи, берёт за руку. Они идут в гостиную, она же кухня и прихожая. Встают перед образами и начинают чтение правила. Слёзы Барбары капают на пол, Чиприан читает молитвы вслух.

Закончился тропический рай, закончилась безмятежная жизнь их семьи. Против Чиприана на родине выдвинуто обвинение. Возможный срок – более десяти лет. Оправдываться бессмысленно. Чиприан – честный человек, он бегать от ответственности не будет. Он вёл дела с теми, кто пошёл на преступление, не касаясь их дел. А теперь получается, что соучастник…

С недавних пор в районе появилась русская церковь. Чиприан ободрился, он всегда уповал на Бога и счёл это добрым знаком Божьего благоволения. Несмотря на плотнейший рабочий график, стал ходить на все службы. Да, там не говорят по-румынски, но он прекрасно знает государственный язык, а батюшка благословляет ектении и некоторые песнопения на государственном языке. Познакомившись с семьёй Чиприана, клирошанки начали изредка радостно затягивать на ектеньях «Домны милуешты» – прихожанам понравилось, начали хором подпевать. Переживал, что давно не с кем было поговорить на родном румынском, а тут на службу начал ходить человек из Молдавии – обрадовался ему, как родному, а потом ещё пара молдаван подтянулась. Казалось, что Господь отвечал на каждый вздох, баловал, как малое дитя… Но что же будет в главном? Бывали дни, когда Чиприан совсем опускал руки. Бывали, когда вставал на колени перед иконами, не замечая, как прошло несколько часов, и вставал ободрённый. Он боялся спросить у жены о её чувствах, только старался быть с ней нежнее. Дольше, чем раньше, держал на руках детишек.

Каждое воскресенье они шли одной и той же дорогой мимо озера. Дети размахивали сорванными у дома алыми соцветиями невиданного в Румынии кустарника, чинно крестясь, входили в храм и, сразу подбежав к канунному столику, к Голгофе, с важным видом раскладывали у ног Распятого свои цветочки. На службе им часто хотелось побродить по храму. Люди молча гладили малышей по чёрным волосам, дети радовались.

С первым за долгое время причастием Чиприан почему-то успокоился. Решил предать себя воле Божией – Господь не предаст, в отличие от людей. Впрочем, и на тех людей ему злиться больше не хотелось. Они были несчастные, болели их души, и у них не было главного сокровища – Христа.

Ближайшим постом Чиприан постился так, что даже батюшка уговаривал его быть осторожнее и с рассуждением рассчитывать свои силы. Чиприан исхудал, мягче стали, разгладились его черты лица, спокойнее – интонации. Раньше он был весь колючий, не чурался острой шутки, теперь люди даже подходили к нему иногда просто постоять рядом, словно бы погреться.

К концу поста он принёс в храм новые, в запечатанной упаковке иконы, привезённые с родины. Попросил разместить их на ещё полупустом иконостасе. Иконы подошли идеально, словно для того и задумывались: Господь Вседержитель, Владычица Всецарица, святые Лука и Мина, которых особо чтили в семье Чиприана.

А через неделю Чиприан пришёл к батюшке за благословением ехать на родину.

– У нас изменился закон, – объяснил он. – По новому закону я буду сидеть в тюрьме всего три года. Сначала отправлю семью. Продам бизнес – и надо лететь!

Священник опустился на колени рядом с ним, и они долго молились о воле Божией. Потом пришла Барбара с ребятишками, и священник в последний раз возложил им на головы благословляющую руку.

На ближайшей службе кто-то всхлипнул, когда хор по привычке запел ектенью на румынском. Не было алых цветочков у подножья Христа на Голгофе, затосковала даже сердитая бабушка, которая не раз ворчала на резвых малышей. Чиприан сосредоточенно помолился, причастился и после целования креста быстро ушёл.

Накануне самого отлёта он появился в храме и объявил:

– Я лечу не в тюрьму. Я лечу к семье. Обвинения сняты, я полностью оправдан.

Наутро была служба. А на другом конце земли, в 12 часах лёту, Чиприан уже обнимал родных. Наверное, плакала Барбара и носились по аэропорту детишки…

А иконы так и остались в храме далёкой тропической страны – напоминать о милости Божией и об одном замечательном чуде.

г. Баваро (Доминиканская Республика) – г. Москва – г. Самара

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