Помощь автору «Веры» Виктору Королеву

Тяжело болен друг нашей редакции, автор газеты «Вера» — Виктор Андреевич Королев. Он не раз оказывал материальную помощь больным людям, но теперь сам нуждается в поддержке. Немного расскажем о нем. Виктор Андреевич физик, публицист, исследователь церковной истории ХХ века. Ему принадлежит одна из лучших книг о новомучениках: «Простите, звёзды Господни!».

Королев не из тех, кто ропщет. Свой диагноз, множественную миелому (в обиходе это заболевание называют «раком крови») принял мужественно и смиренно. Но надеется закончить работу. «Я жду следственные документы по «уральскому делу», и тогда смогу закончить монографию. Успеть бы», – говорит Виктор Андреевич, будто извиняется за то, что хочет жить. Миелома неизлечима. Лекарство, которое может продлить Виктору Андреевичу жизнь, очень дорогое. От нас зависит, сможем ли мы собрать необходимую сумму.

Мучает боль, совсем нет сил, препараты прошлого лечения организм отторгает. И вдруг – надежда. Не стопроцентная, но три упаковки помогут примерно на полгода. Фонд «Милосердие объявляет срочный сбор помощи на три упаковки помалидомида в 2 866 050 рублей для Виктора Андреевича Королева.

У кого нет доступа к интернету и карточки, деньги можно отправить на адрес: 141195, г. Фрязино Московской обл. ул. Барские Пруды, д. 7, кв. 53, Королевой Валентине Михайловне.

Низкий поклон всем откликнувшимся.