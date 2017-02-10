Поход против гомеопатии

В России началась борьба с гомеопатией. Это уже было в Советском Союзе, в 1960-х, когда гомеопатию на два десятилетия загнали в подполье. Одним из инициаторов запрета тогда был член Академии медицинских наук Закусов. Российская академия наук на днях почин подхватила, выпустив меморандум «О лженаучности гомеопатии». Учёных поддержала Федеральная антимонопольная служба, предложив изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений.

Напомню, гомеопатия – это метод лечения по принципу подобия: вещество, способное в больших дозах вызывать определённые симптомы в организме, в малых дозах может похожие симптомы лечить.

Не все согласны с выводами академии. Например, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он высказал две мысли. Первая: медицина – это ещё и искусство. Она тысячелетиями опиралась на наблюдения и опыт, которые давали эффект при лечении. Вторая мысль: комиссия по борьбе с лженаукой РАН никаких экспериментов не проводила. К выводу о гомеопатии она пришла, опираясь на чужие, непроверенные данные.

Вопрос: насколько они безупречны?

Первой ополчилась против гомеопатии страна, которая давно чуждается этого вида лечения, – Австралия. Там решили доказать, что гомеопатические средства являются лишь самовнушением. Задача была поставлена и успешно выполнена. Но насколько корректны результаты? Скажем, эффект от гомеопатического лечения резко снижается, если пациент принимает кофе, курит, жуёт жвачку и так далее. Было ли это учтено? Врач-гомеопат тщательным образом опрашивает больного, а затем в течение нескольких дней проверяет, верно ли он подобрал препараты. Было ли это сделано? Это действительно искусство, которое не терпит не то что враждебного настроя, но и простой невнимательности.

В 2002 году на базе Санкт-Петербургского института им. Пастера проводились исследования, продолжившие эксперименты Мечникова. Они доказали (не на людях, а на мышах), что эффект от гомеопатических средств существует и хорошо заметен. Противники гомеопатии, когда их спрашивают, как удаётся влиять гомеопатическими средствами на детей, отвечают, что на них воздействуют матери. Но кто воздействует на мышей?

В общем, нападки на гомеопатию не производят глубокого впечатления, особенно с учётом того, что, по словам священника-медика о. Антония Ильина, её достижения в своей практике использует каждый четвёртый врач в Германии, каждый третий во Франции, сорок процентов английских врачей и половина индийских. Неужели все они не понимают, что делают? Тем не менее в США власти обязали производителей лекарств указывать, что их эффективность не подтверждена и что они основываются на «гомеопатических теориях XVIII века, которые не поддерживаются большинством медицинских экспертов».

Негативное отношение к гомеопатии поддержал три года назад Синод Элладской Церкви, обнаружив в ней какую-то магию и покушение на монополию духовенства излечивать «страсти души, например эгоизм, ревность, ярость, гнев». Но крайне маловероятно, что его когда-нибудь поддержит Русская Церковь. И вот почему.

Двести лет назад германский учёный Самуэль Ганеман пришёл к тем же выводам, что в своё время Гиппократ и Парацельс: подобное должно лечить подобным. Наблюдая за ивами, стоящими в ледяной воде, Парацельс задумался: а не поможет ли лекарство из коры этого дерева при лечении простудных и тому подобных заболеваний? Так был изобретён аспирин. Ганеман рассуждал несколько иначе. Обнаружив, что при употреблении ядовитой коры хинного дерева человек переживает что-то похожее на лихорадку, и он, смешивая кору с большим количеством воды или сахара, изобрёл лекарство от тропической лихорадки, которое спасло бессчётное множество жизней. Всего Ганеман перепробовал на себе и своих последователях около шестидесяти растительных ядов. Его учение было решительно отвергнуто официальной медициной, но впереди Ганемана ждал триумф.

В 1830 году, когда с Востока пришла эпидемия холеры, лишь Ганеман смог определить стадии болезни и предсказать, какие лекарства необходимы и когда. При традиционных методах лечения летальность составляла от 40 до 80 %, в то время как в десяти гомеопатических госпиталях, которые не успели запретить, людей погибало в десятки раз меньше. В следующем году эпидемия достигла России. Результаты были блестящими – спасти удалось 92 % больных.

Православное духовенство в России поверило в гомеопатию сразу и понесло её в народ. Удивительный эффект она произвела на язычников Сибири, где архиепископ Иркутский Вениамин (Благонравов) снабжал гомеопатическими средствами всех миссионеров. Вскоре язычники начали валить к ним толпами, утверждая, что русские священники лечат лучше шаманов. Было обращено в православие более 30 тысяч человек. Самыми горячими почитателями гомеопатии были святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник. Около тысячи священников подписались в 1896 году на журнал «Врач-гомеопат» и приняли участие в сборе средств на памятник Самуэлю Ганеману.

Магии в этом направлении медицины они не нашли, как и праведный Иоанн Кронштадтский, который при открытии и освящении в Петербурге гомеопатической аптеки произнёс такие слова: «Ваш метод самый разумный и верный. Сама Божественная премудрость не нашла более верного средства к врачеванию недугующего грехом и бесчисленными болезнями человечества, как врачевание подобного подобным». Из отцов нашего времени гомеопатическое лечение благословляли митрополит Антоний Сурожский и старцы о. Кирилл (Павлов), о. Николай (Гурьянов) и о. Иоанн (Крестьянкин).

Интересна, кстати, реакция неверующих. Как шутит по поводу запрета гомеопатии в России блогер «Эха Москвы» Алексей Эрлих, «теперь, когда слабого врага нет, РАН придётся бороться с сильным – с религиозностью (а ведь большой разницы между религиозностью и гомеопатией, кажется, нет)».

Не стану делать каких-то окончательных выводов относительно гомеопатии, так как я не специалист. Просто у меня сложилось впечатление, что борьба с ней носит не столько научный, сколько идейный характер.