Отражение в Неве

13 октября со здания на Захарьевской улице в центре Санкт-Петербурга сняли памятную доску финскому фельдмаршалу Маннергейму. Установлена она была недавно, летом этого же года. На церемонии открытия министр культуры В. Мединский говорил, что возведение памятников героям Первой мировой войны – это попытка «справиться с трагическим расколом в обществе». Но можно ли брать на себя обязательства «справиться» таким образом, вешая доски? Нет ли здесь желания человеческими усилиями осуществить то, что по силам только Богу и времени?