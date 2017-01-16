или Монолог полицейского в день крестного хода

На крестный ход от Московского Кремля к Высоко-Петровскому монастырю я опоздала. Примчалась, когда дорогу уже перекрыли, и догоняла шествие со стороны Охотного ряда. Но сначала мне пришлось подождать, когда пройдёт процессия, чтобы присоединиться к её концу. Мне посоветовали так сделать сотрудники полиции, дежурившие у ограждения. Один при этом неустанно повторял: «Три метра от барьера», – что не помешало нам разговориться.

Артём Кузнецов, лейтенант полиции второго оперативного полка МВД России по г. Москве, вторые сутки на дежурстве:

– Вчера я стоял в оцеплении на рок-концерте. Прямо у сцены. Теперь знаю, что такой настоящий ад. Это абсолютное насилие над слухом, общение с неадекватными людьми. В общем, полное угнетение нервной системы. Да-да, это про меня. Я вчера через это прошёл.

Сначала стоял лицом к сцене. Под нереально громкую музыку – и это в центре Москвы, где уже по статусу положена камерная атмосфера, – на сцену вышли люди с несвежими лицами, в мятых штанах, небритые, всё время повторяя: «Я вас люблю» или «Ай лав ю». Движения были, скажем так, непристойные. А так-то они были расслабленные. По-моему, даже больные. Во всяком случае, им, похоже, было даже хуже, чем мне.

Решив, что на большое хулиганство сил у певцов-музыкантов не хватит, я с напарником пошёл к ограждению. Там наши ребята с трудом справлялись с натиском желающих попасть на сцену. Нас щедро награждали обидными прозвищами, смотрели снисходительно, крутили пальцем у виска, что, мол, поделаешь. В большинстве несли абсолютную чушь, стремясь просто отвлечь внимание, чтобы другие, подобно обезьянам, могли пролезть сквозь ограждение. Особенно нахально вели себя девушки. Они рвались к немолодым рок-музыкантам, а я всё время повторял: «Три метра от барьера».

Между тем звук добавили, примитивно подкрутили на глазах у всех – и началась, скажем так, песня. Московская группа пела на английском. Но дело в том, что в английском языке, как и в любом другом, помимо элементарной грамматики, есть так называемая литературная культура, принципы которой незыблемы и общеизвестны для любого британца и желающего говорить на английском. К чему это я? Не знаю, где и как певцы учили английский, но с произношением у них было плохо, речевые обороты безграмотны. Они постоянно делали ошибки, которые за ними повторяли люди, пришедшие на концерт, – как роботы, напевали английские слова, не вникая в их суть.

Дважды ко мне подходили иностранцы, японцы и шведы. Они спросили меня, на каком языке поют эти люди и кто они такие. Я, чтобы никого не смущать, сказал на английском: «Три метра от барьера». Иностранцы улыбнулись и ушли. Через два часа после начала концерта публика вроде как начала скучать и открыто нас провоцировать. Пришлось по громкоговорителю объявлять: «Три метра от барьера». В сверхнапряжении, при сильном неприятном шуме прошло шесть часов, ещё два мы провели на улице у металлоискателей. Вечером я вернулся в полной уверенности, что оглох. Болела голова, ломило затылок и суставы.

Утром хотел взять отгул. Пришёл заранее на работу, чтобы объявить, что ещё одного такого концерта просто физически не выдержу. Я до этого только на митингах стоял – там другая ситуация. Напряжённая, но другая, полегче.

Но мой напарник сказал, что сегодня будет православное мероприятие, а это совсем другое дело. Признаться, я не совсем поверил, но на дежурство отправился без сопротивления.

Верующий ли я? Вряд ли… В детстве крещён – ну это понятно, родители без меня распорядились. Когда заканчивал школу, передо мной стоял выбор: учиться либо на переводчика, либо на юриста. Бабушка дала Библию почитать, сказала: «Прочти, Артём, она тебя выведет на правильный путь». Я так увлекся, что за месяц прочитал всю. После школы неожиданно для себя подал документы в Высшую школу МВД. Как говорится, ничто не предвещало. Учиться было легко и интересно.

Православный ли я? Не знаю, я обычный человек. В церковь не хожу. Но вот сегодня я увидел, как совершенно посторонние люди помогали одноногому идти в процессии. Люди охотно делились между собой водой, печеньем, пирожками и даже мне, не поверите, предлагали. Все вели себя тактично, тихо. Добрые они и относятся друг к другу, словно близкие родственники. Лица радостные, как на день рождения. Теперь я понимаю, почему коллеги охотно идут дежурить на православные мероприятия. Посмотрел я на вас и решил: схожу в магазин и крестик себе куплю, небольшой такой, чтобы только я один знал, что он у меня есть.

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