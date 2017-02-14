Старое и новое

«Мы переживаем, когда рушат старину, «настоящее». И в этом есть своя правота. Собственно, земная история христианства – это сохранение Священного Предания. Ведь всё уже совершилось – Христос принёс искупительную жертву, и нам остаётся ждать Его Второго пришествия и конца времён… Но неужели мы так стары, что обречены терять, ничего не приобретая? Или всё же истинное христианство, включающее в себя и Ветхий Завет, и Новый, одновременно старо и молодо?» О старом и новом, о потерях и обретениях говорит Михаил Сизов в последнем в 2016 году выпуске «Хронографа».