Двадцать третий выпуск – декабрь 2016 (№769)
Не только говорить
«Утверждение, что Россия вымирает, неверно. За последние годы многое изменилось. Сейчас нас снова около 145 миллионов, как в 2000-м». Владимир Григорян – о демографии, запрете абортов и необходимости системы воспитания маленьких христиан.
День за днём
Пасха среди зимы
С миру по нитке
В кино и в жизни
Короткой строкой
Новороссийский дневник
Этой публикацией участники журналистской экспедиции в Луганскую и Донецкую республики начинают свой отчёт. «Мы, конечно, готовились к поездке: много читали, разговаривали с людьми… Но ещё раз убедились: лучше один раз увидеть».
Соловецкий человек
«Соловецкое море» — так называется альманах, который издаёт «Товарищество северного мореходства». Название символично, ведь Соловки – это целый мир, это море, в котором нужно немало миль пройти, штормов претерпеть, чтоб по-настоящему их понять. Дано это тому, кто станет соловецким человеком с головы до ног, как Василий Матонин, писатель, доктор наук, один из организаторов Соловецкого морского музея, который так любят посещать островные паломники…
В Долине смерти
Этот очерк посвящён Второй ударной армии, с которой связано имя генерала Власова и о которой со времён войны говорили, что она сдалась немцам. Но это, возможно, одна из самых печальных ошибок в нашем понимании Великой Отечественной. Возле Мясного Бора сотни тысяч наших бойцов погибли как герои, и наш долг – помнить их подвиг.
Лебяжская сторона
Продолжение рассказа нашего корреспондента о поездке в Лебяжский район Кировской области. Начало повествования здесь.
Совет старца Силуана
«Не готовиться к будущему – самое великое преступление перед Богом, самим собой, а главное, перед потомками» — напоминает игумен Игнатий (Бакаев) в новом выпуске «Доброслова».
«Многая лета любимой газете!»
Наша читательница из села Зеленец Коми республики поздравила редакцию «Веры» с 25-летием. «Духовных и телесных вам сил, многая-многая вам лета! – пишет раба Божия Валентина.– А у меня тоже юбилей: 25 лет тому назад, в 1991 году, приняла святое крещение».
Окрылённый человек
Дорогие ребята, сегодня «Колокольчик» открывает новую рубрику «Во славу Отечества». Она посвящена нашим соотечественникам, которые своими открытиями и трудом прославили Россию. А первый герой рубрики – русский изобретатель Александр Фёдорович Можайский, имя которого связано с Русским Севером и – навсегда – с небом.
«Ты мой новый дедушка?»
«Колокольчик» расскажет детям о маленьком сироте, который нашёл близкого человека с помощью Божьей
Цветник духовный
Жил-был человек чистой души. Молился Богу, трудился, помогал ближним… Но было в нём нечто такое, что привлекло к нему особое благорасположение ангелов…
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