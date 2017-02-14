Двадцать четвёртый выпуск – декабрь 2016 (№770)
Старое и новое
«Мы переживаем, когда рушат старину, «настоящее». И в этом есть своя правота. Собственно, земная история христианства – это сохранение Священного Предания. Ведь всё уже совершилось – Христос принёс искупительную жертву, и нам остаётся ждать Его Второго пришествия и конца времён… Но неужели мы так стары, что обречены терять, ничего не приобретая? Или всё же истинное христианство, включающее в себя и Ветхий Завет, и Новый, одновременно старо и молодо?» О старом и новом, о потерях и обретениях говорит Михаил Сизов в последнем в 2016 году выпуске «Хронографа».
День за днём
Обогреть бездомного – значит спасти
Помогать детям никогда не поздно
Короткой строкой
Семья-университет
Кладбище возле Ильинского собора Архангельска. Почерневший деревянный крест с эмалевым овалом портрета и надписью: «Иустин (Юстин) Михайлович Сибирцев. 28.05 (09.06).1853 – 06.11.1932». Чья это заросшая могила? Неужели того самого Сибирцева, русского историка, археографа, палеографа, члена-корреспондента АН СССР – гордости Русского Севера?..
Увлечённость каллиграфией
Мало кто из современной молодёжи, да что там, и взрослых тоже, понимает, как можно «одухотворить букву». Между тем это одна из задач искусства каллиграфии. Эпистолярный жанр почти ушёл из жизни, уже редко мы пишем даже большие электронные письма, забыта и радость от получения «живого» письма: только звонки, записки, эсэмэски… Время не развернуть, но испытать снова наслаждение от написания букв – можно. И искусно писать можно научиться.
Новороссийский дневник
Продолжение повествования об экспедиции журналистов «Веры» в Луганскую и Донецкую республики осенью 2016 года. Рассказ о героях Великой Отечественной войны — молодогвардейцах Краснодона и о героях наших дней — ополченцах ЛНР.
Реальное чудо
Два рассказа о настоящих чудесах, которые произошли в жизни самых обычных людей.
Чуда не произошло
О «чуде святого Януария» в Неаполе, которое, увы, на сей раз не произошло.
Живой кладезь
Надо ли в храме стоять на коленях во время Евхаристического канона? Что делать, если испортился артос? Куда девать многочисленные сувениры, привезённые из паломничеств?
Записки у изголовья
«Записки у изголовья» матушки Евфимии (Аксаментовой) – трогательные, добрые миниатюры из монастырской жизни. Матушка пишет свои рассказики между делом – у неё нет времени на капитальный литературный труд. Всегда много хлопот, много послушаний. Но каждая из этих скорых записей обретает долгую жизнь…
Сказка о чудесном дереве
Сказка о доброй девочке Гале и чудесном дереве, которое умеет дарить подарки. Что же подарило удивительное дерево девочке?
Ремёсла русского Севера
Много веков назад родилось в нашем народе удивительное ремесло – саженье жемчугом. Так много было на Руси, особенно на Севере, жемчуга, что и на наряды для простых людей хватало.
Бог с каждой душой говорит отдельно
Дорогие читатели! 2016-й год был юбилейным для нашей с вами газеты. Этот обзор редакционной почты прошлых лет – последний в цикле публикаций «Четверть века». Надеемся, что и впредь будут приходить в «Веру» конверты с исписанными от руки листочками.
В чем русская сила
Нередко от противников православия приходится слышать, что Русь была крещена огнём и мечом. Но могла ли православная вера прийти на нашу землю так, как это подают богоборцы? Полемика с языческими взглядами на русскую историю.
«Бог призвал души»
9 декабря, спасая детей и жену, в огне погиб телережиссёр и давний сотрудник нашей газеты Игорь Вязовский. В живых из семьи осталась только старшая дочь. Гибель Игоря и его близких переживают все, знавшие его.
Цветник духовный
Жил человек, хорошо знавший Священное Писание, но был он горьким пьяницей. И вот он умер. Душе его надлежало отправиться в ад. Не захотелось ему в ад, и решил он попытаться попасть в рай.
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