Двадцать второй выпуск — ноябрь 2016 (№768)
Отражение в Неве
13 октября со здания на Захарьевской улице в центре Санкт-Петербурга сняли памятную доску финскому фельдмаршалу Маннергейму. Установлена она была недавно, летом этого же года. На церемонии открытия министр культуры В. Мединский говорил, что возведение памятников героям Первой мировой войны – это попытка «справиться с трагическим расколом в обществе». Но можно ли брать на себя обязательства «справиться» таким образом, вешая доски? Нет ли здесь желания человеческими усилиями осуществить то, что по силам только Богу и времени?
День за днём
Трудное возвращение
Господь с нами
Русский ангел
Короткой строкой
«Неужели ты меня действительно любишь?»
Историк Борис Иванович Гаврилов много лет посвятил тому, чтобы рассказать правду о гибели Второй ударной армии. Его книга «В Мясном Бору, в Долине смерти» – одна из лучших работ, посвящённых войне. Наверное, потому, что автор был не только хорошим историком – он лично участвовал в поисках и захоронении павших бойцов Второй ударной. О деле всей жизни Бориса Ивановича рассказывает его жена Лилия Михайловна, в постриге – матушка Иоасафа.
Лебяжская сторона
Несколько лет назад в посёлке Лебяжье Кировской области сгорел храм. Через нашу газету тогда приход обратился к читателям с просьбой о помощи. Откликнулись многие, однако средств всё равно было недостаточно. И всё же храм был возведён. А помогла в этом икона, подаренная матушке на день Ангела, с изображением её небесной покровительницы – святой Натальи. Надпись на обратной стороне указывала, что эта икона семьи Столыпиных…
Мой друг робот?
Искусственный интеллект развивается ускоренными темпами. Изменится ли человек в мире, населённом андроидами?.. И почему Святейший Патриарх отказался пожать руку роботу?
Стезя
В 90-е годы архимандрит Трифон (Плотников) основал две газеты. Одна из них — «Вера». Другую – «Духовный сеятель» – вот уже много лет редактирует одна из старейших журналистов Русского Севера Нина Фёдоровна Орлова. На этот раз она не берёт интервью, а сама рассказывает нашему корреспонденту о своей судьбе и о судьбах земляков-архангелогородцев.
Живой кладезь
Доверять ли распространителям «монастырской закваски»? Можно ли человеку «выходить в астрал»? Как защититься от так называемого приворота? Разобраться в этих и других вопросах поможет очередной выпуск «Живого кладезя».
Здоровье самых маленьких
Чем и как родители могут помочь заболевшему малышу? Прислушаемся к советам православного педиатра Татьяны Костенко.
Про ворону
Про ворону можно услышать много интересного. Эти любительницы шалостей и блестящих безделушек очень умны. А в некоторых вопросах весьма серьёзны: например, семью они создают одну на всю жизнь.
Собиратель словесного золота
Все знают главный труд Владимира Ивановича Даля – «Толковый словарь живого великорусского языка». Многим кажется, будто всю жизнь этот человек просидел в кабинетной тиши. Но Даль успел послужить морским офицером, стать хорошим хирургом, побывать на войне, сочинить множество сказок…
Прилюдная исповедь Анфиски-счетовода
«С утра в храме яблоку негде было упасть. Все смотрели на скромно одетую, потупившую взгляд Анфису, которая заняла место в первом ряду, аккурат напротив Царских врат. К величайшему изумлению деревенского народа, Анфиска-счетовод сегодня совсем не разговаривала, ни слова не проронила: видно, и вправду, как сказал бывший школьный директор Иван Иванович, душу настраивала». Что же вышло из прилюдной исповеди Анфисы?
Однажды утром
«Вот какие истории услышал я в то утро от двух разных людей. От пожилой женщины, которая в семь часов утра выходит на шоссе ловить попутку, чтобы добраться в церковь за двадцать километров. И от пожилого мужчины, который от веры далёк, но зато хозяин рачительный».
«Три метра от барьера»
На крестный ход я опоздала. Примчалась, когда дорогу уже перекрыли… пришлось подождать, когда пройдёт процессия, чтобы присоединиться к её концу. Мне посоветовали так сделать сотрудники полиции, дежурившие у ограждения. Один при этом неустанно повторял: «Три метра от барьера», – что не помешало нам разговориться».
Просьбы о помощи. Выпуск 5, 2016 год
Просьбы о помощи. Выпуск 5, 2016 год
О котах и людях
«Скажу честно, собак я люблю больше, чем кошек. До недавних пор даже сравнения не было. Кошек я, в лучшем случае, терпел. Но вот удивительное дело – то, как Господь примиряет нас: всех живущих, всех славящих дыханием своим Его».
Цветник духовный
Как часто мы несправедливо судим людей, даже не узнав причин, по которым они поступили так или иначе.
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