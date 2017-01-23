Не только говорить

Этот очерк посвящён Второй ударной армии, с которой связано имя генерала Власова и о которой со времён войны говорили, что она сдалась немцам. Но это, возможно, одна из самых печальных ошибок в нашем понимании Великой Отечественной. Возле Мясного Бора сотни тысяч наших бойцов погибли как герои, и наш долг – помнить их подвиг.